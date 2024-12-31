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AFAD duyurdu: Kahramanmaraş'ta son dakika deprem
AFAD duyurdu: Kahramanmaraş'ta son dakika deprem
Sputnik Türkiye
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), yılın son gününde deprem haberini duyurdu. Kahramanmaraş'ta son dakika 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi... 31.12.2024, Sputnik Türkiye
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son depremler
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, son dakika deprem haberini duyurdu. Yılın son gününde Kahramanmaraş'ta 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 13.46'ta gerçekleşen depremin derinliği 6 kilometre olarak ölçüldü. Kandilli Rasathanesi de Kahramanmaraş'taki depremin büyüklüğünü 4 olarak duyurdu.AFAD ve Kandilli Rasathanesi, son dakika depremleri duyurarak son depremler listesini güncelliyor. "Az önce deprem mi oldu, en son deprem nerede ve ne zaman oldu" sorularının yanıtları güncel verilerle yanıt buluyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241231/sivas-depremi-sonrasi-prof-dr-ahmet-ercandan-aciklama-sasirtir-diyerek-fay-hattini-isaret-etti-1092202661.html
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afad son dakika deprem, kahramanmaraş depremi 4 büyüklüğünde, az önce deprem mi oldu, son dakika deprem haberleri, afad ve kandilli rasathanesi son depremler, kahramanmaraş deprem derinliği 5.89 km, 13.46'da deprem oldu, en son deprem nerede oldu, bugün deprem oldu mu, son depremler listesi afad, kandilli rasathanesi deprem büyüklüğü, güncel deprem bilgileri, deprem derinliği kaç km, deprem haberleri 2025, son dakika deprem kahramanmaraş, deprem anlık bilgiler, deprem listesi güncel, bugün yaşanan depremler, deprem ne zaman oldu, son deprem bilgileri afad, son dakika deprem kandilli, türkiye'de deprem oldu mu, afad ve kandilli son veriler, depremler nerede oluyor
afad son dakika deprem, kahramanmaraş depremi 4 büyüklüğünde, az önce deprem mi oldu, son dakika deprem haberleri, afad ve kandilli rasathanesi son depremler, kahramanmaraş deprem derinliği 5.89 km, 13.46'da deprem oldu, en son deprem nerede oldu, bugün deprem oldu mu, son depremler listesi afad, kandilli rasathanesi deprem büyüklüğü, güncel deprem bilgileri, deprem derinliği kaç km, deprem haberleri 2025, son dakika deprem kahramanmaraş, deprem anlık bilgiler, deprem listesi güncel, bugün yaşanan depremler, deprem ne zaman oldu, son deprem bilgileri afad, son dakika deprem kandilli, türkiye'de deprem oldu mu, afad ve kandilli son veriler, depremler nerede oluyor

AFAD duyurdu: Kahramanmaraş'ta son dakika deprem

13:58 31.12.2024 (güncellendi: 14:08 31.12.2024)
© AADeprem
Deprem - Sputnik Türkiye, 1920, 31.12.2024
© AA
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), yılın son gününde deprem haberini duyurdu. Kahramanmaraş'ta son dakika 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 5.89 kilometre olarak ölçüldü.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, son dakika deprem haberini duyurdu. Yılın son gününde Kahramanmaraş'ta 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 13.46'ta gerçekleşen depremin derinliği 6 kilometre olarak ölçüldü. Kandilli Rasathanesi de Kahramanmaraş'taki depremin büyüklüğünü 4 olarak duyurdu.
AFAD ve Kandilli Rasathanesi, son dakika depremleri duyurarak son depremler listesini güncelliyor. "Az önce deprem mi oldu, en son deprem nerede ve ne zaman oldu" sorularının yanıtları güncel verilerle yanıt buluyor.
Ahmet Ercan - Sputnik Türkiye, 1920, 31.12.2024
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