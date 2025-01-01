https://anlatilaninotesi.com.tr/20250101/ito-acikladi-istanbulun-2024-yili-enflasyonu-belli-oldu-1092241225.html

İTO açıkladı: İstanbul'un 2024 yılı enflasyonu belli oldu

İTO açıkladı: İstanbul'un 2024 yılı enflasyonu belli oldu

Sputnik Türkiye

İstanbul Ticaret Odası, İstanbul'un 2024 yılı enflasyonunu açıkladı. 01.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-01T12:45+0300

2025-01-01T12:45+0300

2025-01-01T12:45+0300

ekonomi

istanbul ticaret odası (ito)

tüik

enflasyon

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Türkiye'nin aralık ayı enflasyon rakamı bu hafta içinde açıklanacak. İstanbul Ticaret Odası ise İstanbul'daki aralık ayı enflasyonunu açıkladı. Buna göre, İstanbul’da aralık ayında fiyat artışları yüzde 1,74 olurken, 2024 yılı İstanbul Ücretliler Geçinme Endeksi belli oldu. 2024 yılında İTO Ücretliler Geçinme Endeksi yılı yüzde 55,27 ile tamamladı.Kasım ayına göre yüzde 1.74 arttı2024 Aralık ayında İstanbul’da, perakende fiyat hareketlerinin göstergesi olan İstanbul Ücretliler Geçinme Endeksi bir önceki aya göre yüzde 1,74, toptan fiyat hareketlerini yansıtan Toptan Eşya Fiyatları İndeksi ise yüzde 0,82 oranında arttı.TÜİK enflasyon verisinde de öncü gösterge kabul edilen, 2024 yılında İTO Ücretliler Geçinme Endeksi yılı yüzde 55,27 ile tamamladı. Toptan Eşya Fiyatları Endeksi yüzde 40,64 olarak gerçekleşti.Fiyatı artan ve azalan ürün grupları belli olduAralık 2024’te perakende fiyatlarda bir önceki aya göre; konut harcamaları grubunda yüzde 4,55, kültür eğitim ve eğlence harcamaları grubunda yüzde 2,34, ev eşyası harcamaları grubunda yüzde 1,13, giyim harcamaları grubunda yüzde 1,05, gıda harcamaları grubunda yüzde 0,93, ulaştırma ve haberleşme harcamaları grubunda yüzde 0,77, sağlık ve kişisel bakım harcamaları grubunda yüzde 0,54, ve diğer harcamalar grubunda yüzde 0,15 artış izlendi.Aralık 2024’te toptan fiyatlarda bir önceki aya göre; mensucat grubunda yüzde 4,26, inşaat malzemeleri grubunda yüzde 2,87, yakacak ve enerji maddeleri grubunda yüzde 2,74, kimyevi maddeler grubunda yüzde 1,35, gıda maddeleri grubunda yüzde 1,18 ve madenler grubunda yüzde 0,48 artış; işlenmemiş maddeler grubunda yüzde -3,61 azalış izlendi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250101/ekonomi-yonetimini-2025te-yogun-bir-gundem-bekliyor-1092234360.html

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istanbul ticaret odası (ito), tüik, enflasyon