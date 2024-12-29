https://anlatilaninotesi.com.tr/20241229/modern-folk-uclusunun-efsane-ismi-hayatini-kaybetti-1092147719.html

Modern Folk Üçlüsü'nün efsane ismi hayatını kaybetti

Modern Folk Üçlüsü'nün efsane ismi hayatını kaybetti

Sputnik Türkiye

Modern Folk Üçlüsü, uzun bir aranın ardından müzik sahnesine geri dönüş yapmıştı. Grubun kurucusu ve ünlü sanatçı Nil Karaibrahimgil’in amcası, Selami... 29.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-29T14:24+0300

2024-12-29T14:24+0300

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yaşam

selami karaibrahimgil

modern folk üçlüsü

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vefat

müzisyen

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Türk pop müziğinin efsanevi grubu Modern Folk Üçlüsü’nün kurucularından ve ünlü sanatçı Nil Karaibrahimgil’in amcası Mehmet Selami Karaibrahimgil, 80 yaşında yaşamını yitirdi. Acı haberi, grubun bir diğer üyesi Doğan Canku, sosyal medya üzerinden duyurdu.Doğan Canku: Özel bir insandıÜnlü müzisyen Doğan Canku, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:Ayşegül Aldinç’ten duygusal paylaşımModern Folk Üçlüsü ile bir dönem sahne alan ve grubu “kariyerinin başlangıcı” olarak nitelendiren Ayşegül Aldinç, Instagram’da yaptığı duygusal paylaşımında şu sözlere yer verdi:Aldinç, Karaibrahimgil’i şu sözlerle andı:Selami Karaibrahimgil kimdir?15 Kasım 1944’te dünyaya gelen Mehmet Selami Karaibrahimgil, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi İtalyan Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun oldu.Ahmet Kurtaran ve Doğan Canku ile birlikte kurduğu Modern Folk Üçlüsü, 35 farklı ülkede 400’ün üzerinde konser, festival ve televizyon programına katılarak Türkiye’yi başarıyla temsil etti.Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde Londra ve New York gibi önemli merkezlerde görev yapan Karaibrahimgil, sanat ve devlet hizmetlerini bir arada yürütmeyi başardı.Evli ve bir çocuk babası olan usta sanatçı, ünlü şarkıcı Nil Karaibrahimgil’in amcasıdır.

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