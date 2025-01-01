https://anlatilaninotesi.com.tr/20250101/meteoroloji-uzmanlari-uyardi-turkiyede-yuksek-basinc-bas-agrisi-yapacak-1092256249.html
Meteoroloji uzmanları uyardı: Türkiye'de yüksek basınç 'baş ağrısı' yapacak
Meteoroloji uzmanları uyardı: Türkiye'de yüksek basınç 'baş ağrısı' yapacak
Sputnik Türkiye
Türkiye genelinde etkili olan yüksek basınç sistemi, 81 şehrin tamamında hava olaylarında belirgin değişikliklere neden oldu. Uzun bir süredir etkisini... 01.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-01T19:55+0300
2025-01-01T19:55+0300
2025-01-01T19:55+0300
türkiye
hava
hava sıcaklığı
basınç
kuraklık
meteoroloji
meteoroloji genel müdürlüğü
meteoroloji bölge müdürlüğü
meteoroloji mühendisleri odası
ulusal meteoroloji dairesi
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Meteoroloji uzmanlarına göre, yüksek basıncın etkisi altına giren Türkiye’de durağan hava koşulları nedeniyle yağışlar azaldı.Avrupa ve Türkiye'de etkisini gösteren yüksek basınç sistemi, 81 şehrin tamamında yağışlarda azalmaya neden oldu. Meteoroloji uzmanları uzun süredir etkisini sürdüren sistem nedeniyle yurt genelinde yağışların tamamen kesildiğini belirtirken hava kirliliği nedeniyle baş ağrısına karşı uyarılarda bulundu.Uzmanlar, şehir içi ulaşım, sanayi tesisleri ve çöp yakma gibi faaliyetlerden kaynaklanan emisyonların atmosfere yayılıp dağılamadığı için solunum yolu hastalıklarında artış yaşanacağını duyurdu. Ankara, İstanbul ve İzmir gibi büyük şehirler, kirliliğin en yoğun hissedildiği noktalar arasında olacağı belirtildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250101/meteoroloji-tahminini-guncelledi-soguk-ve-yagisli-hava-icin-tarih-verdi-istanbula-kar-ne-zaman-1092237032.html
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hava, hava sıcaklığı, basınç, kuraklık, meteoroloji, meteoroloji genel müdürlüğü, meteoroloji bölge müdürlüğü, meteoroloji mühendisleri odası, ulusal meteoroloji dairesi
hava, hava sıcaklığı, basınç, kuraklık, meteoroloji, meteoroloji genel müdürlüğü, meteoroloji bölge müdürlüğü, meteoroloji mühendisleri odası, ulusal meteoroloji dairesi
Meteoroloji uzmanları uyardı: Türkiye'de yüksek basınç 'baş ağrısı' yapacak
Türkiye genelinde etkili olan yüksek basınç sistemi, 81 şehrin tamamında hava olaylarında belirgin değişikliklere neden oldu. Uzun bir süredir etkisini sürdüren sistem nedeniyle yurt genelinde yağışlar tamamen kesilirken, hava kirliliği seviyesi endişe verici boyutlara ulaştı.
Meteoroloji uzmanlarına göre, yüksek basıncın etkisi altına giren Türkiye’de durağan hava koşulları nedeniyle yağışlar azaldı.
Avrupa ve Türkiye'de etkisini gösteren yüksek basınç sistemi, 81 şehrin tamamında yağışlarda azalmaya neden oldu. Meteoroloji uzmanları uzun süredir etkisini sürdüren sistem nedeniyle yurt genelinde yağışların tamamen kesildiğini belirtirken hava kirliliği nedeniyle baş ağrısına karşı uyarılarda bulundu.
Uzmanlar, şehir içi ulaşım, sanayi tesisleri ve çöp yakma gibi faaliyetlerden kaynaklanan emisyonların atmosfere yayılıp dağılamadığı için solunum yolu hastalıklarında artış yaşanacağını duyurdu. Ankara, İstanbul ve İzmir gibi büyük şehirler, kirliliğin en yoğun hissedildiği noktalar arasında olacağı belirtildi.