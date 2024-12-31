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Milli piyango sonuçları belli oldu: Büyük ikramiye 600 milyon TL kime çıktı? Hangi ile gitti?
Milli piyango sonuçları belli oldu: Büyük ikramiye 600 milyon TL kime çıktı? Hangi ile gitti?
Sputnik Türkiye
Heyecanla beklenen 2025 Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi sonuçları belli oldu. Gözler ise Milli Piyango sonuçları sıralı tam listeye çevrildi. 600 milyon... 31.12.2024, Sputnik Türkiye
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2025 Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi için geri sayım sona erdi. Milli Piyango'nun yılbaşı özel çekilişinde 600 milyon liralık büyük ikramiyenin isabet ettiği rakamlar SAAT'te belli oldu. Büyük ikramiye haricinde teselli ikramiyesi numaraları ve amorti kazanan numaralar da açıklandı.Büyük ikramiyeyi kazandıran numaralar belli oldu1 - 0 - 5 - 2 - 4 - 4 - 8Milli Piyango yılbaşı çekiliş sonuçları tam liste nasıl görüntülenir?Milli Piyango'nun yılbaşı çekilişi sonuçları, resmi Milli Piyango internet sitesinde yayımlanır. Ayrıca, çekiliş sonuçlarını öğrenmek için buraya tıklayarak resmi siteye uğrayabilirsiniz. İkramiye kazanıp kazanmadıklarını öğrenmek isteyenler bilet numaralarını yazarak sonuçları öğrenebiliyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241231/milli-piyango-yilbasi-cekilisi-saat-kacta-buyuk-ikramiye-ne-zaman-aciklanacak-ceyrek-ve-tam-bilet-1092216705.html
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milli piyango sonuçları, milli piyango sorgulama, milli piyango yılbaşı çekilişi, yılbaşı çekilişi, yılbaşı bileti, piyango bileti, online milli piyango bileti, yılbaşı bileti sorgulama 2025, milli piyango bilet sorgulama, bilet sorgulama, 2024 milli piyango sonuçları, milli piyango çekiliş, milli piyango sonuçları, amorti, milli piyango çekilişi, milli piyango bileti sorgulama, milli piyango sonuçları 2025,
milli piyango sonuçları, milli piyango sorgulama, milli piyango yılbaşı çekilişi, yılbaşı çekilişi, yılbaşı bileti, piyango bileti, online milli piyango bileti, yılbaşı bileti sorgulama 2025, milli piyango bilet sorgulama, bilet sorgulama, 2024 milli piyango sonuçları, milli piyango çekiliş, milli piyango sonuçları, amorti, milli piyango çekilişi, milli piyango bileti sorgulama, milli piyango sonuçları 2025,

Milli piyango sonuçları belli oldu: Büyük ikramiye 600 milyon TL kime çıktı? Hangi ile gitti?

23:20 31.12.2024 (güncellendi: 23:33 31.12.2024)
© AA / Aytaç ÜnalMilli Piyango İdaresi, 80 milyon liralık büyük ikramiye, Türk Lirası
Milli Piyango İdaresi, 80 milyon liralık büyük ikramiye, Türk Lirası - Sputnik Türkiye, 1920, 31.12.2024
© AA / Aytaç Ünal
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Ayrıntılar geliyor
Heyecanla beklenen 2025 Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi sonuçları belli oldu. Gözler ise Milli Piyango sonuçları sıralı tam listeye çevrildi. 600 milyon TL'lik büyük ikramiye kime çıktı ve hangi ile gitti? Teselli ikramiye olan iki adet 60 milyon TL'yi ve amorti kazandıran numaralar neler?
2025 Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi için geri sayım sona erdi. Milli Piyango'nun yılbaşı özel çekilişinde 600 milyon liralık büyük ikramiyenin isabet ettiği rakamlar SAAT'te belli oldu. Büyük ikramiye haricinde teselli ikramiyesi numaraları ve amorti kazanan numaralar da açıklandı.

Büyük ikramiyeyi kazandıran numaralar belli oldu

1 - 0 - 5 - 2 - 4 - 4 - 8

Milli Piyango yılbaşı çekiliş sonuçları tam liste nasıl görüntülenir?

