https://anlatilaninotesi.com.tr/20250101/meteoroloji-uzmani-istanbula-kar-yagisi-icin-yeni-tarihi-acikladi-soguk-hava-dalgasiyla-geliyor-1092246972.html
Meteoroloji uzmanı İstanbul'a kar yağışı için yeni tarihi açıkladı: Soğuk hava dalgasıyla geliyor
Meteoroloji uzmanı İstanbul'a kar yağışı için yeni tarihi açıkladı: Soğuk hava dalgasıyla geliyor
Sputnik Türkiye
Yeni yılda kar yağışı bekleyen İstanbullular için tarih verildi. 'İstanbul'a kar ne zaman yağacak' sorusuna yanıt Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen'in... 01.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-01T14:54+0300
2025-01-01T14:54+0300
2025-01-01T14:54+0300
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orhan şen
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istanbul hava durumu
kar yağışı
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Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, İstanbul'da kar yağışı bekleyenler için açıklamalarda bulundu. Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, İstanbul’da kar yağışı bekleyenler için tarih verdi. Şen'in açıklamasına göre, kar yağışı ocak ayının ikinci haftasının sonunda etkili olabilir. İstanbul'da kar yağışının ocak ayının ikinci haftasının sonuna doğru beklendiğini belirten Şen, sıcaklıkların ortalamaların üzerinde seyrettiğini ve hafta sonu hafif bir düşüş yaşanacağını kaydetti.Türkiye genelinde sıcaklıkların mevsim normallerinin 2-3 derece üzerinde seyrettiğini belirten Şen, İstanbul’un aralık ayı sıcaklık ortalamasının 10 derece olduğunu ancak bu günlerde sıcaklıkların 12-13 dereceyi bulduğunu açıkladı.Marmara'nın doğusunda kar beklentisi: İstanbul'a ne zaman kar yağacak?Şen, Anadolu'nun bazı bölgelerinde kar yağışının 4-5 Ocak gibi başlayacağını söyledi. Şen şunları söyledi: "Kar 4-5'i gibi Anadolu'da yağacak. O tarihlerde İstanbul'da kar yok ama Marmara'nın doğusunda Kocaeli ve Bursa civarında yağabilir. İstanbul'a da baktığımızda ayın 12'sini geçtikten sonra ocak ayının ikinci haftasının sonuna doğru kar yağışı görünüyor.Bu hafta sonu havalar biraz soğuyor. Cumartesi-pazar sıcaklıklar 3-4 derece düşecek ama pazartesiden itibaren 3-4 artacak. Öbür hafta sonu tekrar soğuyarak kar ihtimalini Marmara'ya getirecek."
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250101/meteoroloji-tahminini-guncelledi-soguk-ve-yagisli-hava-icin-tarih-verdi-istanbula-kar-ne-zaman-1092237032.html
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istanbul'a kar ne zaman yağacak, meteoroloji uzmanı orhan şen, istanbul kar tahmini, ocak ayında kar yağışı, marmara bölgesi hava durumu, istanbul kar yağışı tarihi, sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde, istanbul'da hava durumu, marmara'nın doğusunda kar, kocaeli ve bursa kar yağışı, çığ tehlikesi uyarısı, karadeniz iç kesimleri hava durumu, istanbul ocak kar tahmini, don ve buzlanma riski, ocak ayında hava durumu, istanbul'da soğuk hava dalgası, marmara'da kar ihtimali, kar yağışı ne zaman başlayacak, meteoroloji kar uyarısı, istanbul sıcaklık tahmini
Meteoroloji uzmanı İstanbul'a kar yağışı için yeni tarihi açıkladı: Soğuk hava dalgasıyla geliyor
Yeni yılda kar yağışı bekleyen İstanbullular için tarih verildi. 'İstanbul'a kar ne zaman yağacak' sorusuna yanıt Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen'in açıklamasıyla yanıt buldu. Şen, İstanbul'a kar yağışı tarihi açıkladı.
Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, İstanbul'da kar yağışı bekleyenler için açıklamalarda bulundu. Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, İstanbul’da kar yağışı bekleyenler için tarih verdi. Şen'in açıklamasına göre, kar yağışı ocak ayının ikinci haftasının sonunda etkili olabilir. İstanbul'da kar yağışının ocak ayının ikinci haftasının sonuna doğru beklendiğini belirten Şen, sıcaklıkların ortalamaların üzerinde seyrettiğini ve hafta sonu hafif bir düşüş yaşanacağını kaydetti.
Türkiye genelinde sıcaklıkların mevsim normallerinin 2-3 derece üzerinde seyrettiğini belirten Şen, İstanbul’un aralık ayı sıcaklık ortalamasının 10 derece olduğunu ancak bu günlerde sıcaklıkların 12-13 dereceyi bulduğunu açıkladı.
Marmara'nın doğusunda kar beklentisi: İstanbul'a ne zaman kar yağacak?
Şen, Anadolu'nun bazı bölgelerinde kar yağışının 4-5 Ocak gibi başlayacağını söyledi. Şen şunları söyledi: "Kar 4-5'i gibi Anadolu'da yağacak. O tarihlerde İstanbul'da kar yok ama Marmara'nın doğusunda Kocaeli ve Bursa civarında yağabilir. İstanbul'a da baktığımızda ayın 12'sini geçtikten sonra ocak ayının ikinci haftasının sonuna doğru kar yağışı görünüyor.
Bu hafta sonu havalar biraz soğuyor. Cumartesi-pazar sıcaklıklar 3-4 derece düşecek ama pazartesiden itibaren 3-4 artacak. Öbür hafta sonu tekrar soğuyarak kar ihtimalini Marmara'ya getirecek."