Dünya 2025'i karşıladı: Pek çok ülkede kutlamalar geceyi aydınlattı

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Dubai kentinde yeni yıl, dünyanın en uzun binası Burj Khalifa'daki havai fişek gösterileriyle kutlandı.
Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Dubai kentinde yeni yıl, dünyanın en uzun binası Burj Khalifa'daki havai fişek gösterileriyle kutlandı.
Yunanistan'ın başkenti Atina'da yaşayanlar, yeni yıl kutlamalarına katılmak için Sintagma Meydanında toplandı.
Yunanistan'ın başkenti Atina'da yaşayanlar, yeni yıl kutlamalarına katılmak için Sintagma Meydanında toplandı.
Dünyanın yedi harikasından biri olan Mısır piramitlerinde yeni yıl havai fişek gösterileriyle kutlandı.
Dünyanın yedi harikasından biri olan Mısır piramitlerinde yeni yıl havai fişek gösterileriyle kutlandı.
Kenya'nın başkenti Nairobi'de yeni yıl kutlanırken, havai fişek gösterileri gerçekleştirildi.
Kenya'nın başkenti Nairobi'de yeni yıl kutlanırken, havai fişek gösterileri gerçekleştirildi.
Endonezya'nın başkenti Cakarta'da bulunan Bundaran HI'de toplanan çok sayıda vatandaş, trafiğe kapatılan yolda havai fişek gösterileri eşliğinde yeni yılı kutladı.
Endonezya'nın başkenti Cakarta'da bulunan Bundaran HI'de toplanan çok sayıda vatandaş, trafiğe kapatılan yolda havai fişek gösterileri eşliğinde yeni yılı kutladı.
Malezya’nın başkenti Kuala Lumpur'da, yeni yıl kutlamaları kapsamında düzenlenen havai fişek gösterisi, Kuala Lumpur Kulesi ve Petronas İkiz Kuleleri ile birlikte güzel görüntüler oluşturdu.
Malezya’nın başkenti Kuala Lumpur'da, yeni yıl kutlamaları kapsamında düzenlenen havai fişek gösterisi, Kuala Lumpur Kulesi ve Petronas İkiz Kuleleri ile birlikte güzel görüntüler oluşturdu.
Tayland'ın başkenti Bangkok'ta yeni yılın ilk saniyelerine, havai fişek gösterileri gerçekleştirildi.
Tayland'ın başkenti Bangkok'ta yeni yılın ilk saniyelerine, havai fişek gösterileri gerçekleştirildi.
Çin’in Hong Kong bölgesinde yeni yıl kutlamaları kapsamında düzenlenen havai fişek gösterileri geceyi aydınlattı.
Çin’in Hong Kong bölgesinde yeni yıl kutlamaları kapsamında düzenlenen havai fişek gösterileri geceyi aydınlattı.