Milli Piyango'nun yılbaşı çekilişi sonuçları, resmi Milli Piyango internet sitesinde yayımlanır. Ayrıca, çekiliş sonuçlarını öğrenmek için buraya tıklayarak resmi siteye uğrayabilirsiniz. İkramiye kazanıp kazanmadıklarını öğrenmek isteyenler bilet numaralarını yazarak sonuçları öğrenebiliyor.
60.000.000 TL ikramiye kazanan numaralar

1223970 5234525

6.000.000 TL ikramiye kazanan numaralar

2432263

3864413

4063986

4821966

5355909

1.500.000 TL ikramiye kazanan numaralar

0123038

0333987

1267895

2220793

2951072

4130952

4994286

5191256

6841369

7127207

1.000.000 TL ikramiye kazanan numaralar

0053361

0829312

0943161

1013914

1049245

2904364

3069289

3136016

3241832

3809143

5037854

5725582

6564303

6791989

7815407

100.000 TL ikramiye kazanan numaralar

0153013

0219717

0320269

0584849

0654486

1542694

1641289

1940147

1990669

2119024

2888884

3273858

3337404

3380008

3382355

3600442

3638083

3869365

3989553

4005886

5793144

6066584

6080122

6099743

6128309

6929158

7277357

7374995

7457398

7497409

8171737

8278004

8306337

8321559

8525182

8900548

8917522

9262432

9374254

9430419

50.000 TL ikramiye kazanan numaralar

0261321

0475450

0592917

0676425

0803772

1072017

1080653

1304393

1382286

1569432

2519527

2578693

2622373

2749102

2808790

3095915

3227334

3312024

3338790

3344244

4237544

4250692

4593250

4763508

4912502

5487791

5875806

5922634

5998095

6016671

6608880

6689391

6892221

6905302

7048078

7721580

7777942

7852539

7912834

7970202

8359086

8428546

8479873

8526209

8542181

9474653

9563260

9615807

9676207

9716902

25.000 TL ikramiye kazanan numaralar

0080001

0160969

0171205

0184280

0239918

0597351

0626776

0687542

0687825

0750984

0989219

1010441

1053777

1093630

1111706

1694517

1697870

1737059

1793899

1863432

2068247

2080187

2147773

2151398

2162285

2407619

2466123

2511994

2551413

2724927

2908513

2983225

2991939

3070823

3144236

3583608

3601486

3641043

3763841

3767895

4253496

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4368768

4372178

4460512

5234994

5292484

5314621

5458427

5473025

5831295

5837858

5850910

5888840

5972816

6331691

6343419

6420408

6545926

6566543

6744575

6755709

6926010

6942643

7069535

7776833

7784429

7819336

7945102

8002557

Son 6 rakamına göre 10.000 TL ikramiye kazanan numaralar

001547

002249

014369

016335

016623

099721

117539

125253

136818

174914

236177

236548

251582

261117

262596

343504

349938

350749

356764

357184

445076

450048

506698

523164

528213

647754

663795

669923

685858

689050

764249

767368

775007

781843

786061

842879

896280

902084

904235

919216

Son 5 rakamına göre 6.000 TL ikramiye kazanan numaralar

02084

02687

03326

06080

06657

11432

11682

14229

16901

18359

27861

28093

30496

31841

32003

45542

45923

47266

48526

50268

66916

67104

71558

74543

76613

91153

91530

91652

92320

92425

Son 4 rakamına göre 4.000 TL ikramiye kazanan numaralar

0120

0362

0966

1120

1141

2065

2181

2561

2611

3189

4656

5129

5240

5592

5682

7143

7284

7309

7538

7597

Son 3 rakamına göre 1.800 TL ikramiye kazanan numaralar

005

055

160

187

242

492

494

592

622

627

Son 2 rakamına göre 1.200 TL ikramiye kazanan numaralar

08

20

21

42

61

Milli piyango - Sputnik Türkiye, 1920, 31.12.2024
TÜRKİYE
Milli Piyango yılbaşı çekilişi saat kaçta? Büyük ikramiye ne zaman açıklanacak? Çeyrek ve tam bilet fiyatı ne kadar?
16:13
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