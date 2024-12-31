https://anlatilaninotesi.com.tr/20241231/yeni-yilda-akaryakit-urunlerine-yapilacak-otv-artis-oranina-sinir-getirildi-1092198530.html
Yeni yılda akaryakıt ürünlerine yapılacak ÖTV artış oranına 'sınır' getirildi
Yeni yılda akaryakıt ürünlerine yapılacak ÖTV artış oranına 'sınır' getirildi
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Kararı ile 2025 yılı için akaryakıt ürünlerinde yapılacak ÖTV artışı belirlendi. Buna göre akaryakıt ürünlerinde artış yüzde 6 olarak... 31.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-31T04:41+0300
2024-12-31T04:41+0300
2024-12-31T04:41+0300
türkiye
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Her yıl ocak ve temmuz aylarında, akaryakıt ve benzeri petrol ürünlerinin ÖTV tutarları, TÜİK tarafından açıklanan yurt içi üretici fiyat endeksinde (Yİ-ÜFE) son 6 ayda meydana gelen değişim oranında güncelleniyor.Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Cumhurbaşkanı Kararı ile yeni yılda akaryakıt ürünlerine uygulanacak ÖTV artış oranı belirlendi.Cumhurbaşkanı Kararı ile yeni yılda akaryakıt ürünlerinde yapılacak ÖTV artış oranı yüzde 6 ile sınırlandırıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241230/mehmet-simsekten-akaryakit-ve-tutun-icin-otv-mesaji-1092170027.html
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akaryakıt zammı, 2025 akaryakıt zam, akaryakıt, 2025 zamları
akaryakıt zammı, 2025 akaryakıt zam, akaryakıt, 2025 zamları
Yeni yılda akaryakıt ürünlerine yapılacak ÖTV artış oranına 'sınır' getirildi
Cumhurbaşkanı Kararı ile 2025 yılı için akaryakıt ürünlerinde yapılacak ÖTV artışı belirlendi. Buna göre akaryakıt ürünlerinde artış yüzde 6 olarak sınırlandırıldı.
Her yıl ocak ve temmuz aylarında, akaryakıt ve benzeri petrol ürünlerinin ÖTV tutarları, TÜİK tarafından açıklanan yurt içi üretici fiyat endeksinde (Yİ-ÜFE) son 6 ayda meydana gelen değişim oranında güncelleniyor.
Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Cumhurbaşkanı Kararı ile yeni yılda akaryakıt ürünlerine uygulanacak ÖTV artış oranı belirlendi.
Cumhurbaşkanı Kararı ile yeni yılda akaryakıt ürünlerinde yapılacak ÖTV artış oranı yüzde 6 ile sınırlandırıldı.