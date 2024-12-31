https://anlatilaninotesi.com.tr/20241231/masterchefte-yuzu-yanmisti-beyza-1-puan-farkla-yarismaya-veda-etti-1092197181.html
MasterChef'te yüzü yanmıştı: Beyza 1 puan farkla yarışmaya veda etti
MasterChef'te yüzü yanmıştı: Beyza 1 puan farkla yarışmaya veda etti
Sputnik Türkiye
TV8 televizyonunda yayınlanan MasterChef isimli programda finale sayılı günler kala bir yarışmacı ceket kazanırken, bir yarışmacı ise yarışmaya veda etti... 31.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-31T00:58+0300
2024-12-31T00:58+0300
2024-12-31T00:58+0300
yaşam
masterchef
yarışma
yarışma programı
yemek
yemek programı
televizyon
radyo ve televizyon üst kurulu
acun ilıcalı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/02/1089950463_58:0:584:296_1920x0_80_0_0_135424148356b28f75e2f17d72b8e510.jpg
MasterChef programında finale sayılı günler kala yarışmaya veda eden isim Fransa'dan gelen Beyza oldu.Final yaklaştıkça MasterChef programında heyecan doruğa çıktı. Eleme gecesi Beyza ve Kerem son tura kalırken tatlı yarışmasında Kerem 1 puan farkla ceketi kazanmayı başardı. Yüzünün yanmasıyla ülkede gündem olan Beyza ise yarışmaya veda etti.MasterChef finalistleri kim?1) Semih2) Eda3) Onur4) KeremMasterChef Finali ne zaman?MasterChef programında heyecan doruğa ulaşırken final tarihi henüz açıklanmadı. Ancak Survivor'ın başlangıç tarihinin 1 Ocak 2025 olması nedeniyle MasterChef'in aralık ayında final yapması bekleniyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241231/hollywood-yildizi-andrew-garfield-nusretten-nefret-ediyorum-1092196743.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/02/1089950463_123:0:518:296_1920x0_80_0_0_2ccd2c7bd5ea07fed3384380a231968a.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
masterchef'te kim elendi, masterchef'te eleme, masterchef özet, masterchef finale kim kaldı, beyza elendi mi, masterchef finali ne zaman
masterchef'te kim elendi, masterchef'te eleme, masterchef özet, masterchef finale kim kaldı, beyza elendi mi, masterchef finali ne zaman
MasterChef'te yüzü yanmıştı: Beyza 1 puan farkla yarışmaya veda etti
TV8 televizyonunda yayınlanan MasterChef isimli programda finale sayılı günler kala bir yarışmacı ceket kazanırken, bir yarışmacı ise yarışmaya veda etti. Yüzünün yanmasıyla gündeme gelen Beyza ile Kerem arasında geçen son turda yarışmadan elenen isim 1 puan farkla Beyza oldu.
MasterChef programında finale sayılı günler kala yarışmaya veda eden isim Fransa'dan gelen Beyza oldu.
Final yaklaştıkça MasterChef programında heyecan doruğa çıktı. Eleme gecesi Beyza ve Kerem son tura kalırken tatlı yarışmasında Kerem 1 puan farkla ceketi kazanmayı başardı. Yüzünün yanmasıyla ülkede gündem olan Beyza ise yarışmaya veda etti.
MasterChef finalistleri kim?
MasterChef Finali ne zaman?
MasterChef programında heyecan doruğa ulaşırken final tarihi henüz açıklanmadı. Ancak Survivor'ın başlangıç tarihinin 1 Ocak 2025 olması nedeniyle MasterChef'in aralık ayında final yapması bekleniyor.