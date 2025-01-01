https://anlatilaninotesi.com.tr/20250101/161-yil-sonra-efes-antik-kentinde-bir-ilk-unutulmaz-bir-deneyim-sunacak-1092259249.html
161 yıl sonra Efes Antik Kenti'nde bir ilk: 'Unutulmaz bir deneyim sunacak'
161 yıl sonra Efes Antik Kenti'nde bir ilk: 'Unutulmaz bir deneyim sunacak'
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İzmir'de bulunan dünyanın 7 harikasından biri Artemis Tapınağı'na ev sahipliği yapan Efes'teki kazılarda ortaya çıkan yeni rota 161 yıl sonra turizme... 01.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-01T21:14+0300
2025-01-01T21:14+0300
2025-01-01T21:14+0300
türkiye
izmir
izmir büyükşehir belediyesi
izmir valiliği
efes antik kenti
tarih
türk tarih kurumu (ttk)
doğal tarih müzesi
selçuk
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2025 yılı Kasım ayında Efes Antik Kenti, yeni gezi rotasıyla ziyaretçilere eşsiz bir deneyim sunacak.Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yürütülen kazı çalışmaları sırasında Efes Antik Kenti'nde bulunan yeni eserler açılacak rotada yerli ve yabancı turistlere tanıtılacak. Tarih öncesi dönemden Osmanlı'ya kadar uzanan Efes Antik Kenti'nde yeni rota Kasım ayında hayata geçirilecek. UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne giren Efes Antik Kenti'nde yürütülen 'Geleceğe Dönüş Sonsuz Miras' projesi kapsamında yeni rota Vedius Gimnazyumu'ndan başlayarak Stadyum Caddesi üzerinden antik tiyatroya ve Liman Caddesi üzerine varacak. Çalışmalar sırasında bulunan Roma dönemi ait labrum adı verilen anıtsal teknede sergilenecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241230/bilim-insanlari-negatif-zamani-kanitladi-zaman-yolculugu-mumkun-mu-1092193694.html
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izmir, izmir büyükşehir belediyesi, izmir valiliği, efes antik kenti, tarih, türk tarih kurumu (ttk), doğal tarih müzesi, selçuk
izmir, izmir büyükşehir belediyesi, izmir valiliği, efes antik kenti, tarih, türk tarih kurumu (ttk), doğal tarih müzesi, selçuk
161 yıl sonra Efes Antik Kenti'nde bir ilk: 'Unutulmaz bir deneyim sunacak'
İzmir'de bulunan dünyanın 7 harikasından biri Artemis Tapınağı'na ev sahipliği yapan Efes'teki kazılarda ortaya çıkan yeni rota 161 yıl sonra turizme kazandırılacak. Antik kentin yeni düzenlemelerle oluşturulan yeni rotasının Kasım ayında ziyaretçilere unutulmaz bir deneyim sunacağı açıklandı.
2025 yılı Kasım ayında Efes Antik Kenti, yeni gezi rotasıyla ziyaretçilere eşsiz bir deneyim sunacak.
Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yürütülen kazı çalışmaları sırasında Efes Antik Kenti'nde bulunan yeni eserler açılacak rotada yerli ve yabancı turistlere tanıtılacak. Tarih öncesi dönemden Osmanlı'ya kadar uzanan Efes Antik Kenti'nde yeni rota Kasım ayında hayata geçirilecek.
UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne giren Efes Antik Kenti'nde yürütülen 'Geleceğe Dönüş Sonsuz Miras' projesi kapsamında yeni rota Vedius Gimnazyumu'ndan başlayarak Stadyum Caddesi üzerinden antik tiyatroya ve Liman Caddesi üzerine varacak. Çalışmalar sırasında bulunan Roma dönemi ait labrum adı verilen anıtsal teknede sergilenecek.