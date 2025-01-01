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Meteoroloji tahminini güncelledi, soğuk ve yağışlı hava için tarih verdi: İstanbul'a kar ne zaman yağacak?
Meteoroloji tahminini güncelledi, soğuk ve yağışlı hava için tarih verdi: İstanbul'a kar ne zaman yağacak?
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Ocak ayının ilk günlerinde yurt genelinde yağış beklenmediğini açıkladı. Karadeniz kıyıları ve İç Ege'de sıcaklıklar 2 ila 4... 01.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-01T11:46+0300
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), yeni yılın ilk haftasına ilişkin hava durumu tahminlerini paylaştı. Ülke genelinde yağış beklenmezken, iç ve doğu kesimlerde parçalı bulutlu, diğer bölgelerde ise açık ve az bulutlu bir hava hakim olacak. Ancak buzlanma ve don olayları, özellikle ulaşımda dikkatli olunması gereken noktalar arasında yer alıyor.Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Ancak Karadeniz kıyıları ve İç Ege'de sıcaklıkların 2 ila 4 derece artacağı tahmin ediliyor. Diğer bölgelerde sıcaklıklar mevsim normallerinde seyretmeye devam edecek. Bu durum özellikle kış aylarında ılıman havaların süreceğine işaret ediyor.Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz’de çığ riskiMeteoroloji, Doğu Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçlarında, ayrıca Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yükseklerinde çığ tehlikesine karşı uyarıda bulundu. Ayrıca bu bölgelerde buzlanma ve don olayları da bekleniyor. Ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların tedbirli olmaları istendi.Hafta sonu yağışlı hava geliyorMeteoroloji’nin 5 günlük tahminlerine göre, hafta sonundan itibaren yağışlı hava dalgası ülkeye giriş yapacak. Cumartesi günü İstanbul, İzmir ve çevresinde sağanak yağış beklenirken, pazar ve pazartesi günleri doğu kesimlerde kar yağışı etkili olacak. Özellikle doğuda yer alan illerde kar ulaşımda aksamalara yol açabilir.İstanbul’a kar ne zaman yağacak?Meteoroloji Mühendisleri Odası 2. Başkanı Ahmet Köse, yaptığı açıklamada İstanbul’da kar yağışı için tarih verdi. Köse’ye göre, ocak ayının ilk haftası yağmur beklenmiyor. Ancak 7 Ocak’tan itibaren Balkanlar’dan gelen soğuk hava dalgası ile yağışlar geri dönecek. Köse, bu yıl ocak ortasından şubat sonuna kadar İstanbul’un 15 günlük kar yağışı alabileceğini tahmin ettiklerini belirtti.İllere göre hava durumuMARMARAParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. bölge genelinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.ÇANAKKALE °C, 13°CParçalı ve az bulutluEDİRNE °C, 10°CParçalı ve az bulutluİSTANBUL °C, 11°CParçalı ve az bulutluKIRKLARELİ °C, 11°CParçalı ve az bulutluEGEParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.A.KARAHİSAR °C, 6°CParçalı ve az bulutluDENİZLİ °C, 13°CParçalı ve az bulutluİZMİR °C, 15°CParçalı ve az bulutluMUĞLA °C, 13°CParçalı ve az bulutluAKDENİZParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin batısının iç kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.ADANA °C, 18°CParçalı ve az bulutluANTALYA °C, 17°CParçalı ve az bulutluHATAY °C, 15°CParçalı ve az bulutluMERSİN °C, 16°CParçalı ve az bulutluİÇ ANADOLUParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.ANKARA °C, 8°CParçalı ve az bulutluESKİŞEHİR °C, 8°CParçalı ve az bulutluKONYA °C, 7°CParçalı ve az bulutluSİVAS °C, 4°CParçalı ve az bulutluBATI KARADENİZParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.BOLU °C, 13°CParçalı ve az bulutluDÜZCE °C, 15°CParçalı ve az bulutluSİNOP °C, 12°CParçalı ve az bulutluZONGULDAK °C, 12°CParçalı ve az bulutluORTA ve DOĞU KARADENİZParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç ve yüksek kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.AMASYA °C, 11°CParçalı ve az bulutluSAMSUN °C, 12°CParçalı ve az bulutluTOKAT °C, 10°CParçalı ve az bulutluTRABZON °C, 11°CParçalı ve az bulutluDOĞU ANADOLUParçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Bölgenin doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.ERZURUM °C, -3°CParçalı bulutluKARS °C, 1°CParçalı bulutluMALATYA °C, 8°CParçalı bulutluVAN °C, 3°CParçalı bulutluGÜNEYDOĞU ANADOLUParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.DİYARBAKIR °C, 10°CParçalı ve az bulutluGAZİANTEP °C, 11°CParçalı ve az bulutluSİİRT °C, 11°CParçalı ve az bulutluŞANLIURFA °C, 12°CParçalı ve az bulutlu
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meteoroloji hava durumu tahmini, ocak hava durumu 2025, istanbul kar yağışı ne zaman, karadeniz sıcaklık artışı, iç ege sıcaklık değişimi, hafta sonu sağanak yağış, doğu anadolu çığ tehlikesi, buzlanma ve don uyarısı, balkanlardan gelen soğuk hava, istanbul sağanak yağış, 7 ocak hava durumu, çığ riski olan bölgeler, hava durumu 5 günlük tahmin, doğu karadeniz çığ riski, kar yağışı hangi illerde görülecek, meteoroloji son dakika haberleri, doğu anadolu kar yağışı, hafta sonu hava nasıl olacak, kar ne zaman yağacak, 2025 istanbul hava durumu, parçalı bulutlu hava, kış aylarında sıcaklık değişimi, ocak ayında kar yağacak mı, meteoroloji açıklamaları, sis ve pus uyarısı, balkanlardan gelen soğuk hava dalgası

