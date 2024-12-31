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Yurt dışına çıkacaklar dikkat: Yeni dönem yarın başlıyor, 'tarih olacak'
Yurt dışına çıkacaklar dikkat: Yeni dönem yarın başlıyor, 'tarih olacak'
Sputnik Türkiye
Yurt dışına çıkış harcı yarından itibaren 710 TL’ye yükseliyor ve pul ile ödeme yöntemi tarih oluyor. Harç ödemeleri artık GİB’in dijital platformlarından veya... 31.12.2024, Sputnik Türkiye
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Gelir İdaresi Başkanlığı’nın (GİB) yayımladığı tebliğle, yurt dışına çıkış harcı ödemelerinde pul dönemi sona eriyor. Harç ödemeleri artık tamamen dijital platformlardan yapılabilecek. Vatandaşlar, işlemlerini GİB internet sitesi, Dijital Vergi Dairesi, GİB Mobil uygulaması veya anlaşmalı bankaların mobil ve internet bankacılığı aracılığıyla gerçekleştirebilecek.Harç 710 TL’ye yükseliyorYurt dışına çıkış harcı, 10 Ocak 2025 itibarıyla 710 TL olarak uygulanacak. Daha önce 500 TL üzerinden yapılan ödemeler, pullu olanlar dahil, bu tarihe kadar geçerliliğini koruyacak.Makbuz gösterme zorunluluğu kalkıyorYapılan ödemeler, Emniyet Genel Müdürlüğü’ne (EGM) elektronik ortamda otomatik olarak aktarılacak. Bu nedenle, vatandaşların yurt dışına çıkış noktalarında makbuz ibraz etmesine gerek kalmayacak. Ancak, harç ödemelerini veznelerden makbuz karşılığı yapanların, bu makbuzları çıkış sırasında yetkililere göstermeleri gerekecek.Ödemelerin EGM’ye aktarılıp aktarılmadığı, Dijital Vergi Dairesi üzerinden kolayca kontrol edilebilecek. Vatandaşlar, sitedeki "Yurt Dışına Çıkış Harcı Sorgulama" menüsünden ödeme durumunu öğrenebilecek. Alternatif olarak, defterdarlık muhasebe müdürlükleri, mal müdürlükleri veya gümrük saymanlıklarının veznelerinde de ödeme yapılabilecek.
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yurt dışına çıkış harcı, yurt dışı harcı 710 tl, pul dönemi sona erdi, dijital vergi dairesi yurt dışı harcı, yurt dışı harcı nasıl ödenir, egm elektronik ödeme, gib mobil harç ödeme, yurt dışı harcı makbuz gerekli mi, yeni harç düzenlemesi, yurt dışı çıkış harcı sorgulama, yurt dışı harcı ödeme yöntemleri, yurt dışı çıkış harcı artışı
yurt dışına çıkış harcı, yurt dışı harcı 710 tl, pul dönemi sona erdi, dijital vergi dairesi yurt dışı harcı, yurt dışı harcı nasıl ödenir, egm elektronik ödeme, gib mobil harç ödeme, yurt dışı harcı makbuz gerekli mi, yeni harç düzenlemesi, yurt dışı çıkış harcı sorgulama, yurt dışı harcı ödeme yöntemleri, yurt dışı çıkış harcı artışı

Yurt dışına çıkacaklar dikkat: Yeni dönem yarın başlıyor, 'tarih olacak'

11:26 31.12.2024 (güncellendi: 11:27 31.12.2024)
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Yurt dışına çıkış harcı yarından itibaren 710 TL’ye yükseliyor ve pul ile ödeme yöntemi tarih oluyor. Harç ödemeleri artık GİB’in dijital platformlarından veya anlaşmalı bankalar aracılığıyla yapılabilecek. Emniyet Genel Müdürlüğüne elektronik olarak iletilen ödemeler için çıkış noktalarında makbuz göstermeye gerek kalmayacak.
Gelir İdaresi Başkanlığı’nın (GİB) yayımladığı tebliğle, yurt dışına çıkış harcı ödemelerinde pul dönemi sona eriyor. Harç ödemeleri artık tamamen dijital platformlardan yapılabilecek. Vatandaşlar, işlemlerini GİB internet sitesi, Dijital Vergi Dairesi, GİB Mobil uygulaması veya anlaşmalı bankaların mobil ve internet bankacılığı aracılığıyla gerçekleştirebilecek.

Harç 710 TL’ye yükseliyor

Yurt dışına çıkış harcı, 10 Ocak 2025 itibarıyla 710 TL olarak uygulanacak. Daha önce 500 TL üzerinden yapılan ödemeler, pullu olanlar dahil, bu tarihe kadar geçerliliğini koruyacak.

Makbuz gösterme zorunluluğu kalkıyor

Yapılan ödemeler, Emniyet Genel Müdürlüğü’ne (EGM) elektronik ortamda otomatik olarak aktarılacak. Bu nedenle, vatandaşların yurt dışına çıkış noktalarında makbuz ibraz etmesine gerek kalmayacak. Ancak, harç ödemelerini veznelerden makbuz karşılığı yapanların, bu makbuzları çıkış sırasında yetkililere göstermeleri gerekecek.
Ödemelerin EGM’ye aktarılıp aktarılmadığı, Dijital Vergi Dairesi üzerinden kolayca kontrol edilebilecek. Vatandaşlar, sitedeki "Yurt Dışına Çıkış Harcı Sorgulama" menüsünden ödeme durumunu öğrenebilecek. Alternatif olarak, defterdarlık muhasebe müdürlükleri, mal müdürlükleri veya gümrük saymanlıklarının veznelerinde de ödeme yapılabilecek.
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