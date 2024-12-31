https://anlatilaninotesi.com.tr/20241231/atmden-para-cekiminde-yeni-donem-degisiklik-yarin-yururlukte-1092210284.html

ATM'den para çekiminde yeni dönem: Değişiklik yarın yürürlükte

ATM'den para çekiminde yeni dönem: Değişiklik yarın yürürlükte

Sputnik Türkiye

Bankalar, 2025 itibarıyla ATM ve vezne işlemlerinde para çekim limitlerini artırıyor. Günlük çekim limitleri 20 bin TL’ye kadar yükselmesi bekleniyor. Ocak... 31.12.2024, Sputnik Türkiye

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ekonomi

atm

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Bankalar, 1 Ocak 2025 itibarıyla günlük para çekme limitlerini artırmaya hazırlanıyor. Mevcut durumda 10 bin TL ile 15 bin TL arasında değişen günlük çekim sınırları, yeni yılda birçok bankada 15 bin TL ile 20 bin TL aralığına çıkarılacak.ATM'den para çekimi için yeni dönemSözcü'nün haberine göre, halihazırda 15 bin TL’lik limit uygulayan bankaların, bu tutarı 20 bin TL’ye yükseltmesi, 10 bin TL sınırı olan bankaların ise 15 bin TL’ye çıkaracağı tahmin ediliyor. Bankacılık sektörü kaynaklarına göre, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB), bir süre daha yeni banknot basımına kapıyı kapatmış olması, bankaların 1 Ocak 2025 tarihi itibarıyla para çekim limitlerinde değişikliğe gitmesine neden olacak. Birçok banka, 20 bin TL ve altındaki tutarların banka veznesinden çekilmesine kısıtlama getirirken, ATM'lerde yürürlüğe sokulacak yeni limitler merak ediliyor.Son dönemde ATM’lerden yapılan işlemleri kolaylaştırmak amacıyla QR kod ile para çekme limitleri artırılmıştı. Ancak bu yöntem, özellikle yaşlı müşterilerin kullanmakta zorlanması nedeniyle yeterince yaygınlaşmadı. Bu durum, doğrudan kartlı çekim işlemlerinde düzenlemeleri zorunlu kıldı.Bunun yanı sıra bazı bankalar, ATM’lerde 50 TL ve 100 TL’lik banknotları kullanıma kapatmaya başladı. Artık birçok ATM’den yalnızca 200 TL’lik banknotlarla para çekilebiliyor.

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