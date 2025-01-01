https://anlatilaninotesi.com.tr/20250101/sadece-2-gun-kaldi-ssk-ve-bag-kur-emeklilerine-zam-icin-son-oran-ortaya-cikti-en-dusuk-emekli-maasi-1092240438.html
Sadece 2 gün kaldı: SSK ve Bağ-Kur emeklilerine zam için son oran ortaya çıktı, en düşük emekli maaşı ne kadar olur?
Sadece 2 gün kaldı: SSK ve Bağ-Kur emeklilerine zam için son oran ortaya çıktı, en düşük emekli maaşı ne kadar olur?
Sputnik Türkiye
Milyonlarca emekli ve memurun zam oranını belirleyecek enflasyon rakamları 3 Ocak’ta açıklanacak. En düşük emekli maaşı için düzenleme sinyali verilirken, SSK... 01.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-01T12:27+0300
2025-01-01T12:27+0300
2025-01-01T12:28+0300
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emekli maaşı
en düşük emekli maaşı
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 3 Ocak Cuma günü aralık ayı enflasyon verilerini açıklayacak. Bu veriler, son 6 aylık enflasyon oranını ortaya koyarak, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin alacağı zam oranını belirleyecek. Memur ve memur emeklileri ise toplu sözleşme farkıyla birlikte zam alacak.En düşük emekli maaşına düzenleme yapılacak mı?Şu anda en düşük emekli maaşı 12.500 TL olarak uygulanıyor. Ancak kök maaşı bu tutarın altında olan emeklilere devlet desteğiyle ödeme yapılıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 2025 için en düşük emekli maaşı için düzenleme yapılacağının sinyalini verdi.SSK ve Bağ-Kur emeklileri ne kadar maaş zammı alacak?Milliyet'e konuşan Yeminli Mali Müşavir ve Ekonomist Muhammet Bayram, "Ocakta SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 16 ila yüzde 17 oranında maaş zammı yapılmasını bekliyoruz" dedi. Bayram, "Maaş zamları kök maaş üzerinden yapılıyor. Örneğin, kök maaşı 10 bin TL olan bir emekli, yüzde 16.5 zamla 11 bin 650 TL’ye çıkıyor. Devlet, bu tutarı en düşük maaş seviyesine tamamlıyor" ifadelerini kullandı.En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?Bayram, en düşük emekli maaşına en az %20’lik bir artış beklendiğini söyledi. Bu artışla maaşların:Memur emeklilerine ne kadar zam yapılacak?Memur emeklilerinin toplu sözleşmeden kaynaklanan farklarla birlikte yüzde 12 ila yüzde 13 oranında zam alması bekleniyor. Ancak bu artış oranının, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin gerisinde kalması, zam oranlarının eşitlenmesi yönünde beklentileri artırıyor.Emekliye refah payı verilir mi?Muhammet Bayram, "Ekonomik şartların iyileştiği bir dönemdeyiz ancak SSK ve Bağ-Kur emeklileri için ek bir refah payı beklentim bulunmamaktadır" dedi. Memur emeklileri için ise refah payı düzenlemeleri ilerleyen süreçte gündeme gelebilir.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250101/suruculer-dikkat-trafik-cezalari-artti-hiz-siniri-ve-kirmizi-isik-ihlalinde-bu-tutarlar-odenecek-1092235953.html
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Sadece 2 gün kaldı: SSK ve Bağ-Kur emeklilerine zam için son oran ortaya çıktı, en düşük emekli maaşı ne kadar olur?
12:27 01.01.2025 (güncellendi: 12:28 01.01.2025)
Milyonlarca emekli ve memurun zam oranını belirleyecek enflasyon rakamları 3 Ocak’ta açıklanacak. En düşük emekli maaşı için düzenleme sinyali verilirken, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 16-17 arası zam bekleniyor. Peki, en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Emekli ve memura ne kadar zam yapılacak?
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 3 Ocak Cuma günü aralık ayı enflasyon verilerini açıklayacak. Bu veriler, son 6 aylık enflasyon oranını ortaya koyarak, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin alacağı zam oranını belirleyecek. Memur ve memur emeklileri ise toplu sözleşme farkıyla birlikte zam alacak.
En düşük emekli maaşına düzenleme yapılacak mı?
Şu anda en düşük emekli maaşı 12.500 TL olarak uygulanıyor. Ancak kök maaşı bu tutarın altında olan emeklilere devlet desteğiyle ödeme yapılıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 2025 için en düşük emekli maaşı için düzenleme yapılacağının sinyalini verdi.
SSK ve Bağ-Kur emeklileri ne kadar maaş zammı alacak?
Milliyet'e konuşan Yeminli Mali Müşavir ve Ekonomist Muhammet Bayram, "Ocakta SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 16 ila yüzde 17 oranında maaş zammı yapılmasını bekliyoruz" dedi. Bayram, "Maaş zamları kök maaş üzerinden yapılıyor. Örneğin, kök maaşı 10 bin TL olan bir emekli, yüzde 16.5 zamla 11 bin 650 TL’ye çıkıyor. Devlet, bu tutarı en düşük maaş seviyesine tamamlıyor" ifadelerini kullandı.
En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?
Bayram, en düşük emekli maaşına en az %20’lik bir artış beklendiğini söyledi. Bu artışla maaşların:
Yüzde 20 artışla 15.000 TL
,
Yüzde 40 artışla 17.500 TL
seviyelerine çıkabileceği ifade edildi.
Memur emeklilerine ne kadar zam yapılacak?
Memur emeklilerinin toplu sözleşmeden kaynaklanan farklarla birlikte yüzde 12 ila yüzde 13 oranında zam alması bekleniyor. Ancak bu artış oranının, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin gerisinde kalması, zam oranlarının eşitlenmesi yönünde beklentileri artırıyor.
Emekliye refah payı verilir mi?
Muhammet Bayram, "Ekonomik şartların iyileştiği bir dönemdeyiz ancak SSK ve Bağ-Kur emeklileri için ek bir refah payı beklentim bulunmamaktadır" dedi. Memur emeklileri için ise refah payı düzenlemeleri ilerleyen süreçte gündeme gelebilir.