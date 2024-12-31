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Yeni yıldaki gelir vergisi dilimleri belli oldu: Brüt maaş alandan ne kadar kesilecek? Engelli vergi indirimi arttı mı?
Yeni yıldaki gelir vergisi dilimleri belli oldu: Brüt maaş alandan ne kadar kesilecek? Engelli vergi indirimi arttı mı?
Sputnik Türkiye
2025 yılı gelir vergisi tarifesi ve istisna tutarları Resmi Gazete’de yayımlandı. İlk gelir dilimi 110 bin liradan 158 bin liraya yükselirken, engelli... 31.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-31T11:09+0300
2024-12-31T11:09+0300
ekonomi
gelir vergisi
yıllık gelir vergisi
asgari ücret
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Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan tebliğle, 2025 yılına ait gelir vergisi tarifesi ve istisna tutarları belirlendi. Buna göre, ilk gelir dilimi 110 bin liradan 158 bin liraya, ikinci dilim 230 bin liradan 330 bin liraya, üçüncü dilim 580 bin liradan 800 bin liraya çıkarıldı. En üst dilim ise 3 milyon liradan 4 milyon 300 bin liraya yükseldi.Ücret geliri elde edenler için üçüncü dilim 870 bin liradan 1 milyon 200 bin liraya yükseltilirken, yeni oranlar, mükelleflerin daha geç üst dilimlerden vergi ödemesine olanak tanıyor.Brüt maaş alanlar dikkat: Maaşınızdan ne kadar kesilecek?Buna göre geliri 158 bin liraya kadar olan yüzde 15 gelir vergisi, 158 binle 330 bin lira arasında olanlar yüzde 20 gelir vergisi, 330 binle 1 milyon 200 bin lira arasında olanlar yüzde 27 gelir vergisi, 1 milyon 200 binle 4 milyon 300 bin arasında olanlar yüzde 35 gelir vergisi, 4 milyon 300 bin ve üstü geliri olan yüzde 40 gelir vergisi ödeyecek.Asgari ücretliler için vergi avantajıAsgari ücrette yapılan yüzde 30’luk artış, gelir ve damga vergisi istisnasını da artırdı. 2025 yılı boyunca tüm ücretliler, toplamda 47 bin 519,79 TL gelir ve damga vergisi ödemeyecek.Ayrıca günlük yemek parası istisna tutarı 170 TL’den 240 TL’ye, yol parası istisna tutarı ise 88 TL’den 126 TL’ye yükseldi. Böylece çalışanlara ödenebilecek aylık yemek ve yol parası toplamı vergiden muaf tutulacak.Engelli vatandaşlara vergi indirimiEngelli vatandaşların yararlandığı gelir vergisi indirimi tutarları, yeniden değerleme oranında artırıldı. Engellilik derecesine göre aylık indirim tutarları şu şekilde güncellendi:Engellilerin kullandığı araçlarda uygulanan ÖTV istisnası tutarı, 1 Ocak 2025 itibarıyla 2 milyon 290 bin 200 TL’ye çıkarıldı.Kira, arızi ve değer artışı kazançlarında i̇stisnalarKira gelirleri için 33 bin TL olan istisna tutarı, 47 bin TL’ye yükseltildi.Binek araç giderlerinde değişiklikBinek otomobillere ilişkin gider ve amortisman tutarları da yeniden değerleme oranına göre güncellendi.Veraset, intikal ve esnaf vergileri istisna tutarlarıYapılan düzenlemelerle, vergiden muaf esnaflığın kapsamını genişletilmiş ve evlerde imal ettiği ürünleri internet ve benzeri platformlarda satanlar da muafiyet kapsamına alınmıştı.Muafiyet limiti olan 1 milyon 100 bin lira yeniden değerleme oranında artırılarak 1 milyon 580 bin liraya çıkarıldı. Bu kapsamda, 1 milyon 580 bin liraya kadar elde edilen gelirler muafiyet kapsamında olacak. Basit usule tabi mükelleflerin kazançları 2021 yılından itibaren gelir vergisinden istisna edilmişti.Basit usule tabi olma şartları arasında yer alan yıllık kira tutarları ile yıllık alım, satım ve iş hasılatı gibi bazı had ve tutarlar da güncellendi.Gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinden beyannamelerini zamanında veren ve vergilerini ödeyen uyumlu mükellefler 5 puanlık vergi indiriminden faydalanırken vergi indirimi yapılabilecek tutarın üst limiti de yeniden değerleme oranında artırılarak 6.9 milyon liradan 9.9 milyon liraya çıkarıldı.Veraset ve İntikal Vergisinde istisna tutarları arttı ve vergi tarifesi güncellendi.Veraset yoluyla intikallerde eş ve çocuklar için uygulanan istisna tutarı 1 milyon 609 bin liradan 2 milyon 316 bin liraya, ivazsız intikaller ve ikramiyelere uygulanan istisna tutarı 37 bin 59 liradan 53 bin 339 liraya çıktı.
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2025 gelir vergisi tarifesi, gelir vergisi dilimleri 2025, engelli vatandaşlar vergi indirimi 2025, ötv istisnası 2025, asgari ücret vergi avantajı, gelir vergisi istisna tutarları, yemek parası istisnası 2025, yol parası vergiden muaf, kira gelir vergisi istisnası, değer artış kazancı istisnası, arızi kazanç vergi muafiyeti, binek araç giderleri 2025, amortisman sınırı 2025, yeniden değerleme oranı 2025, hazine maliye gelir vergisi düzenlemesi, gelir vergisi ne kadar oldu, yeni gelir vergisi oranları, vergi tarifesi resmî gazete, engellilik indirimi 2025, 2025 ötv istisnası tutarı, vergi dilimleri nasıl hesaplanır, gelir vergisi hesaplama 2025, asgari ücret vergi dilimi, çalışanlar için vergi avantajları, gelir vergisinde yeni düzenleme, yemek ve yol parası istisnası
2025 gelir vergisi tarifesi, gelir vergisi dilimleri 2025, engelli vatandaşlar vergi indirimi 2025, ötv istisnası 2025, asgari ücret vergi avantajı, gelir vergisi istisna tutarları, yemek parası istisnası 2025, yol parası vergiden muaf, kira gelir vergisi istisnası, değer artış kazancı istisnası, arızi kazanç vergi muafiyeti, binek araç giderleri 2025, amortisman sınırı 2025, yeniden değerleme oranı 2025, hazine maliye gelir vergisi düzenlemesi, gelir vergisi ne kadar oldu, yeni gelir vergisi oranları, vergi tarifesi resmî gazete, engellilik indirimi 2025, 2025 ötv istisnası tutarı, vergi dilimleri nasıl hesaplanır, gelir vergisi hesaplama 2025, asgari ücret vergi dilimi, çalışanlar için vergi avantajları, gelir vergisinde yeni düzenleme, yemek ve yol parası istisnası

