https://anlatilaninotesi.com.tr/20250101/italyanin-moda-baskenti-milanoda-acik-alanlarda-sigara-icme-yasagi-basladi-1092242663.html
İtalya'nın moda başkenti Milano'da açık alanlarda sigara içme yasağı başladı
İtalya'nın moda başkenti Milano'da açık alanlarda sigara içme yasağı başladı
Sputnik Türkiye
Milano, 1 Ocak 2025 itibarıyla açık alanlarda sigara içmeyi resmen yasakladı. Parklar, meydanlar ve kafeler gibi kamusal alanlarda sigara içmek artık mümkün... 01.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-01T13:15+0300
2025-01-01T13:15+0300
2025-01-01T13:15+0300
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İtalya'nın moda ve finans başkenti Milano, 1 Ocak 2025 tarihi itibariyle açık alanlarda sigara içmek resmi olarak yasaklandı. Bu yeni düzenleme, parklar, meydanlar, kafeler ve kaldırımlar gibi kamusal alanlarda geçerli olacak. Artık bu alanlarda sigara içmek mümkün olmayacak. Ancak, sigara içmek isteyenlerin yalnızca, diğer insanlardan en az 10 metre uzaklıkta bulunan belirli izole alanlarda içmelerine izin verilecek.Milano, bu yasağı uygulayan ilk büyük İtalyan şehri oldu. Yasağa uymayanlara 40 ila 240 euro arasında para cezası uygulanacak. Yasağın amacı, hava kalitesini iyileştirmek ve halk sağlığını korumak olarak açıklanırken, sigara dumanının ince partikül maddelerinin hava kirliliğine katkıda bulunduğu ve her yıl binlerce kişinin sigara kaynaklı hastalıklar nedeniyle hayatını kaybettiği belirtiliyor. Milano'daki bu adım, çevreyi daha sağlıklı bir hale getirme çabalarının bir parçası olarak görülüyor.Elektronik sigaralar, yeni yasağın dışında tutulmuş olup, bu cihazların açık alanlarda kullanımı serbest bırakılmıştır. Milano Belediyesi, şehirde yaşayanların ve ziyaretçilerin sigara içme alışkanlıklarını değiştirmek için çeşitli bilgilendirme kampanyaları başlatmayı planlıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241031/uzmanlar-uyardi-sigara-icmek-akciger-kanseri-gorulme-riskini-30-kat-artiriyor-1089891234.html
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milano sigara yasağı, açık alanda sigara içme yasağı, 2025 milano sigara yasağı, italya sigara yasağı, halk sağlığı, hava kalitesi iyileştirme, elektronik sigara yasağı, sigara yasağı cezaları, sigara içme yasağı milano, sigara içme yasağı italyan şehirleri
milano sigara yasağı, açık alanda sigara içme yasağı, 2025 milano sigara yasağı, italya sigara yasağı, halk sağlığı, hava kalitesi iyileştirme, elektronik sigara yasağı, sigara yasağı cezaları, sigara içme yasağı milano, sigara içme yasağı italyan şehirleri
İtalya'nın moda başkenti Milano'da açık alanlarda sigara içme yasağı başladı
Milano, 1 Ocak 2025 itibarıyla açık alanlarda sigara içmeyi resmen yasakladı. Parklar, meydanlar ve kafeler gibi kamusal alanlarda sigara içmek artık mümkün olmayacak.
İtalya'nın moda ve finans başkenti Milano, 1 Ocak 2025 tarihi itibariyle açık alanlarda sigara içmek resmi olarak yasaklandı. Bu yeni düzenleme, parklar, meydanlar, kafeler ve kaldırımlar gibi kamusal alanlarda geçerli olacak. Artık bu alanlarda sigara içmek mümkün olmayacak. Ancak, sigara içmek isteyenlerin yalnızca, diğer insanlardan en az 10 metre uzaklıkta bulunan belirli izole alanlarda içmelerine izin verilecek.
Milano, bu yasağı uygulayan ilk büyük İtalyan şehri oldu. Yasağa uymayanlara 40 ila 240 euro arasında para cezası uygulanacak. Yasağın amacı, hava kalitesini iyileştirmek ve halk sağlığını korumak olarak açıklanırken, sigara dumanının ince partikül maddelerinin hava kirliliğine katkıda bulunduğu ve her yıl binlerce kişinin sigara kaynaklı hastalıklar nedeniyle hayatını kaybettiği belirtiliyor. Milano'daki bu adım, çevreyi daha sağlıklı bir hale getirme çabalarının bir parçası olarak görülüyor.
Elektronik sigaralar, yeni yasağın dışında tutulmuş olup, bu cihazların açık alanlarda kullanımı serbest bırakılmıştır. Milano Belediyesi, şehirde yaşayanların ve ziyaretçilerin sigara içme alışkanlıklarını değiştirmek için çeşitli bilgilendirme kampanyaları başlatmayı planlıyor.