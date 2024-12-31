https://anlatilaninotesi.com.tr/20241231/milli-piyango-sonuclari-belli-oldu-buyuk-ikramiye-600-milyon-tl-kime-cikti-hangi-ile-gitti-1092220226.html

Milli piyango sonuçları belli oldu: Büyük ikramiye 600 milyon TL kime çıktı? Hangi ile gitti?

Milli piyango sonuçları belli oldu: Büyük ikramiye 600 milyon TL kime çıktı? Hangi ile gitti?

Sputnik Türkiye

Heyecanla beklenen 2025 Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi sonuçları belli oldu. Gözler ise Milli Piyango sonuçları sıralı tam listeye çevrildi. 600 milyon... 31.12.2024, Sputnik Türkiye

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2024-12-31T23:20+0300

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türkiye

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milli piyango genel müdürlüğü

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çekiliş

yılbaşı çekilişi

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2025 Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi için geri sayım sona erdi. Milli Piyango'nun yılbaşı özel çekilişinde 600 milyon liralık büyük ikramiyenin isabet ettiği rakamlar SAAT'te belli oldu. Büyük ikramiye haricinde teselli ikramiyesi numaraları ve amorti kazanan numaralar da açıklandı.Büyük ikramiyeyi kazandıran numaralar belli oldu1 - 0 - 5 - 2 - 4 - 4 - 8Milli Piyango yılbaşı çekiliş sonuçları tam liste nasıl görüntülenir?Milli Piyango'nun yılbaşı çekilişi sonuçları, resmi Milli Piyango internet sitesinde yayımlanır. Ayrıca, çekiliş sonuçlarını öğrenmek için buraya tıklayarak resmi siteye uğrayabilirsiniz. İkramiye kazanıp kazanmadıklarını öğrenmek isteyenler bilet numaralarını yazarak sonuçları öğrenebiliyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241231/milli-piyango-yilbasi-cekilisi-saat-kacta-buyuk-ikramiye-ne-zaman-aciklanacak-ceyrek-ve-tam-bilet-1092216705.html

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