https://anlatilaninotesi.com.tr/20241231/afad-duyurdu-kahramanmarasta-son-dakika-deprem-1092212653.html

AFAD duyurdu: Kahramanmaraş'ta son dakika deprem

AFAD duyurdu: Kahramanmaraş'ta son dakika deprem

Sputnik Türkiye

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), yılın son gününde deprem haberini duyurdu. Kahramanmaraş'ta son dakika 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi... 31.12.2024, Sputnik Türkiye

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son depremler

deprem

kahramanmaraş

afad

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, son dakika deprem haberini duyurdu. Yılın son gününde Kahramanmaraş'ta 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 13.46'ta gerçekleşen depremin derinliği 6 kilometre olarak ölçüldü. Kandilli Rasathanesi de Kahramanmaraş'taki depremin büyüklüğünü 4 olarak duyurdu.AFAD ve Kandilli Rasathanesi, son dakika depremleri duyurarak son depremler listesini güncelliyor. "Az önce deprem mi oldu, en son deprem nerede ve ne zaman oldu" sorularının yanıtları güncel verilerle yanıt buluyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241231/sivas-depremi-sonrasi-prof-dr-ahmet-ercandan-aciklama-sasirtir-diyerek-fay-hattini-isaret-etti-1092202661.html

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