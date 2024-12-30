https://anlatilaninotesi.com.tr/20241230/mehmet-simsekten-akaryakit-ve-tutun-icin-otv-mesaji-1092170027.html
Mehmet Şimşek'ten akaryakıt ve tütün için ÖTV mesajı
Mehmet Şimşek'ten akaryakıt ve tütün için ÖTV mesajı
Sputnik Türkiye
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, enflasyonu düşürme konusunda kararlı olduklarını ve enflasyonun düştüğünü belirtti. Bakan Şimşek, "Akaryakıt ÖTV'si ve... 30.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-30T11:35+0300
2024-12-30T11:35+0300
2024-12-30T11:35+0300
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mehmet şimşek
Mehmet Şimşek'ten akaryakıt ve tütün için ÖTV mesajı
Ayrıntılar geliyor
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, enflasyonu düşürme konusunda kararlı olduklarını ve enflasyonun düştüğünü belirtti. Bakan Şimşek, "Akaryakıt ÖTV'si ve tütün ürünlerinin ÖTV'si... Bu iki konuda da enflasyon hedefini tehlikeye atmayacak bir yaklaşım içerisinde olacağız" diye konuştu.