Yeni yıldaki gelir vergisi dilimleri belli oldu: Brüt maaş alandan ne kadar kesilecek? Engelli vergi indirimi arttı mı?

11:09 31.12.2024
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2025 yılı gelir vergisi tarifesi ve istisna tutarları Resmi Gazete’de yayımlandı. İlk gelir dilimi 110 bin liradan 158 bin liraya yükselirken, engelli vatandaşlar için vergi indirimleri ve çalışanlara sağlanan yemek ve yol parası istisna tutarları artırıldı.
Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan tebliğle, 2025 yılına ait gelir vergisi tarifesi ve istisna tutarları belirlendi. Buna göre, ilk gelir dilimi 110 bin liradan 158 bin liraya, ikinci dilim 230 bin liradan 330 bin liraya, üçüncü dilim 580 bin liradan 800 bin liraya çıkarıldı. En üst dilim ise 3 milyon liradan 4 milyon 300 bin liraya yükseldi.
Ücret geliri elde edenler için üçüncü dilim 870 bin liradan 1 milyon 200 bin liraya yükseltilirken, yeni oranlar, mükelleflerin daha geç üst dilimlerden vergi ödemesine olanak tanıyor.

Brüt maaş alanlar dikkat: Maaşınızdan ne kadar kesilecek?

