https://anlatilaninotesi.com.tr/20250101/elon-musk-sahibi-oldugu-sosyal-medyadaki-ismini-kekius-maximus-olarak-degistirdi-1092239590.html
Elon Musk, sahibi olduğu sosyal medyadaki ismini 'Kekius Maximus' olarak değiştirdi
Elon Musk, sahibi olduğu sosyal medyadaki ismini 'Kekius Maximus' olarak değiştirdi
Sputnik Türkiye
Dünyanın en zenginleri arasında yer alan milyarder Elon Musk, 2025'in ilk saatlerinde X'teki sosyal medya hesabının ismini Kekius Maximus olarak değiştirdi... 01.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-01T12:12+0300
2025-01-01T12:12+0300
2025-01-01T12:17+0300
dünya
elon musk
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kekius maximus
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Tıp teknolojisinden özel uzay taşımacılığına kadar birkaç sektörde faaliyet gösteren şirketlerin sahibi milyarder Elon Musk, dikkat çeken açıklama ve davranışlarına bir yenisini ekledi. Musk, sosyal medya platformu X'teki ismini "Kekius Maximus" olarak değiştirerek 2025'in ilk saatlerinde gündem oldu. 20 Ocak'ta yemin ederek ABD'nin 47. Başkanı olarak göreve başlayacak Donald Trump ile seçim öncesinden itibaren sıkı dostluğunu sürdüren ve Hükümet Verimliliği Bakanlığı'na (DOGE) liderlik edeceği açıklanan Musk, isim değişikliği hakkında bilgi vermedi. Sosyal medya platformlarında Elon Musk'ın isim değişikliği tartışmalara ve 'Kekius Maximus'un anlamının ne olabileceği?' konusunda teorilere yol açtı. Musk'ın 2025'in ilk saatlerinde , gladyatör kıyafeti giymiş bir anime karakterin görseliyle birlikte "Silah arkadaşları" mesajını paylaştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241218/elon-musk-ingiltere-merkezli-haber-ajansini-elestirdi-ucretli-propaganda-1091679757.html
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elon musk, donald trump, kekius maximus
elon musk, donald trump, kekius maximus
Elon Musk, sahibi olduğu sosyal medyadaki ismini 'Kekius Maximus' olarak değiştirdi
12:12 01.01.2025 (güncellendi: 12:17 01.01.2025)
Dünyanın en zenginleri arasında yer alan milyarder Elon Musk, 2025'in ilk saatlerinde X'teki sosyal medya hesabının ismini Kekius Maximus olarak değiştirdi. Musk, gladyatör kıyafeti giymiş bir anime karakterin görseliyle birlikte "Silah arkadaşları" mesajını paylaştı.
Tıp teknolojisinden özel uzay taşımacılığına kadar birkaç sektörde faaliyet gösteren şirketlerin sahibi milyarder Elon Musk, dikkat çeken açıklama ve davranışlarına bir yenisini ekledi. Musk, sosyal medya platformu X'teki ismini "Kekius Maximus" olarak değiştirerek 2025'in ilk saatlerinde gündem oldu.
20 Ocak'ta yemin ederek ABD'nin 47. Başkanı olarak göreve başlayacak Donald Trump ile seçim öncesinden itibaren sıkı dostluğunu sürdüren ve Hükümet Verimliliği Bakanlığı'na (DOGE) liderlik edeceği açıklanan Musk, isim değişikliği hakkında bilgi vermedi. Sosyal medya platformlarında Elon Musk'ın isim değişikliği tartışmalara ve 'Kekius Maximus'un anlamının ne olabileceği?' konusunda teorilere yol açtı. Musk'ın 2025'in ilk saatlerinde , gladyatör kıyafeti giymiş bir anime karakterin görseliyle birlikte "Silah arkadaşları" mesajını paylaştı.