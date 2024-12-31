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MasterChef'te yüzü yanmıştı: Beyza 1 puan farkla yarışmaya veda etti
MasterChef'te yüzü yanmıştı: Beyza 1 puan farkla yarışmaya veda etti
Sputnik Türkiye
TV8 televizyonunda yayınlanan MasterChef isimli programda finale sayılı günler kala bir yarışmacı ceket kazanırken, bir yarışmacı ise yarışmaya veda etti... 31.12.2024, Sputnik Türkiye
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MasterChef programında finale sayılı günler kala yarışmaya veda eden isim Fransa'dan gelen Beyza oldu.Final yaklaştıkça MasterChef programında heyecan doruğa çıktı. Eleme gecesi Beyza ve Kerem son tura kalırken tatlı yarışmasında Kerem 1 puan farkla ceketi kazanmayı başardı. Yüzünün yanmasıyla ülkede gündem olan Beyza ise yarışmaya veda etti.MasterChef finalistleri kim?1) Semih2) Eda3) Onur4) KeremMasterChef Finali ne zaman?MasterChef programında heyecan doruğa ulaşırken final tarihi henüz açıklanmadı. Ancak Survivor'ın başlangıç tarihinin 1 Ocak 2025 olması nedeniyle MasterChef'in aralık ayında final yapması bekleniyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241231/hollywood-yildizi-andrew-garfield-nusretten-nefret-ediyorum-1092196743.html
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MasterChef'te yüzü yanmıştı: Beyza 1 puan farkla yarışmaya veda etti

00:58 31.12.2024
© FotoğrafBeyza Aydın
Beyza Aydın - Sputnik Türkiye, 1920, 31.12.2024
© Fotoğraf
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TV8 televizyonunda yayınlanan MasterChef isimli programda finale sayılı günler kala bir yarışmacı ceket kazanırken, bir yarışmacı ise yarışmaya veda etti. Yüzünün yanmasıyla gündeme gelen Beyza ile Kerem arasında geçen son turda yarışmadan elenen isim 1 puan farkla Beyza oldu.
MasterChef programında finale sayılı günler kala yarışmaya veda eden isim Fransa'dan gelen Beyza oldu.
Final yaklaştıkça MasterChef programında heyecan doruğa çıktı. Eleme gecesi Beyza ve Kerem son tura kalırken tatlı yarışmasında Kerem 1 puan farkla ceketi kazanmayı başardı. Yüzünün yanmasıyla ülkede gündem olan Beyza ise yarışmaya veda etti.

MasterChef finalistleri kim?

1) Semih
2) Eda
3) Onur
4) Kerem

MasterChef Finali ne zaman?

MasterChef programında heyecan doruğa ulaşırken final tarihi henüz açıklanmadı. Ancak Survivor'ın başlangıç tarihinin 1 Ocak 2025 olması nedeniyle MasterChef'in aralık ayında final yapması bekleniyor.
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