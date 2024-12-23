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İYV Başkanı Bilal Erdoğan duyurdu: Galata Köprüsü'nde 'Gazze Yürüyüşü' yapılacak
İYV Başkanı Bilal Erdoğan duyurdu: Galata Köprüsü'nde 'Gazze Yürüyüşü' yapılacak
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Milli İrade Platformu üyeleri Filistin'de düzenlenen saldırılara karşı Galata Köprüsü'nde Gazze Yürüyüşü düzenleneceğini açıkladı. İlim Yayma Vakfı Mütevelli... 23.12.2024, Sputnik Türkiye
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2025 yılının ilk gününde Galata Köprüsü'nde Filistin'e destek için 'Bir Güneş Doğuyor' etkinliği düzenlenecek.Milli İrade Platformu üyeleri Filistin'de düzenlenen saldırılara karşı Galata Köprüsü'nde Gazze Yürüyüşü düzenleneceğini açıkladı. İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan, 1 Ocak Çarşamba günü sabah namazından sonra bir araya gelecek binlerce kişinin İsrail soykırımını protesto edeceğini duyurdu.Gazze Yürüyüşü'nün sloganı olan 'Dün Ayasofya, Bugün Emevi, Yarın Aksa Bir Güneş Doğuyor' etkinliği hakkında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan ''İsrail'in sürdürdüğü soykırımın sona ermesi için, Filistinli kardeşlerimizin özgürlüklerine kavuşmaları için, 2024 yılı boyunca nasıl sabah 1 Ocak'ta Galata Köprüsü'nde yaptığımız etkinlikten itibaren çeşitli çalışmaların yapılmasını organize ettiysek, desteklediysek, daha çok ses yükseltilmesine vesile olmaya çalıştıysak, inşallah 2025 yılı boyunca da 1 Ocak sabahından itibaren sabah namazlarımızı kılıp, hep birlikte Galata Köprüsü'nde çoluk çocuk, ailecek toplanıp pes etmeden sesimizi yükseltmeye, zalimin zulmünü haykırmaya, mazlumun hakkını savunmaya devam edeceğiz'' açıklamasında bulundu.Galata Köprüsü 'Bir Güneş Doğuyor' etkinliği ne zaman?Milli İrade Platformu üyeleri tarafından Filistin'de düzenlenen saldırılara karşı Galata Köprüsü'nde düzenlenecek 1 Ocak Gazze Yürüyüşü öncesi Ayasofya, Sultanahmet, Süleymaniye, Yeni Camii ve Fatih Camii'nde sabah namazında buluşulacak. Galata Köprüsü'ne ise saat 08.30'da gidileceği belirtildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240915/bilal-erdogandan-fatih-altayliya-ahlaksiz-adam-yaniti-askerlerin-postallarini-yaliyordu-1088049241.html
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gazze yürüyüşü ne zaman, galata köprüsü filistin yürüyüşü, gazze yürüyüşü camileri, filistin yürüyüşü hangi camide
gazze yürüyüşü ne zaman, galata köprüsü filistin yürüyüşü, gazze yürüyüşü camileri, filistin yürüyüşü hangi camide

İYV Başkanı Bilal Erdoğan duyurdu: Galata Köprüsü'nde 'Gazze Yürüyüşü' yapılacak

22:47 23.12.2024 (güncellendi: 22:51 23.12.2024)
© AA / Esra BilginBilal Erdoğan
Bilal Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 23.12.2024
© AA / Esra Bilgin
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Milli İrade Platformu üyeleri Filistin'de düzenlenen saldırılara karşı Galata Köprüsü'nde Gazze Yürüyüşü düzenleneceğini açıkladı. İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, 1 Ocak Çarşamba günü sabah namazından sonra bir araya gelecek binlerce kişinin İsrail soykırımını protesto edeceğini duyurdu.
2025 yılının ilk gününde Galata Köprüsü'nde Filistin'e destek için 'Bir Güneş Doğuyor' etkinliği düzenlenecek.
Milli İrade Platformu üyeleri Filistin'de düzenlenen saldırılara karşı Galata Köprüsü'nde Gazze Yürüyüşü düzenleneceğini açıkladı. İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan, 1 Ocak Çarşamba günü sabah namazından sonra bir araya gelecek binlerce kişinin İsrail soykırımını protesto edeceğini duyurdu.
Gazze Yürüyüşü'nün sloganı olan 'Dün Ayasofya, Bugün Emevi, Yarın Aksa Bir Güneş Doğuyor' etkinliği hakkında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan ''İsrail'in sürdürdüğü soykırımın sona ermesi için, Filistinli kardeşlerimizin özgürlüklerine kavuşmaları için, 2024 yılı boyunca nasıl sabah 1 Ocak'ta Galata Köprüsü'nde yaptığımız etkinlikten itibaren çeşitli çalışmaların yapılmasını organize ettiysek, desteklediysek, daha çok ses yükseltilmesine vesile olmaya çalıştıysak, inşallah 2025 yılı boyunca da 1 Ocak sabahından itibaren sabah namazlarımızı kılıp, hep birlikte Galata Köprüsü'nde çoluk çocuk, ailecek toplanıp pes etmeden sesimizi yükseltmeye, zalimin zulmünü haykırmaya, mazlumun hakkını savunmaya devam edeceğiz'' açıklamasında bulundu.

Galata Köprüsü 'Bir Güneş Doğuyor' etkinliği ne zaman?

Milli İrade Platformu üyeleri tarafından Filistin'de düzenlenen saldırılara karşı Galata Köprüsü'nde düzenlenecek 1 Ocak Gazze Yürüyüşü öncesi Ayasofya, Sultanahmet, Süleymaniye, Yeni Camii ve Fatih Camii'nde sabah namazında buluşulacak. Galata Köprüsü'ne ise saat 08.30'da gidileceği belirtildi.
Türkiye Gençlik Vakfı Yüksek İstişare Kurulu (TÜGVA) Üyesi Necmeddin Bilal Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 15.09.2024
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