https://anlatilaninotesi.com.tr/20241231/2024un-en-olumcul-ucak-kazalari-282-kisi-hayatini-kaybetti----1092218302.html

2024'ün en ölümcül uçak kazaları: 282 kişi hayatını kaybetti

2024'ün en ölümcül uçak kazaları: 282 kişi hayatını kaybetti

Sputnik Türkiye

Dünya genelinde 2024 yılında meydana gelen 'en ölümcül 10 uçak kazasında' 282 kişi hayatını kaybetti. 31.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-31T18:23+0300

2024-12-31T18:23+0300

2024-12-31T18:23+0300

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2024 yılında meydana gelen uçak kazaları kamuoyunda büyük yankı uyandırmıştı. Bu yılın en büyük havacılık olayları Güney Kore, Brezilya, Kazakistan, Nepal, Malavi, Tayland, İran, Kanada, Japonya ve Singapur'da kayda geçti. Güney Kore29 Aralık'ta Tayland'ın Bangkok kentinden havalanan Jeju Air'e ait 7C2216 sefer sayılı yolcu uçağı, Güney Kore'nin başkenti Seul'deki Muan Uluslararası Havalimanına iniş takımları kapalı bir şekilde gövdesi üzerine indikten sonra duvara çarpmıştı. Ülkenin en ölümcül uçak kazası olarak tarihe geçen olayda 4'ü mürettebat olmak üzere 179 kişi hayatını kaybetmiş, 2 kabin görevlisi ise hastanede tedavi altına alınmıştı.Brezilya11 Ağustos'ta Sao Paulo'ya gitmek üzere Parana eyaletine bağlı Cascavel'den kalkan ATR-72 turboprop tipi uçak, Vinhedo kasabasında düşmüş ve uçakta bulunan 62 kişi hayatını yaşamını kaybetmişti. 22 Aralık'ta ise 10 kişiyi taşıyan çift motorlu Piper PA-42-1000 tipi küçük bir özel uçak, Brezilya'nın güneyindeki Gramado kentinin merkezindeki bir mağazaya düşmüştü. Uçaktakiler hayatını kaybederken, yerde bulunan 17 kişi ise yaralandı.KazakistanAzerbaycan'ın başkenti Bakü'den Groznıy kentine giden Azerbaycan Hava Yolları'nın J2-8243 sefer sayılı 'Embraer' tipi yolcu uçağı acil inişe geçtiği Kazakistan'ın Aktau kentinde düşmüştü. Uçaktaki 39 kişi hayatını kaybederken, 29 kişi ise kurtuldu.NepalGüney Asya ülkesi Nepal'in Saurya Havayolları'na ait CRJ-200 tipi küçük yolcu uçağı, 24 Temmuz'da başkent Katmandu'dan Pokhara Havaalanı'na inişi sırasında düşüp alev almış ve uçaktaki 18 kişi yaşamını yitirmişti. Kaptan pilot ise kurtulmuştu.MalaviMalavi Devlet Başkan Yardımcısı Saulos Klaus Chilima ve eski first lady Shanil Dzimbiri'nin de aralarında bulunduğu 9 kişi, 10 Haziran'da başkent Lilongwe'den Mzuzu'ya giderken içinde bulundukları askeri uçağın düşmesi sonucu hayatını kaybetmişti.TaylandSuvarnabhumi'den Trat'a gitmek üzere havalanan Thai Flying Service Co. şirketine kayıtlı Cessna Caravan C208B tipi uçak, 23 Ağustos'ta Bangkok'un 100 kilometre güneydoğusunda düşmüştü.Uçaktaki 9 kişi hayatını kaybetmişti.İranİran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ı taşıyan ABD yapımı Bell 212 tipi helikopter, 19 Mayıs'ta Azerbaycan sınırına yakın Varzekan bölgesindeki dağlık arazide düşmüştü. 6 yolcu ve mürettebatın bulunduğu helikopter kurtulan olmamıştı.KanadaKanada'da 23 Ocak'ta maden işçilerini taşıyan Northwestern Air uçağının düşmesi sonucu 4'ü yolcu 2'si mürettebat olmak üzere 6 kişi yaşamını yitirmiş, 1 yolcu ise kurtulmuştu.JaponyaJaponya Havayolları'na (JAL) ait yolcu uçağı, 2 Ocak'ta Tokyo'daki Haneda Havalimanında Sahil Güvenlik uçağı ile çarpışmıştı. 379 kişinin tamamı kurtarılırken, uçak alev topuna dönmüş ancak sahil güvenlik uçağındaki 6 mürettebattan 5'i hayatını kaybetmişti.SingapurLondra-Singapur seferini yapan Singapur Havayolları'na ait Boeing 777-300ER tipi yolcu uçağı, 21 Mayıs'ta Myanmar hava sahasında şiddetli türbülansa girmiş; yolcular ve mürettebatın kabinde savrulduğu olayda 1 kişi kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetmişti. Buna ek olarak 104 kişi ise yaralandı. Uçak, Tayland'ın başkenti Bangkok'a acil iniş yapmak zorunda kalmıştı. Yapılan resmi açıklamada, uçağın türbülans sırasında 4.6 saniyede 178 feet (54 metre) irtifa kaybettiği dile getirilmişti.

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