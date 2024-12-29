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Modern Folk Üçlüsü'nün efsane ismi hayatını kaybetti
Modern Folk Üçlüsü'nün efsane ismi hayatını kaybetti
Sputnik Türkiye
Modern Folk Üçlüsü, uzun bir aranın ardından müzik sahnesine geri dönüş yapmıştı. Grubun kurucusu ve ünlü sanatçı Nil Karaibrahimgil’in amcası, Selami... 29.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-29T14:24+0300
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selami karaibrahimgil
modern folk üçlüsü
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Türk pop müziğinin efsanevi grubu Modern Folk Üçlüsü’nün kurucularından ve ünlü sanatçı Nil Karaibrahimgil’in amcası Mehmet Selami Karaibrahimgil, 80 yaşında yaşamını yitirdi. Acı haberi, grubun bir diğer üyesi Doğan Canku, sosyal medya üzerinden duyurdu.Doğan Canku: Özel bir insandıÜnlü müzisyen Doğan Canku, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:Ayşegül Aldinç’ten duygusal paylaşımModern Folk Üçlüsü ile bir dönem sahne alan ve grubu “kariyerinin başlangıcı” olarak nitelendiren Ayşegül Aldinç, Instagram’da yaptığı duygusal paylaşımında şu sözlere yer verdi:Aldinç, Karaibrahimgil’i şu sözlerle andı:Selami Karaibrahimgil kimdir?15 Kasım 1944’te dünyaya gelen Mehmet Selami Karaibrahimgil, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi İtalyan Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun oldu.Ahmet Kurtaran ve Doğan Canku ile birlikte kurduğu Modern Folk Üçlüsü, 35 farklı ülkede 400’ün üzerinde konser, festival ve televizyon programına katılarak Türkiye’yi başarıyla temsil etti.Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde Londra ve New York gibi önemli merkezlerde görev yapan Karaibrahimgil, sanat ve devlet hizmetlerini bir arada yürütmeyi başardı.Evli ve bir çocuk babası olan usta sanatçı, ünlü şarkıcı Nil Karaibrahimgil’in amcasıdır.
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selami karaibrahimgil kimdir?, selami karaibrahimgil, modern folk üçlüsü, modern folk üçlüsü grubu
selami karaibrahimgil kimdir?, selami karaibrahimgil, modern folk üçlüsü, modern folk üçlüsü grubu

Modern Folk Üçlüsü'nün efsane ismi hayatını kaybetti

14:24 29.12.2024 (güncellendi: 14:26 29.12.2024)
© Fotoğraf : Instagram/Doğan CankuModern Folk Üçlüsü
Modern Folk Üçlüsü - Sputnik Türkiye, 1920, 29.12.2024
© Fotoğraf : Instagram/Doğan Canku
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Modern Folk Üçlüsü, uzun bir aranın ardından müzik sahnesine geri dönüş yapmıştı. Grubun kurucusu ve ünlü sanatçı Nil Karaibrahimgil’in amcası, Selami Karaibrahimgil, 80 yaşında hayatını kaybetti.
Türk pop müziğinin efsanevi grubu Modern Folk Üçlüsü’nün kurucularından ve ünlü sanatçı Nil Karaibrahimgil’in amcası Mehmet Selami Karaibrahimgil, 80 yaşında yaşamını yitirdi. Acı haberi, grubun bir diğer üyesi Doğan Canku, sosyal medya üzerinden duyurdu.

Doğan Canku: Özel bir insandı

Ünlü müzisyen Doğan Canku, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:
“Modern Folk Üçlüsü’nü birlikte kurduğumuz, kadim dostum, yılları ve yolları birlikte paylaştığım Selami Karaibrahimgil’in vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Kendisine Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Ülkemize sanat ve kültür alanında büyük hizmetleri olan çok özel bir insandı. Milletimizin başı sağ olsun. Işıklar içinde uyu Selami...”

Ayşegül Aldinç’ten duygusal paylaşım

Modern Folk Üçlüsü ile bir dönem sahne alan ve grubu “kariyerinin başlangıcı” olarak nitelendiren Ayşegül Aldinç, Instagram’da yaptığı duygusal paylaşımında şu sözlere yer verdi:
“Doğan’ın ‘Selami’yi kaybettik’ mesajıyla güne başlamak beni derinden sarstı. Anılar zihnimde o kadar dağınık ki toparlamakta zorlanıyorum. Modern Folk Üçlüsü benim serüvenimin ilk tanıklarıydı. Eurovision ile başlayan yolculuğumda hep onların yanında kendimi güvende hissettim.”

Aldinç, Karaibrahimgil’i şu sözlerle andı:

“Selami, grubun en esprili ve neşeli üyesiydi. Müzisyenliğinin yanı sıra devlet adamı kimliğiyle de çok önemli işlere imza attı. Napoli’den Sibirya’ya kadar dünyanın dört bir yanında sahne aldık. Ancak onun yokluğunu kabullenmek çok zor.”

Selami Karaibrahimgil kimdir?

15 Kasım 1944’te dünyaya gelen Mehmet Selami Karaibrahimgil, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi İtalyan Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun oldu.
Ahmet Kurtaran ve Doğan Canku ile birlikte kurduğu Modern Folk Üçlüsü, 35 farklı ülkede 400’ün üzerinde konser, festival ve televizyon programına katılarak Türkiye’yi başarıyla temsil etti.
Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde Londra ve New York gibi önemli merkezlerde görev yapan Karaibrahimgil, sanat ve devlet hizmetlerini bir arada yürütmeyi başardı.
Evli ve bir çocuk babası olan usta sanatçı, ünlü şarkıcı Nil Karaibrahimgil’in amcasıdır.
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