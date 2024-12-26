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NASA uzaydaki 'Yılbaşı ağacının' görselini paylaştı
NASA uzaydaki 'Yılbaşı ağacının' görselini paylaştı
Sputnik Türkiye
NASA, uzayda yılbaşı ağacına benzeyen yıldız kümesinin fotoğrafını paylaştı. Görselin ağaca benzemesi sebebiyle nebuladaki gazlar bilim insanları tarafından... 26.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-26T14:25+0300
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yaşam
nasa
güneş
uzay
yıldız kümesi
yılbaşı ağacı
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ABD Uzay Ajansı NASA, şekli nedeniyle 'Yılbaşı ağacı' kümesi olarak da bilinen, genç yıldızlardan oluşan NGC 2264'ün bir görüntüsünü yayımladı. Bilim insanları, yıldız kümesindeki gazı bir ağaca benzetmek için yeşil renkle vurguladılar, yıldızları gösteren kızılötesi veriler ise süsler ve ışıklar gibi görünmeleri için beyaz ve mavi renkle boyandı.Dünya'dan yaklaşık 2 bin 500 ışık yılı uzaklıktaki genç yıldız kümesi NGC 602'den çok daha yakın olan NGC 2264'ün bu görüntüsünde, Chandra X-Ray Gözlem programının x-ışınları ile James Webb Telekopu'ndan gelen kızılötesi veriler birleştirilerek bu görsel ortaya çıkartıldı. Görsel daha sonra Kasım 2024'te Arizona'daki teleskopundan astrofotoğrafçı Michael Clow tarafından yakalanan optik verilerle (yeşil ve mor) birleştirildi.Bilim insanları, NGC 2264 de bir ila beş milyon yaş aralığındaki genç yıldızlardan oluşan bir küme olduğunu belirtiyor ve karşılaştırma için Güneş'in yaklaşık 5 milyar yaşında orta yaşlı bir yıldız olduğunu vurguluyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241226/astronotlar-uluslararasi-uzay-istasyonunda-noeli-kutladi--1092054852.html
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nasa, güneş, uzay, yıldız kümesi, yılbaşı ağacı, noel ağacı
nasa, güneş, uzay, yıldız kümesi, yılbaşı ağacı, noel ağacı

NASA uzaydaki 'Yılbaşı ağacının' görselini paylaştı

14:25 26.12.2024
© Fotoğraf : NASA WebbNASA uzaydaki 'Yılbaşı ağacının' fotoğrafını paylaştı
NASA uzaydaki 'Yılbaşı ağacının' fotoğrafını paylaştı - Sputnik Türkiye, 1920, 26.12.2024
© Fotoğraf : NASA Webb
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NASA, uzayda yılbaşı ağacına benzeyen yıldız kümesinin fotoğrafını paylaştı. Görselin ağaca benzemesi sebebiyle nebuladaki gazlar bilim insanları tarafından koyu yeşil renkle vurgulandı.
ABD Uzay Ajansı NASA, şekli nedeniyle 'Yılbaşı ağacı' kümesi olarak da bilinen, genç yıldızlardan oluşan NGC 2264'ün bir görüntüsünü yayımladı. Bilim insanları, yıldız kümesindeki gazı bir ağaca benzetmek için yeşil renkle vurguladılar, yıldızları gösteren kızılötesi veriler ise süsler ve ışıklar gibi görünmeleri için beyaz ve mavi renkle boyandı.
Dünya'dan yaklaşık 2 bin 500 ışık yılı uzaklıktaki genç yıldız kümesi NGC 602'den çok daha yakın olan NGC 2264'ün bu görüntüsünde, Chandra X-Ray Gözlem programının x-ışınları ile James Webb Telekopu'ndan gelen kızılötesi veriler birleştirilerek bu görsel ortaya çıkartıldı. Görsel daha sonra Kasım 2024'te Arizona'daki teleskopundan astrofotoğrafçı Michael Clow tarafından yakalanan optik verilerle (yeşil ve mor) birleştirildi.
© Fotoğraf : NASANASA uzaydaki 'Yılbaşı ağacının' fotoğrafını paylaştı
NASA uzaydaki 'Yılbaşı ağacının' fotoğrafını paylaştı - Sputnik Türkiye, 1920, 26.12.2024
© Fotoğraf : NASA
Bilim insanları, NGC 2264 de bir ila beş milyon yaş aralığındaki genç yıldızlardan oluşan bir küme olduğunu belirtiyor ve karşılaştırma için Güneş'in yaklaşık 5 milyar yaşında orta yaşlı bir yıldız olduğunu vurguluyor.
NASA astronotları Uluslararası Uzay İstasyonu'nda Noel'i kutladı - Sputnik Türkiye, 1920, 26.12.2024
YAŞAM
Astronotlar, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda Noel'i kutladı
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