https://anlatilaninotesi.com.tr/20241231/masterchefte-yuzu-yanmisti-beyza-1-puan-farkla-yarismaya-veda-etti-1092197181.html

MasterChef'te yüzü yanmıştı: Beyza 1 puan farkla yarışmaya veda etti

MasterChef'te yüzü yanmıştı: Beyza 1 puan farkla yarışmaya veda etti

Sputnik Türkiye

TV8 televizyonunda yayınlanan MasterChef isimli programda finale sayılı günler kala bir yarışmacı ceket kazanırken, bir yarışmacı ise yarışmaya veda etti... 31.12.2024, Sputnik Türkiye

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MasterChef programında finale sayılı günler kala yarışmaya veda eden isim Fransa'dan gelen Beyza oldu.Final yaklaştıkça MasterChef programında heyecan doruğa çıktı. Eleme gecesi Beyza ve Kerem son tura kalırken tatlı yarışmasında Kerem 1 puan farkla ceketi kazanmayı başardı. Yüzünün yanmasıyla ülkede gündem olan Beyza ise yarışmaya veda etti.MasterChef finalistleri kim?1) Semih2) Eda3) Onur4) KeremMasterChef Finali ne zaman?MasterChef programında heyecan doruğa ulaşırken final tarihi henüz açıklanmadı. Ancak Survivor'ın başlangıç tarihinin 1 Ocak 2025 olması nedeniyle MasterChef'in aralık ayında final yapması bekleniyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241231/hollywood-yildizi-andrew-garfield-nusretten-nefret-ediyorum-1092196743.html

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