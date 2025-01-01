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Milli Piyango'da büyük ikramiye çıkan bileti satan bayiden uyarı: Geçmişte de talihli çıkarmış
Milli Piyango'da büyük ikramiye çıkan bileti satan bayiden uyarı: Geçmişte de talihli çıkarmış
Sputnik Türkiye
Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinde 600 milyon liralık büyük ikramiyenin isabet ettiği 3 çeyrek biletten biri Antalya’da satıldı. Bayi sahibi Ali Çobanoğlu... 01.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-01T13:27+0300
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Milli Piyango yılbaşı çekilişinde rekor ikramiye olan 600 milyon TL kazanan rakam belli oldu. Milli Piyango'nun yılbaşı çekilişinde; amorti rakamlar 2 ve 7 olarak belirlenirken, rekor ikramiye olan 600 Milyon TL'yi kazanan biletin numarası '1052448' oldu. Yılbaşı çekilişi kapsamında dün akşam 3 çeyrek bilete isabet eden ikramiyenin, Bursa, Antalya, İzmir illerinden satın alındığı tespit edildi.Bu biletlerden birini Antalya Muratpaşa’da Kazım Özalp Caddesi’nde büfe işleten Ali Çobanoğlu sattı. Yaklaşık 20 yıldır Milli Piyango bayiliği yapan Çobanoğlu, daha önce de 10 milyon liralık büyük ikramiye kazanan bir talihliye bilet sattığını belirtti.'İnşallah çarçur etmez, iş kurar'Büyük ikramiyeyi kazanan talihliye mutluluk dileklerini ileten Çobanoğlu, "Talihliye hayırlı uğurlu olsun. İnşallah ihtiyaç sahibi biridir ve kullanmasını da bilir. İnşallah iş kurup başkalarına faydası olur, çarçur etmez" dedi. Çobanoğlu, kazananın hayatını iyi şekilde değerlendirmesini temenni etti.Büyük ikramiyenin isabet ettiği 3 çeyrek biletin sahipleri, 600 milyon liranın eşit olarak üçe bölünmesiyle 200'er milyon lira kazanmıştı.Kendi biletine isabet etmediİzmir’in Bergama ilçesinde de Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinde büyük ikramiyeyi kazanan üç çeyrek biletten biri, gezici bayi Serkan Biberci tarafından satıldı. Sadece 3 aydır gezici bayilik yapan Biberci, şanslı bileti sattığını öğrenince büyük mutluluk yaşadığını dile getirdi.'Bergama’ya çıkması sevindirici'Cumhuriyet Caddesi’nde seyyar tezgahında bilet satan 48 yaşındaki Serkan Biberci, "3 ay önce gezici bayi olarak işe başladım. Bu sürede Bergama’ya büyük ikramiye çıkması güzel ve sevindirici. Bileti sattığım talihliyi tebrik ederim. Bir kişiye şans kazandırmak mükemmel bir duygu" dedi.Bergama’dan büyük ikramiye çıkmasının, "İkramiye sabit bayilere çıkar" algısını yıktığını ifade eden Biberci, "Bileti alan kişinin hemen kendisini deşifre edeceğini düşünmüyorum. Ama biz buradayız, talihli bizi de görür inşallah" diye konuştu.Yılbaşı çekilişi için 150 bin TL değerinde yaklaşık 1400 bilet sattığını söyleyen Biberci, "Kendime de bir bilet ayırdım ama maalesef bana çıkmadı. Yine de bir kişiye büyük ikramiye kazandırdığım için çok mutluyum" dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250101/atmlerden-para-cekimde-yeni-donem-basliyor-bugun-itibariyla-degisecek-1092241486.html
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Milli Piyango'da büyük ikramiye çıkan bileti satan bayiden uyarı: Geçmişte de talihli çıkarmış

13:27 01.01.2025 (güncellendi: 14:12 01.01.2025)
© AAMilli piyango
Milli piyango - Sputnik Türkiye, 1920, 01.01.2025
© AA
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Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinde 600 milyon liralık büyük ikramiyenin isabet ettiği 3 çeyrek biletten biri Antalya’da satıldı. Bayi sahibi Ali Çobanoğlu, talihliye "Parayı doğru kullanarak iş kurmasını ve başkalarına faydalı olmasını" dileyerek uyarıda bulundu. Çobanoğlu, daha önce de büyük ikramiye kazandırmış.
Milli Piyango yılbaşı çekilişinde rekor ikramiye olan 600 milyon TL kazanan rakam belli oldu. Milli Piyango'nun yılbaşı çekilişinde; amorti rakamlar 2 ve 7 olarak belirlenirken, rekor ikramiye olan 600 Milyon TL'yi kazanan biletin numarası '1052448' oldu. Yılbaşı çekilişi kapsamında dün akşam 3 çeyrek bilete isabet eden ikramiyenin, Bursa, Antalya, İzmir illerinden satın alındığı tespit edildi.
Bu biletlerden birini Antalya Muratpaşa’da Kazım Özalp Caddesi’nde büfe işleten Ali Çobanoğlu sattı. Yaklaşık 20 yıldır Milli Piyango bayiliği yapan Çobanoğlu, daha önce de 10 milyon liralık büyük ikramiye kazanan bir talihliye bilet sattığını belirtti.

'İnşallah çarçur etmez, iş kurar'

Büyük ikramiyeyi kazanan talihliye mutluluk dileklerini ileten Çobanoğlu, "Talihliye hayırlı uğurlu olsun. İnşallah ihtiyaç sahibi biridir ve kullanmasını da bilir. İnşallah iş kurup başkalarına faydası olur, çarçur etmez" dedi. Çobanoğlu, kazananın hayatını iyi şekilde değerlendirmesini temenni etti.
Büyük ikramiyenin isabet ettiği 3 çeyrek biletin sahipleri, 600 milyon liranın eşit olarak üçe bölünmesiyle 200'er milyon lira kazanmıştı.

Kendi biletine isabet etmedi

İzmir’in Bergama ilçesinde de Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinde büyük ikramiyeyi kazanan üç çeyrek biletten biri, gezici bayi Serkan Biberci tarafından satıldı. Sadece 3 aydır gezici bayilik yapan Biberci, şanslı bileti sattığını öğrenince büyük mutluluk yaşadığını dile getirdi.

'Bergama’ya çıkması sevindirici'

Cumhuriyet Caddesi’nde seyyar tezgahında bilet satan 48 yaşındaki Serkan Biberci, "3 ay önce gezici bayi olarak işe başladım. Bu sürede Bergama’ya büyük ikramiye çıkması güzel ve sevindirici. Bileti sattığım talihliyi tebrik ederim. Bir kişiye şans kazandırmak mükemmel bir duygu" dedi.
Bergama’dan büyük ikramiye çıkmasının, "İkramiye sabit bayilere çıkar" algısını yıktığını ifade eden Biberci, "Bileti alan kişinin hemen kendisini deşifre edeceğini düşünmüyorum. Ama biz buradayız, talihli bizi de görür inşallah" diye konuştu.
Yılbaşı çekilişi için 150 bin TL değerinde yaklaşık 1400 bilet sattığını söyleyen Biberci, "Kendime de bir bilet ayırdım ama maalesef bana çıkmadı. Yine de bir kişiye büyük ikramiye kazandırdığım için çok mutluyum" dedi.
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