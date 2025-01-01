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Japon deprem uzmanı fay hattını işaret ederek 'suskun' yerini açıkladı: 'Uzun zamandır deprem görmedi, mutlaka olacak'
Japon deprem uzmanı fay hattını işaret ederek 'suskun' yerini açıkladı: 'Uzun zamandır deprem görmedi, mutlaka olacak'
Sputnik Türkiye
Marmara Bölgesi'nde büyük bir deprem beklentisi her geçen gün ciddiyet kazanıyor. Yüksek inşaat mühendisi, mimar ve deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki, "İstanbul... 01.01.2025, Sputnik Türkiye
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2025-01-01T18:12+0300
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yoshinori moriwaki
kuzey anadolu fayı
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tekirdağ
japon deprem uzmanı
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Türkiye’nin en riskli deprem bölgelerinden biri olan Marmara Bölgesi, büyük bir deprem beklentisiyle gündemde kalmaya devam ediyor. Deprem uzmanları, Kuzey Anadolu Fayı’nın kuzey kolunda enerji birikimine dikkat çekerek 7 ve üzeri büyüklüğünde bir deprem öngörüsünde bulunuyor.Japon deprem uzmanından kritik uyarıJapon deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki, Kocaeli'de katıldığı bir etkinlikte yerel basına önemli açıklamalarda bulundu. Moriwaki, "İstanbul depremi bir gün mutlaka olacak. 5 yıl mı, 10 yıl mı, bilmiyoruz ancak bu fay hattında büyük bir enerji biriktiğini tahmin edebiliyoruz" dedi. Özellikle İstanbul ve Adalar çevresinin uzun süredir deprem görmediğini vurguladı.1999 Gölcük Depremi'nden örnek veren Moriwaki, dağlık bölgelerdeki sağlam zeminlerde inşa edilen yapıların zarar görmediğini ancak yumuşak zeminlerdeki yapıların büyük yıkımlara uğradığını belirtti. "2024 itibarıyla Kocaeli’de ruhsatlı binaların güvenliği sağlanmış durumda, ancak kaçak yapıların büyük risk taşıdığını unutmayın" diye ekledi.Kuzey Anadolu Fayı’nı işaret etti: Enerji biriktiriyorKuzey Anadolu Fayı’nın kuzey kolunda Tekirdağ’dan İstanbul’a kadar olan kısmın özellikle risk altında olduğu ifade ediliyor. Moriwaki, 1999 Yalova Depremi sonrası fay hattının büyük bir kısmının kırıldığını ancak İstanbul ve güney kısımlarının uzun zamandır hareket etmediğini hatırlattı. Moriwaki'nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:"İstanbul depremi bir gün mutlaka olacak. Bunun için tarih vermek saçma olur çünkü 5 sene sonra mı yoksa 10 sene sonra mı bunu bilmiyoruz. Depremin olacağını, artık enerji biriktiğini bildiğimiz için tahmin edebiliyoruz. 1999 yılında Yalova fay hattı kurudu. Bu Kuzey Anadolu fay hattının Kuzey kolu Tekirdağ’a kadar kurudu ama İstanbul ve adalar kısmı özellikle güney tarafı uzun zamandır deprem görmedi.İzmir depreminde de, 1999 Gölcük depreminde de dağ taraflarındaki yeni konutlara bir şey olmadı ama Gölcük merkez ve Değirmendere’de yani yumuşak taraflarda büyük yıkımlar oluştu. 2024 Yılında Kocaeli’de de 2000 Yılından sonra ruhsatı olan binalar zaten güvenlik önlemleri çerçevesinde yapıldığı için sıkıntı yok ama kaçak binaysa sıkıntı büyük olabilir.”
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250101/meteoroloji-uzmani-istanbula-kar-yagisi-icin-yeni-tarihi-acikladi-soguk-hava-dalgasiyla-geliyor-1092246972.html
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Japon deprem uzmanı fay hattını işaret ederek 'suskun' yerini açıkladı: 'Uzun zamandır deprem görmedi, mutlaka olacak'

18:12 01.01.2025
© AAJapon deprem uzmanı
Japon deprem uzmanı - Sputnik Türkiye, 1920, 01.01.2025
© AA
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Marmara Bölgesi'nde büyük bir deprem beklentisi her geçen gün ciddiyet kazanıyor. Yüksek inşaat mühendisi, mimar ve deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki, "İstanbul depremi bir gün mutlaka olacak" diyerek önemli uyarılarda bulundu. Japon deprem uzmanı, deprem beklediği yeri açıkladı.
Türkiye’nin en riskli deprem bölgelerinden biri olan Marmara Bölgesi, büyük bir deprem beklentisiyle gündemde kalmaya devam ediyor. Deprem uzmanları, Kuzey Anadolu Fayı’nın kuzey kolunda enerji birikimine dikkat çekerek 7 ve üzeri büyüklüğünde bir deprem öngörüsünde bulunuyor.

Japon deprem uzmanından kritik uyarı

Japon deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki, Kocaeli'de katıldığı bir etkinlikte yerel basına önemli açıklamalarda bulundu. Moriwaki, "İstanbul depremi bir gün mutlaka olacak. 5 yıl mı, 10 yıl mı, bilmiyoruz ancak bu fay hattında büyük bir enerji biriktiğini tahmin edebiliyoruz" dedi. Özellikle İstanbul ve Adalar çevresinin uzun süredir deprem görmediğini vurguladı.
1999 Gölcük Depremi'nden örnek veren Moriwaki, dağlık bölgelerdeki sağlam zeminlerde inşa edilen yapıların zarar görmediğini ancak yumuşak zeminlerdeki yapıların büyük yıkımlara uğradığını belirtti. "2024 itibarıyla Kocaeli’de ruhsatlı binaların güvenliği sağlanmış durumda, ancak kaçak yapıların büyük risk taşıdığını unutmayın" diye ekledi.

Kuzey Anadolu Fayı’nı işaret etti: Enerji biriktiriyor

Kuzey Anadolu Fayı’nın kuzey kolunda Tekirdağ’dan İstanbul’a kadar olan kısmın özellikle risk altında olduğu ifade ediliyor. Moriwaki, 1999 Yalova Depremi sonrası fay hattının büyük bir kısmının kırıldığını ancak İstanbul ve güney kısımlarının uzun zamandır hareket etmediğini hatırlattı. Moriwaki'nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
"İstanbul depremi bir gün mutlaka olacak. Bunun için tarih vermek saçma olur çünkü 5 sene sonra mı yoksa 10 sene sonra mı bunu bilmiyoruz. Depremin olacağını, artık enerji biriktiğini bildiğimiz için tahmin edebiliyoruz. 1999 yılında Yalova fay hattı kurudu. Bu Kuzey Anadolu fay hattının Kuzey kolu Tekirdağ’a kadar kurudu ama İstanbul ve adalar kısmı özellikle güney tarafı uzun zamandır deprem görmedi.
İzmir depreminde de, 1999 Gölcük depreminde de dağ taraflarındaki yeni konutlara bir şey olmadı ama Gölcük merkez ve Değirmendere’de yani yumuşak taraflarda büyük yıkımlar oluştu. 2024 Yılında Kocaeli’de de 2000 Yılından sonra ruhsatı olan binalar zaten güvenlik önlemleri çerçevesinde yapıldığı için sıkıntı yok ama kaçak binaysa sıkıntı büyük olabilir.”
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