https://anlatilaninotesi.com.tr/20241231/yurt-disi-cikis-harcinda-yeni-donem-yarin-basliyor-1092207920.html

Yurt dışına çıkacaklar dikkat: Yeni dönem yarın başlıyor, 'tarih olacak'

Yurt dışına çıkacaklar dikkat: Yeni dönem yarın başlıyor, 'tarih olacak'

Sputnik Türkiye

Yurt dışına çıkış harcı yarından itibaren 710 TL’ye yükseliyor ve pul ile ödeme yöntemi tarih oluyor. Harç ödemeleri artık GİB’in dijital platformlarından veya... 31.12.2024, Sputnik Türkiye

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2024-12-31T11:26+0300

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türkiye

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Gelir İdaresi Başkanlığı’nın (GİB) yayımladığı tebliğle, yurt dışına çıkış harcı ödemelerinde pul dönemi sona eriyor. Harç ödemeleri artık tamamen dijital platformlardan yapılabilecek. Vatandaşlar, işlemlerini GİB internet sitesi, Dijital Vergi Dairesi, GİB Mobil uygulaması veya anlaşmalı bankaların mobil ve internet bankacılığı aracılığıyla gerçekleştirebilecek.Harç 710 TL’ye yükseliyorYurt dışına çıkış harcı, 10 Ocak 2025 itibarıyla 710 TL olarak uygulanacak. Daha önce 500 TL üzerinden yapılan ödemeler, pullu olanlar dahil, bu tarihe kadar geçerliliğini koruyacak.Makbuz gösterme zorunluluğu kalkıyorYapılan ödemeler, Emniyet Genel Müdürlüğü’ne (EGM) elektronik ortamda otomatik olarak aktarılacak. Bu nedenle, vatandaşların yurt dışına çıkış noktalarında makbuz ibraz etmesine gerek kalmayacak. Ancak, harç ödemelerini veznelerden makbuz karşılığı yapanların, bu makbuzları çıkış sırasında yetkililere göstermeleri gerekecek.Ödemelerin EGM’ye aktarılıp aktarılmadığı, Dijital Vergi Dairesi üzerinden kolayca kontrol edilebilecek. Vatandaşlar, sitedeki "Yurt Dışına Çıkış Harcı Sorgulama" menüsünden ödeme durumunu öğrenebilecek. Alternatif olarak, defterdarlık muhasebe müdürlükleri, mal müdürlükleri veya gümrük saymanlıklarının veznelerinde de ödeme yapılabilecek.

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