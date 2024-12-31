https://anlatilaninotesi.com.tr/20241231/yeni-yilda-akaryakit-urunlerine-yapilacak-otv-artis-oranina-sinir-getirildi-1092198530.html

Yeni yılda akaryakıt ürünlerine yapılacak ÖTV artış oranına 'sınır' getirildi

Yeni yılda akaryakıt ürünlerine yapılacak ÖTV artış oranına 'sınır' getirildi

Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanı Kararı ile 2025 yılı için akaryakıt ürünlerinde yapılacak ÖTV artışı belirlendi. Buna göre akaryakıt ürünlerinde artış yüzde 6 olarak... 31.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-31T04:41+0300

2024-12-31T04:41+0300

2024-12-31T04:41+0300

türkiye

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Her yıl ocak ve temmuz aylarında, akaryakıt ve benzeri petrol ürünlerinin ÖTV tutarları, TÜİK tarafından açıklanan yurt içi üretici fiyat endeksinde (Yİ-ÜFE) son 6 ayda meydana gelen değişim oranında güncelleniyor.Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Cumhurbaşkanı Kararı ile yeni yılda akaryakıt ürünlerine uygulanacak ÖTV artış oranı belirlendi.Cumhurbaşkanı Kararı ile yeni yılda akaryakıt ürünlerinde yapılacak ÖTV artış oranı yüzde 6 ile sınırlandırıldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241230/mehmet-simsekten-akaryakit-ve-tutun-icin-otv-mesaji-1092170027.html

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