Buna göre geliri 158 bin liraya kadar olan yüzde 15 gelir vergisi, 158 binle 330 bin lira arasında olanlar yüzde 20 gelir vergisi, 330 binle 1 milyon 200 bin lira arasında olanlar yüzde 27 gelir vergisi, 1 milyon 200 binle 4 milyon 300 bin arasında olanlar yüzde 35 gelir vergisi, 4 milyon 300 bin ve üstü geliri olan yüzde 40 gelir vergisi ödeyecek.

Asgari ücretliler için vergi avantajı

Asgari ücrette yapılan yüzde 30’luk artış, gelir ve damga vergisi istisnasını da artırdı. 2025 yılı boyunca tüm ücretliler, toplamda 47 bin 519,79 TL gelir ve damga vergisi ödemeyecek.
Ayrıca günlük yemek parası istisna tutarı 170 TL’den 240 TL’ye, yol parası istisna tutarı ise 88 TL’den 126 TL’ye yükseldi. Böylece çalışanlara ödenebilecek aylık yemek ve yol parası toplamı vergiden muaf tutulacak.

Engelli vatandaşlara vergi indirimi

Engelli vatandaşların yararlandığı gelir vergisi indirimi tutarları, yeniden değerleme oranında artırıldı. Engellilik derecesine göre aylık indirim tutarları şu şekilde güncellendi:
Derece: 2 bin 400 TL (önceki 1700 TL)
Derece: 5 bin 700 TL (önceki 4 bin TL)
Derece: 9 bin 900 TL (önceki 6 bin 900 TL)
Engellilerin kullandığı araçlarda uygulanan ÖTV istisnası tutarı, 1 Ocak 2025 itibarıyla 2 milyon 290 bin 200 TL’ye çıkarıldı.

Kira, arızi ve değer artışı kazançlarında i̇stisnalar

Kira gelirleri için 33 bin TL olan istisna tutarı, 47 bin TL’ye yükseltildi.
Değer artış kazançlarında istisna tutarı: 120 bin TL (önceki 87 bin TL)
Arızi kazançlarda istisna tutarı: 280 bin TL (önceki 200 bin TL)
Beyanname verme sınırı: 18 bin TL

Binek araç giderlerinde değişiklik

Binek otomobillere ilişkin gider ve amortisman tutarları da yeniden değerleme oranına göre güncellendi.
Aylık kira bedeli: 37 bin TL (önceki 26 bin TL)
Amortisman yoluyla gider yazılabilecek sınır: 2 milyon 100 bin TL (önceki 1 milyon 500 bin TL)

Veraset, intikal ve esnaf vergileri istisna tutarları

Yapılan düzenlemelerle, vergiden muaf esnaflığın kapsamını genişletilmiş ve evlerde imal ettiği ürünleri internet ve benzeri platformlarda satanlar da muafiyet kapsamına alınmıştı.
Muafiyet limiti olan 1 milyon 100 bin lira yeniden değerleme oranında artırılarak 1 milyon 580 bin liraya çıkarıldı. Bu kapsamda, 1 milyon 580 bin liraya kadar elde edilen gelirler muafiyet kapsamında olacak. Basit usule tabi mükelleflerin kazançları 2021 yılından itibaren gelir vergisinden istisna edilmişti.
Basit usule tabi olma şartları arasında yer alan yıllık kira tutarları ile yıllık alım, satım ve iş hasılatı gibi bazı had ve tutarlar da güncellendi.
Gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinden beyannamelerini zamanında veren ve vergilerini ödeyen uyumlu mükellefler 5 puanlık vergi indiriminden faydalanırken vergi indirimi yapılabilecek tutarın üst limiti de yeniden değerleme oranında artırılarak 6.9 milyon liradan 9.9 milyon liraya çıkarıldı.
Veraset ve İntikal Vergisinde istisna tutarları arttı ve vergi tarifesi güncellendi.
Veraset yoluyla intikallerde eş ve çocuklar için uygulanan istisna tutarı 1 milyon 609 bin liradan 2 milyon 316 bin liraya, ivazsız intikaller ve ikramiyelere uygulanan istisna tutarı 37 bin 59 liradan 53 bin 339 liraya çıktı.
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