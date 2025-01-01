https://anlatilaninotesi.com.tr/20250101/guney-korede-devlet-baskanligindan-azledilen-yoon-sonuna-kadar-mucadele-edecegim-1092259493.html

Güney Kore'de devlet başkanlığından azledilen Yoon: Sonuna kadar mücadele edeceğim

Güney Kore'de devlet başkanlığından azledilen Yoon: Sonuna kadar mücadele edeceğim

Sputnik Türkiye

Güney Kore'de devlet başkanlığından uzaklaştırılan Yoon Suk Yeol, ülkesinin tehlike altında olduğunu savunarak 'ülkeyi korumak için sonuna kadar mücadele... 01.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-01T21:55+0300

2025-01-01T21:55+0300

2025-01-01T21:55+0300

dünya

güney kore

yoon suk-yeol

devlet başkanı

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/05/1091190796_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_cf9b17ea4c6f29dc5a4ab0b0c7cc6143.jpg

Güney Kore'de sıkıyönetim ilanı kararı sonrası görevinden uzaklaştırılan eski devlet başkanı Yoon Suk Yeol destekçilerine gönderdiği bir mesajla seslendi.Yonhap'ın haberine göre, Yoon Seul'deki başkanlık konutunun önünde toplanan destekçilerine, üçüncü bir kişi aracılığıyla kendi imzasını taşıyan bir kağıda yazdığı mesajı iletti.Güney Kore'nin 'egemenliği ihlal eden iç ve dış güçler ile devlet karşıtı grupların faaliyetleri nedeniyle tehlike altında olduğunu' iddia eden Yoon, destekçilerinin çabalarını sosyal medya üzerinden takip ettiğini belirterek onlar teşekkür etti.Yoon mesajında "Sizinle birlikte, bu ülkeyi korumak için sonuna kadar mücadele edeceğim" dedi.Seul Batı Bölge Mahkemesi, 31 Aralık Salı günü 'ayaklanma' ve 'görevi kötüye kullanma' şüphesiyle yürütülen soruşturmada Yoon için tutuklama emri vermişti.Mahkeme ayrıca soruşturmacıların devlet başkanlığı konutunda arama yapma talebini de onaylamıştı. Güney Kore tarihinde ilk kez görevdeki bir devlet başkanı için tutuklama emri çıkartıldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250101/abddeki-saldirinin-faili-belli-oldu-polis-deastan-supheleniyor-1092259362.html

güney kore

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

güney kore, yoon suk-yeol, devlet başkanı