Mehmet Şimşek'ten akaryakıt ve tütün için ÖTV mesajı

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, enflasyonu düşürme konusunda kararlı olduklarını ve enflasyonun düştüğünü belirtti. Bakan Şimşek, "Akaryakıt ÖTV'si ve tütün ürünlerinin ÖTV'si... Bu iki konuda da enflasyon hedefini tehlikeye atmayacak bir yaklaşım içerisinde olacağız" diye konuştu.