https://anlatilaninotesi.com.tr/20250101/eski-tip-kimlik-karti-olanlari-ilgilendiriyor-tapuda-yeni-donem-basladi-1092238730.html
Eski tip kimlik kartı olanları ilgilendiriyor: Tapuda yeni dönem başladı
Eski tip kimlik kartı olanları ilgilendiriyor: Tapuda yeni dönem başladı
Sputnik Türkiye
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, sahteciliği önlemek ve işlem hızını artırmak için 2025 itibarıyla çipli kimlik kartı kullanımını zorunlu hale getirdi. Eski... 01.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-01T12:08+0300
2025-01-01T12:08+0300
2025-01-01T12:08+0300
türkiye
kimlik
tapu
tapu dairesi
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Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, 1 Ocak 2025 itibarıyla çipli kimlik kartlarının kullanımını zorunlu hale getirdi. Eski tip nüfus cüzdanlarıyla tapu müdürlüklerinde artık işlem yapılamayacak. Yeni uygulama, tapu işlemlerinde sahteciliği önlemenin yanı sıra işlem hızını artırmayı hedefliyor.Tapu işlemlerinde güvenlik için dijital adımÇipli kimlik kartları, e-İmza ve kimlik doğrulama işlemlerinde kritik bir rol oynuyor. Tapu müdürlükleri, Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartlarıyla birlikte Elektronik Kimlik Doğrulama Sistemi (EKDS) kullanarak, tapu sicilinin güvenliğini artırmayı amaçlıyor. Bu sistem, hak sahipliğini ve kişi kimlik bilgilerinin doğruluğunu garanti altına alacak.Tapudaki hangi işlemlerde çipli kimlik gerekecek?Yeni uygulamayla çipli kimlik kartları, özellikle şu tapu işlemlerinde zorunlu hale geldi:Çipli kimlikler, işlemlerin hızlı ve sorunsuz bir şekilde tamamlanmasını sağlarken, sahtecilik girişimlerine karşı da etkili bir önlem olacak.Eski kimliklerle işlem yapılamayacak1 Ocak 2025 itibarıyla eski tip nüfus cüzdanlarıyla tapu müdürlüklerinde işlem yapmak mümkün olmayacak. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, 31 Aralık 2024'e kadar kimlik değişiminin tamamlanması gerektiğini duyurmuştu. Yeni kimliğe geçiş yapmayan vatandaşlar, işlemlerini gerçekleştirememe riskiyle karşı karşıya kalabilir.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250101/akaryakitta-otv-zammi-tabelalar-gece-yarisi-degisti-benzin-motorin-ve-lpg-fiyati-ne-kadar-oldu-1092232885.html
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kimlik, tapu, tapu dairesi
kimlik, tapu, tapu dairesi
Eski tip kimlik kartı olanları ilgilendiriyor: Tapuda yeni dönem başladı
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, sahteciliği önlemek ve işlem hızını artırmak için 2025 itibarıyla çipli kimlik kartı kullanımını zorunlu hale getirdi. Eski tip nüfus cüzdanlarıyla artık işlem yapılamayacak.
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, 1 Ocak 2025 itibarıyla çipli kimlik kartlarının kullanımını zorunlu hale getirdi. Eski tip nüfus cüzdanlarıyla tapu müdürlüklerinde artık işlem yapılamayacak. Yeni uygulama, tapu işlemlerinde sahteciliği önlemenin yanı sıra işlem hızını artırmayı hedefliyor.
Tapu işlemlerinde güvenlik için dijital adım
Çipli kimlik kartları, e-İmza ve kimlik doğrulama işlemlerinde kritik bir rol oynuyor. Tapu müdürlükleri, Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartlarıyla birlikte Elektronik Kimlik Doğrulama Sistemi (EKDS) kullanarak, tapu sicilinin güvenliğini artırmayı amaçlıyor. Bu sistem, hak sahipliğini ve kişi kimlik bilgilerinin doğruluğunu garanti altına alacak.
Tapudaki hangi işlemlerde çipli kimlik gerekecek?
Yeni uygulamayla çipli kimlik kartları, özellikle şu tapu işlemlerinde zorunlu hale geldi:
Miras işlemleri ve mirasçı belirleme
,
Tapu devir ve ipotek işlemleri
.
Çipli kimlikler, işlemlerin hızlı ve sorunsuz bir şekilde tamamlanmasını sağlarken, sahtecilik girişimlerine karşı da etkili bir önlem olacak.
Eski kimliklerle işlem yapılamayacak
1 Ocak 2025 itibarıyla eski tip nüfus cüzdanlarıyla tapu müdürlüklerinde işlem yapmak mümkün olmayacak. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, 31 Aralık 2024'e kadar kimlik değişiminin tamamlanması gerektiğini duyurmuştu. Yeni kimliğe geçiş yapmayan vatandaşlar, işlemlerini gerçekleştirememe riskiyle karşı karşıya kalabilir.