Meteoroloji tahminini güncelledi, soğuk ve yağışlı hava için tarih verdi: İstanbul'a kar ne zaman yağacak?

11:46 01.01.2025
© AAKar yağışı
Kar yağışı - Sputnik Türkiye, 1920, 01.01.2025
© AA
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Ocak ayının ilk günlerinde yurt genelinde yağış beklenmediğini açıkladı. Karadeniz kıyıları ve İç Ege'de sıcaklıklar 2 ila 4 derece artacak. Ancak Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz’de çığ tehlikesi var. Hafta sonundan itibaren yağışlı hava geri dönecek, İstanbul dahil birçok ilde sağanak ve kar yağışı etkili olacak.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), yeni yılın ilk haftasına ilişkin hava durumu tahminlerini paylaştı. Ülke genelinde yağış beklenmezken, iç ve doğu kesimlerde parçalı bulutlu, diğer bölgelerde ise açık ve az bulutlu bir hava hakim olacak. Ancak buzlanma ve don olayları, özellikle ulaşımda dikkatli olunması gereken noktalar arasında yer alıyor.
Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Ancak Karadeniz kıyıları ve İç Ege'de sıcaklıkların 2 ila 4 derece artacağı tahmin ediliyor. Diğer bölgelerde sıcaklıklar mevsim normallerinde seyretmeye devam edecek. Bu durum özellikle kış aylarında ılıman havaların süreceğine işaret ediyor.

Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz’de çığ riski

Meteoroloji, Doğu Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçlarında, ayrıca Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yükseklerinde çığ tehlikesine karşı uyarıda bulundu. Ayrıca bu bölgelerde buzlanma ve don olayları da bekleniyor. Ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların tedbirli olmaları istendi.

Hafta sonu yağışlı hava geliyor

Meteoroloji’nin 5 günlük tahminlerine göre, hafta sonundan itibaren yağışlı hava dalgası ülkeye giriş yapacak. Cumartesi günü İstanbul, İzmir ve çevresinde sağanak yağış beklenirken, pazar ve pazartesi günleri doğu kesimlerde kar yağışı etkili olacak. Özellikle doğuda yer alan illerde kar ulaşımda aksamalara yol açabilir.

İstanbul’a kar ne zaman yağacak?

Meteoroloji Mühendisleri Odası 2. Başkanı Ahmet Köse, yaptığı açıklamada İstanbul’da kar yağışı için tarih verdi. Köse’ye göre, ocak ayının ilk haftası yağmur beklenmiyor. Ancak 7 Ocak’tan itibaren Balkanlar’dan gelen soğuk hava dalgası ile yağışlar geri dönecek. Köse, bu yıl ocak ortasından şubat sonuna kadar İstanbul’un 15 günlük kar yağışı alabileceğini tahmin ettiklerini belirtti.

İllere göre hava durumu

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. bölge genelinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ÇANAKKALE °C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

EDİRNE °C, 10°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 11°C

Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 11°C

Parçalı ve az bulutlu

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 6°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ °C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA °C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin batısının iç kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

MERSİN °C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

ANKARA °C, 8°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 8°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 7°C

Parçalı ve az bulutlu

SİVAS °C, 4°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

BOLU °C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE °C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

SİNOP °C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç ve yüksek kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA °C, 11°C

Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN °C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu

TOKAT °C, 10°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 11°C

Parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Bölgenin doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM °C, -3°C

Parçalı bulutlu

KARS °C, 1°C

Parçalı bulutlu

MALATYA °C, 8°C

Parçalı bulutlu

VAN °C, 3°C

Parçalı bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 10°C

Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP °C, 11°C

Parçalı ve az bulutlu

SİİRT °C, 11°C

Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA °C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu
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