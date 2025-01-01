https://anlatilaninotesi.com.tr/20250101/guney-korede-devlet-baskanligindan-azledilen-yoon-sonuna-kadar-mucadele-edecegim-1092259493.html
Güney Kore'de devlet başkanlığından azledilen Yoon: Sonuna kadar mücadele edeceğim
Güney Kore'de devlet başkanlığından azledilen Yoon: Sonuna kadar mücadele edeceğim
Sputnik Türkiye
Güney Kore'de devlet başkanlığından uzaklaştırılan Yoon Suk Yeol, ülkesinin tehlike altında olduğunu savunarak 'ülkeyi korumak için sonuna kadar mücadele... 01.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-01T21:55+0300
2025-01-01T21:55+0300
2025-01-01T21:55+0300
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yoon suk-yeol
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Güney Kore'de sıkıyönetim ilanı kararı sonrası görevinden uzaklaştırılan eski devlet başkanı Yoon Suk Yeol destekçilerine gönderdiği bir mesajla seslendi.Yonhap'ın haberine göre, Yoon Seul'deki başkanlık konutunun önünde toplanan destekçilerine, üçüncü bir kişi aracılığıyla kendi imzasını taşıyan bir kağıda yazdığı mesajı iletti.Güney Kore'nin 'egemenliği ihlal eden iç ve dış güçler ile devlet karşıtı grupların faaliyetleri nedeniyle tehlike altında olduğunu' iddia eden Yoon, destekçilerinin çabalarını sosyal medya üzerinden takip ettiğini belirterek onlar teşekkür etti.Yoon mesajında "Sizinle birlikte, bu ülkeyi korumak için sonuna kadar mücadele edeceğim" dedi.Seul Batı Bölge Mahkemesi, 31 Aralık Salı günü 'ayaklanma' ve 'görevi kötüye kullanma' şüphesiyle yürütülen soruşturmada Yoon için tutuklama emri vermişti.Mahkeme ayrıca soruşturmacıların devlet başkanlığı konutunda arama yapma talebini de onaylamıştı. Güney Kore tarihinde ilk kez görevdeki bir devlet başkanı için tutuklama emri çıkartıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250101/abddeki-saldirinin-faili-belli-oldu-polis-deastan-supheleniyor-1092259362.html
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güney kore, yoon suk-yeol, devlet başkanı
güney kore, yoon suk-yeol, devlet başkanı
Güney Kore'de devlet başkanlığından azledilen Yoon: Sonuna kadar mücadele edeceğim
Güney Kore'de devlet başkanlığından uzaklaştırılan Yoon Suk Yeol, ülkesinin tehlike altında olduğunu savunarak 'ülkeyi korumak için sonuna kadar mücadele edeceğini' ifade etti.
Güney Kore'de sıkıyönetim ilanı kararı sonrası görevinden uzaklaştırılan eski devlet başkanı Yoon Suk Yeol destekçilerine gönderdiği bir mesajla seslendi.
Yonhap'ın haberine göre, Yoon Seul'deki başkanlık konutunun önünde toplanan destekçilerine, üçüncü bir kişi aracılığıyla kendi imzasını taşıyan bir kağıda yazdığı mesajı iletti.
Güney Kore'nin 'egemenliği ihlal eden iç ve dış güçler ile devlet karşıtı grupların faaliyetleri nedeniyle tehlike altında olduğunu' iddia eden Yoon, destekçilerinin çabalarını sosyal medya üzerinden takip ettiğini belirterek onlar teşekkür etti.
Yoon mesajında "Sizinle birlikte, bu ülkeyi korumak için sonuna kadar mücadele edeceğim" dedi.
Seul Batı Bölge Mahkemesi, 31 Aralık Salı günü 'ayaklanma' ve 'görevi kötüye kullanma' şüphesiyle yürütülen soruşturmada Yoon için tutuklama emri vermişti.
Mahkeme ayrıca soruşturmacıların devlet başkanlığı konutunda arama yapma talebini de onaylamıştı.
Güney Kore tarihinde ilk kez görevdeki bir devlet başkanı için tutuklama emri çıkartıldı.