https://anlatilaninotesi.com.tr/20250101/meteoroloji-uzmanlari-uyardi-turkiyede-yuksek-basinc-bas-agrisi-yapacak-1092256249.html

Meteoroloji uzmanları uyardı: Türkiye'de yüksek basınç 'baş ağrısı' yapacak

Meteoroloji uzmanları uyardı: Türkiye'de yüksek basınç 'baş ağrısı' yapacak

Sputnik Türkiye

Türkiye genelinde etkili olan yüksek basınç sistemi, 81 şehrin tamamında hava olaylarında belirgin değişikliklere neden oldu. Uzun bir süredir etkisini... 01.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-01T19:55+0300

2025-01-01T19:55+0300

2025-01-01T19:55+0300

türkiye

hava

hava sıcaklığı

basınç

kuraklık

meteoroloji

meteoroloji genel müdürlüğü

meteoroloji bölge müdürlüğü

meteoroloji mühendisleri odası

ulusal meteoroloji dairesi

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Meteoroloji uzmanlarına göre, yüksek basıncın etkisi altına giren Türkiye’de durağan hava koşulları nedeniyle yağışlar azaldı.Avrupa ve Türkiye'de etkisini gösteren yüksek basınç sistemi, 81 şehrin tamamında yağışlarda azalmaya neden oldu. Meteoroloji uzmanları uzun süredir etkisini sürdüren sistem nedeniyle yurt genelinde yağışların tamamen kesildiğini belirtirken hava kirliliği nedeniyle baş ağrısına karşı uyarılarda bulundu.Uzmanlar, şehir içi ulaşım, sanayi tesisleri ve çöp yakma gibi faaliyetlerden kaynaklanan emisyonların atmosfere yayılıp dağılamadığı için solunum yolu hastalıklarında artış yaşanacağını duyurdu. Ankara, İstanbul ve İzmir gibi büyük şehirler, kirliliğin en yoğun hissedildiği noktalar arasında olacağı belirtildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250101/meteoroloji-tahminini-guncelledi-soguk-ve-yagisli-hava-icin-tarih-verdi-istanbula-kar-ne-zaman-1092237032.html

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hava, hava sıcaklığı, basınç, kuraklık, meteoroloji, meteoroloji genel müdürlüğü, meteoroloji bölge müdürlüğü, meteoroloji mühendisleri odası, ulusal meteoroloji dairesi