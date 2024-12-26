https://anlatilaninotesi.com.tr/20241226/nasa-uzaydaki-yilbasi-agacinin-gorselini-paylasti-1092057320.html

NASA uzaydaki 'Yılbaşı ağacının' görselini paylaştı

NASA uzaydaki 'Yılbaşı ağacının' görselini paylaştı

Sputnik Türkiye

NASA, uzayda yılbaşı ağacına benzeyen yıldız kümesinin fotoğrafını paylaştı. Görselin ağaca benzemesi sebebiyle nebuladaki gazlar bilim insanları tarafından... 26.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-26T14:25+0300

2024-12-26T14:25+0300

2024-12-26T14:25+0300

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yıldız kümesi

yılbaşı ağacı

noel ağacı

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ABD Uzay Ajansı NASA, şekli nedeniyle 'Yılbaşı ağacı' kümesi olarak da bilinen, genç yıldızlardan oluşan NGC 2264'ün bir görüntüsünü yayımladı. Bilim insanları, yıldız kümesindeki gazı bir ağaca benzetmek için yeşil renkle vurguladılar, yıldızları gösteren kızılötesi veriler ise süsler ve ışıklar gibi görünmeleri için beyaz ve mavi renkle boyandı.Dünya'dan yaklaşık 2 bin 500 ışık yılı uzaklıktaki genç yıldız kümesi NGC 602'den çok daha yakın olan NGC 2264'ün bu görüntüsünde, Chandra X-Ray Gözlem programının x-ışınları ile James Webb Telekopu'ndan gelen kızılötesi veriler birleştirilerek bu görsel ortaya çıkartıldı. Görsel daha sonra Kasım 2024'te Arizona'daki teleskopundan astrofotoğrafçı Michael Clow tarafından yakalanan optik verilerle (yeşil ve mor) birleştirildi.Bilim insanları, NGC 2264 de bir ila beş milyon yaş aralığındaki genç yıldızlardan oluşan bir küme olduğunu belirtiyor ve karşılaştırma için Güneş'in yaklaşık 5 milyar yaşında orta yaşlı bir yıldız olduğunu vurguluyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241226/astronotlar-uluslararasi-uzay-istasyonunda-noeli-kutladi--1092054852.html

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nasa, güneş, uzay, yıldız kümesi, yılbaşı ağacı, noel ağacı