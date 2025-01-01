https://anlatilaninotesi.com.tr/20250101/denizlide-egitim-ucagi-zorunlu-inis-yapti-1092241362.html

Denizli'de eğitim uçağı zorunlu iniş yaptı

Denizli'de eğitim uçağı zorunlu iniş yaptı

Sputnik Türkiye

Aydın'dan kalkan eğitim uçağı Denizli'de boş araziye zorunlu iniş yaptı 01.01.2025, Sputnik Türkiye

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türkiye

aydın

denizli

eğitim uçağı

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Aydın'dan kalkış yapan eğitim uçağı, Denizli'nin Çal ilçesine bağlı İsabey Mahallesi yakınlarındaki boş araziye zorunlu iniş yaptı. Bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edilirken, ilk belirlemelere göre kazada hayatını kaybeden olmadığı bildirildi. Kazada, uçaktaki iki kişiden birinin yaralandığı öğrenildi.

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türkiye

aydın

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aydın, denizli, eğitim uçağı