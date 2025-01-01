https://anlatilaninotesi.com.tr/20250101/atmlerden-para-cekimde-yeni-donem-basliyor-bugun-itibariyla-degisecek-1092241486.html
ATM’lerden para çekimde yeni dönem başlıyor: Bugün itibarıyla değişecek
ATM’lerden para çekimde yeni dönem başlıyor: Bugün itibarıyla değişecek
Sputnik Türkiye
Bankalar, 2025 itibarıyla ATM’lerden nakit çekim limitlerini artırmaya hazırlanıyor. Mevcut limitlerin 15-20 bin TL aralığına yükselmesi bekleniyor. QR kod ile... 01.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-01T12:58+0300
2025-01-01T12:58+0300
2025-01-01T12:58+0300
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2025 itibarıyla bankalar, ATM’lerden nakit çekim limitlerini artıracak. Şu anda günlük çekim limiti 10-15 bin TL arasında değişirken, bu tutarın 15-20 bin TL seviyesine çıkarılması planlanıyor. Yeni düzenleme ile özellikle büyük tutarlı nakit işlemler daha hızlı bir şekilde gerçekleştirilebilecek. Sabah'ın haberine göre, ATM'lerden para çekme işlemlerinde değişikliğin bugün itibarıyla başlaması bekleniyor.Bankalar limit artışı i̇çin hazırlık yapıyorBazı bankalar, 2025 yılı itibarıyla 20 bin TL’ye kadar para çekme limiti uygulamaya hazırlanıyor. Mevcut durumda 15 bin TL’lik limit uygulayan bankaların yeni düzenleme ile bu tutarı 20 bin TL’ye çıkarması bekleniyor. 10 bin TL sınırı olan bankaların ise limitlerini 15 bin TL’ye yükselteceği tahmin ediliyor.ATM işlemlerinde kısa süre önce QR kod ile para çekme limitleri de artırılmıştı. Bu uygulama, özellikle hızlı ve kolay nakit çekim imkânı sağladığı için müşteriler tarafından yoğun ilgi gördü. Yeni limit düzenlemeleri, aynı kolaylığın nakit çekim işlemlerinde de sağlanmasına olanak tanıyacak.Bazı bankalar, 20 bin TL ve altındaki nakit tutarların banka veznelerinden çekilmesine kısıtlama getirmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250101/sadece-2-gun-kaldi-ssk-ve-bag-kur-emeklilerine-zam-icin-son-oran-ortaya-cikti-en-dusuk-emekli-maasi-1092240438.html
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ATM’lerden para çekimde yeni dönem başlıyor: Bugün itibarıyla değişecek
Bankalar, 2025 itibarıyla ATM’lerden nakit çekim limitlerini artırmaya hazırlanıyor. Mevcut limitlerin 15-20 bin TL aralığına yükselmesi bekleniyor. QR kod ile para çekim limitlerinin artırılmasının ardından yeni düzenlemeyle, müşterilerin nakit ihtiyaçlarını daha kolay karşılamasını sağlaması bekleniyor.
2025 itibarıyla bankalar, ATM’lerden nakit çekim limitlerini artıracak. Şu anda günlük çekim limiti 10-15 bin TL arasında değişirken, bu tutarın 15-20 bin TL seviyesine çıkarılması planlanıyor. Yeni düzenleme ile özellikle büyük tutarlı nakit işlemler daha hızlı bir şekilde gerçekleştirilebilecek. Sabah'ın haberine göre, ATM'lerden para çekme işlemlerinde değişikliğin bugün itibarıyla başlaması bekleniyor.
Bankalar limit artışı i̇çin hazırlık yapıyor
Bazı bankalar, 2025 yılı itibarıyla 20 bin TL’ye kadar para çekme limiti uygulamaya hazırlanıyor. Mevcut durumda 15 bin TL’lik limit uygulayan bankaların yeni düzenleme ile bu tutarı 20 bin TL’ye çıkarması bekleniyor. 10 bin TL sınırı olan bankaların ise limitlerini 15 bin TL’ye yükselteceği tahmin ediliyor.
ATM işlemlerinde kısa süre önce QR kod ile para çekme limitleri de artırılmıştı. Bu uygulama, özellikle hızlı ve kolay nakit çekim imkânı sağladığı için müşteriler tarafından yoğun ilgi gördü. Yeni limit düzenlemeleri, aynı kolaylığın nakit çekim işlemlerinde de sağlanmasına olanak tanıyacak.
Bazı bankalar, 20 bin TL ve altındaki nakit tutarların banka veznelerinden çekilmesine kısıtlama getirmişti.