https://anlatilaninotesi.com.tr/20250101/denizlide-egitim-ucagi-zorunlu-inis-yapti-1092241362.html
Denizli'de eğitim uçağı zorunlu iniş yaptı
Denizli'de eğitim uçağı zorunlu iniş yaptı
Sputnik Türkiye
Aydın'dan kalkan eğitim uçağı Denizli'de boş araziye zorunlu iniş yaptı 01.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-01T12:52+0300
2025-01-01T12:52+0300
2025-01-01T12:55+0300
türkiye
aydın
denizli
eğitim uçağı
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Aydın'dan kalkış yapan eğitim uçağı, Denizli'nin Çal ilçesine bağlı İsabey Mahallesi yakınlarındaki boş araziye zorunlu iniş yaptı. Bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edilirken, ilk belirlemelere göre kazada hayatını kaybeden olmadığı bildirildi. Kazada, uçaktaki iki kişiden birinin yaralandığı öğrenildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241231/almanak--2024te-turkiyede-neler-oldu-1091503723.html
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aydın, denizli, eğitim uçağı
aydın, denizli, eğitim uçağı
Denizli'de eğitim uçağı zorunlu iniş yaptı
12:52 01.01.2025 (güncellendi: 12:55 01.01.2025)
Ayrıntılar geliyor
Aydın'dan kalkan eğitim uçağı Denizli'de boş araziye zorunlu iniş yaptı
Aydın'dan kalkış yapan eğitim uçağı, Denizli'nin Çal ilçesine bağlı İsabey Mahallesi yakınlarındaki boş araziye zorunlu iniş yaptı.
Bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edilirken, ilk belirlemelere göre kazada hayatını kaybeden olmadığı bildirildi. Kazada, uçaktaki iki kişiden birinin yaralandığı öğrenildi.