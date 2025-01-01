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ATM’lerden para çekimde yeni dönem başlıyor: Bugün itibarıyla değişecek
ATM’lerden para çekimde yeni dönem başlıyor: Bugün itibarıyla değişecek
Sputnik Türkiye
Bankalar, 2025 itibarıyla ATM’lerden nakit çekim limitlerini artırmaya hazırlanıyor. Mevcut limitlerin 15-20 bin TL aralığına yükselmesi bekleniyor. QR kod ile... 01.01.2025, Sputnik Türkiye
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2025 itibarıyla bankalar, ATM’lerden nakit çekim limitlerini artıracak. Şu anda günlük çekim limiti 10-15 bin TL arasında değişirken, bu tutarın 15-20 bin TL seviyesine çıkarılması planlanıyor. Yeni düzenleme ile özellikle büyük tutarlı nakit işlemler daha hızlı bir şekilde gerçekleştirilebilecek. Sabah'ın haberine göre, ATM'lerden para çekme işlemlerinde değişikliğin bugün itibarıyla başlaması bekleniyor.Bankalar limit artışı i̇çin hazırlık yapıyorBazı bankalar, 2025 yılı itibarıyla 20 bin TL’ye kadar para çekme limiti uygulamaya hazırlanıyor. Mevcut durumda 15 bin TL’lik limit uygulayan bankaların yeni düzenleme ile bu tutarı 20 bin TL’ye çıkarması bekleniyor. 10 bin TL sınırı olan bankaların ise limitlerini 15 bin TL’ye yükselteceği tahmin ediliyor.ATM işlemlerinde kısa süre önce QR kod ile para çekme limitleri de artırılmıştı. Bu uygulama, özellikle hızlı ve kolay nakit çekim imkânı sağladığı için müşteriler tarafından yoğun ilgi gördü. Yeni limit düzenlemeleri, aynı kolaylığın nakit çekim işlemlerinde de sağlanmasına olanak tanıyacak.Bazı bankalar, 20 bin TL ve altındaki nakit tutarların banka veznelerinden çekilmesine kısıtlama getirmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250101/sadece-2-gun-kaldi-ssk-ve-bag-kur-emeklilerine-zam-icin-son-oran-ortaya-cikti-en-dusuk-emekli-maasi-1092240438.html
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atm para çekim limiti 2025, bankaların para çekme limiti ne kadar oldu, günlük para çekim limiti arttı mı, atm’den 20 bin tl çekmek mümkün mü, bankaların yeni atm limit düzenlemesi, qr kod ile para çekme limiti, 2025’te atm günlük limit artışı, nakit çekim limiti ne kadar olacak, atm para çekim limiti değişti mi, atm’den kaç tl çekebilirim, qr kod ile nakit çekim kolaylığı, banka veznesinden para çekim kısıtlaması, atm para çekim limiti artışı, bankalardan nakit çekme limitleri, atm limit yükseltme 2025, 2025 günlük nakit çekim limiti, atm’den para çekme işlemleri, atm’den nakit çekmek kolaylaşıyor, bankalar atm limitlerini artırıyor
atm para çekim limiti 2025, bankaların para çekme limiti ne kadar oldu, günlük para çekim limiti arttı mı, atm’den 20 bin tl çekmek mümkün mü, bankaların yeni atm limit düzenlemesi, qr kod ile para çekme limiti, 2025’te atm günlük limit artışı, nakit çekim limiti ne kadar olacak, atm para çekim limiti değişti mi, atm’den kaç tl çekebilirim, qr kod ile nakit çekim kolaylığı, banka veznesinden para çekim kısıtlaması, atm para çekim limiti artışı, bankalardan nakit çekme limitleri, atm limit yükseltme 2025, 2025 günlük nakit çekim limiti, atm’den para çekme işlemleri, atm’den nakit çekmek kolaylaşıyor, bankalar atm limitlerini artırıyor

ATM’lerden para çekimde yeni dönem başlıyor: Bugün itibarıyla değişecek

12:58 01.01.2025
© İHAATM
ATM - Sputnik Türkiye, 1920, 01.01.2025
© İHA
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Bankalar, 2025 itibarıyla ATM’lerden nakit çekim limitlerini artırmaya hazırlanıyor. Mevcut limitlerin 15-20 bin TL aralığına yükselmesi bekleniyor. QR kod ile para çekim limitlerinin artırılmasının ardından yeni düzenlemeyle, müşterilerin nakit ihtiyaçlarını daha kolay karşılamasını sağlaması bekleniyor.
2025 itibarıyla bankalar, ATM’lerden nakit çekim limitlerini artıracak. Şu anda günlük çekim limiti 10-15 bin TL arasında değişirken, bu tutarın 15-20 bin TL seviyesine çıkarılması planlanıyor. Yeni düzenleme ile özellikle büyük tutarlı nakit işlemler daha hızlı bir şekilde gerçekleştirilebilecek. Sabah'ın haberine göre, ATM'lerden para çekme işlemlerinde değişikliğin bugün itibarıyla başlaması bekleniyor.

Bankalar limit artışı i̇çin hazırlık yapıyor

Bazı bankalar, 2025 yılı itibarıyla 20 bin TL’ye kadar para çekme limiti uygulamaya hazırlanıyor. Mevcut durumda 15 bin TL’lik limit uygulayan bankaların yeni düzenleme ile bu tutarı 20 bin TL’ye çıkarması bekleniyor. 10 bin TL sınırı olan bankaların ise limitlerini 15 bin TL’ye yükselteceği tahmin ediliyor.
ATM işlemlerinde kısa süre önce QR kod ile para çekme limitleri de artırılmıştı. Bu uygulama, özellikle hızlı ve kolay nakit çekim imkânı sağladığı için müşteriler tarafından yoğun ilgi gördü. Yeni limit düzenlemeleri, aynı kolaylığın nakit çekim işlemlerinde de sağlanmasına olanak tanıyacak.
Bazı bankalar, 20 bin TL ve altındaki nakit tutarların banka veznelerinden çekilmesine kısıtlama getirmişti.
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Sadece 2 gün kaldı: SSK ve Bağ-Kur emeklilerine zam için son oran ortaya çıktı, en düşük emekli maaşı ne kadar olur?
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