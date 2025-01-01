https://anlatilaninotesi.com.tr/20250101/elon-musk-sahibi-oldugu-sosyal-medyadaki-ismini-kekius-maximus-olarak-degistirdi-1092239590.html

Elon Musk, sahibi olduğu sosyal medyadaki ismini 'Kekius Maximus' olarak değiştirdi

Elon Musk, sahibi olduğu sosyal medyadaki ismini 'Kekius Maximus' olarak değiştirdi

Sputnik Türkiye

Dünyanın en zenginleri arasında yer alan milyarder Elon Musk, 2025'in ilk saatlerinde X'teki sosyal medya hesabının ismini Kekius Maximus olarak değiştirdi... 01.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-01T12:12+0300

2025-01-01T12:12+0300

2025-01-01T12:17+0300

dünya

elon musk

donald trump

kekius maximus

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Tıp teknolojisinden özel uzay taşımacılığına kadar birkaç sektörde faaliyet gösteren şirketlerin sahibi milyarder Elon Musk, dikkat çeken açıklama ve davranışlarına bir yenisini ekledi. Musk, sosyal medya platformu X'teki ismini "Kekius Maximus" olarak değiştirerek 2025'in ilk saatlerinde gündem oldu. 20 Ocak'ta yemin ederek ABD'nin 47. Başkanı olarak göreve başlayacak Donald Trump ile seçim öncesinden itibaren sıkı dostluğunu sürdüren ve Hükümet Verimliliği Bakanlığı'na (DOGE) liderlik edeceği açıklanan Musk, isim değişikliği hakkında bilgi vermedi. Sosyal medya platformlarında Elon Musk'ın isim değişikliği tartışmalara ve 'Kekius Maximus'un anlamının ne olabileceği?' konusunda teorilere yol açtı. Musk'ın 2025'in ilk saatlerinde , gladyatör kıyafeti giymiş bir anime karakterin görseliyle birlikte "Silah arkadaşları" mesajını paylaştı.

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elon musk, donald trump, kekius maximus