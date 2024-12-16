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https://anlatilaninotesi.com.tr/20241216/guney-korede-gorevden-uzaklastirilan-yoon-sikiyonetim-sorusturmasinda-ifadeye-cagrilacak-1091572419.html
Güney Kore'de görevden uzaklaştırılan Yoon, sıkıyönetim soruşturmasında ifadeye çağrılacak
Güney Kore'de görevden uzaklaştırılan Yoon, sıkıyönetim soruşturmasında ifadeye çağrılacak
Sputnik Türkiye
Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, 3 Aralık'taki 6 saatlik sıkıyönetim ilanından sonra hakkında açılan soruşturma kapsamında ifadeye çağrılacak. Meclis... 16.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-16T09:29+0300
2024-12-16T09:29+0300
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Güney Kore'de Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, 3 Aralık'taki başarısız sıkıyönetim ilanıyla ilgili yürütülen iki ayrı soruşturma kapsamında bu hafta ifadeye çağrılacak. Yonhap'ın haberine göre, Emniyet Genel Müdürlüğü, Savunma Bakanlığı ve üst düzey görevliler hakkında Yolsuzluk Soruşturma Ofisinin (CIO) ortak soruşturmasını yürüten yetkililer, çarşamba gününden önce Yoon'un ifadesini talep edeceklerini belirtti.Ulusal Meclis'in 14 Aralık'ta yaptığı oylama sonucunda azil önergesi kabul edilen Yoon Suk Yeol, görevden uzaklaştırılmıştı. Yetkililer, Yoon'un, 'ayaklanmaya teşebbüs' ve 'görevi kötüye kullanma' şüphesiyle yürütülen soruşturmada, 3 Aralık'ta ayaklanma girişiminde 'lider' olmakla suçluyor.'Muhalefetin devlet karşıtı aktivitelere karıştığını' iddia ederek 6 saatlik bir sıkıyönetim girişiminde bulunan Yoon'un hakkında yürütülen adli soruşturma kapsamında Seul Bölge Savcılığı'na ifade vermeye çağrıldığını ancak henüz avukat tutmadığını gerekçe göstererek ifade vermeye gelmediğini bildirmişti.Göreve, Başbakan Han Duck-soo vekaleten getirildiMuhalefet partileri, 'sıkıyönetim ilanının anayasaya aykırı' olduğu gerekçesiyle Yoon'un azli için iki kere meclise önerge sunmuştu. 14 Aralık'ta yapılan ikinci oylamada, Yoon'unda üyesi olduğu PPP'den de oy alarak nitelikli çoğunluk sağlanmıştı. Çoğunluğun kabul ettiği azil önergesinden dolayı Yoon, Anayasa Mahkemesinin hakkında vereceği karara dek görevden geçici olarak uzaklaştırıldı.Yoon'un yerine Başbakan Han Duck-Soo vekaleten Devlet Başkanlığı görevine getirildi.İktidar parti liderinden istifaİktidardaki Halkın Gücü Partisi (PPP) lideri Han Dong-hoon düzenlediği basın toplantısında, partinin Yüksek Divan'dan gelen baskı karşısında görevini sürdüremeyeceğini, bu yüzden istifa ettiğini duyurdu.Önergenin, Yoon'un üyesi olduğu, onu başkanlığa aday gösteren PPP'den 12 milletvekilinin desteğini alması, meclis grubunda parti disiplinine ilişkin tartışmalar yaratmış, partinin Yüksek Divanı'ndaki seçilmiş 5 üye, istifa niyetlerini bildirmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241214/sikiyonetim-krizi-guney-kore-meclisi-devlet-baskani-yoonun-gorevden-alinmasi-icin-oylama-yapacak-1091525811.html
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Güney Kore'de görevden uzaklaştırılan Yoon, sıkıyönetim soruşturmasında ifadeye çağrılacak

09:29 16.12.2024
© AP PhotoGüney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol
Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol - Sputnik Türkiye, 1920, 16.12.2024
© AP Photo
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Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, 3 Aralık'taki 6 saatlik sıkıyönetim ilanından sonra hakkında açılan soruşturma kapsamında ifadeye çağrılacak. Meclis oylamasında nitelikli çoğunluğu alarak azli istenen Yoon, Anayasa Mahkemesi'nin kararına dek görevinden uzaklaştırıldı.
Güney Kore'de Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, 3 Aralık'taki başarısız sıkıyönetim ilanıyla ilgili yürütülen iki ayrı soruşturma kapsamında bu hafta ifadeye çağrılacak. Yonhap'ın haberine göre, Emniyet Genel Müdürlüğü, Savunma Bakanlığı ve üst düzey görevliler hakkında Yolsuzluk Soruşturma Ofisinin (CIO) ortak soruşturmasını yürüten yetkililer, çarşamba gününden önce Yoon'un ifadesini talep edeceklerini belirtti.
Ulusal Meclis'in 14 Aralık'ta yaptığı oylama sonucunda azil önergesi kabul edilen Yoon Suk Yeol, görevden uzaklaştırılmıştı. Yetkililer, Yoon'un, 'ayaklanmaya teşebbüs' ve 'görevi kötüye kullanma' şüphesiyle yürütülen soruşturmada, 3 Aralık'ta ayaklanma girişiminde 'lider' olmakla suçluyor.
'Muhalefetin devlet karşıtı aktivitelere karıştığını' iddia ederek 6 saatlik bir sıkıyönetim girişiminde bulunan Yoon'un hakkında yürütülen adli soruşturma kapsamında Seul Bölge Savcılığı'na ifade vermeye çağrıldığını ancak henüz avukat tutmadığını gerekçe göstererek ifade vermeye gelmediğini bildirmişti.

Göreve, Başbakan Han Duck-soo vekaleten getirildi

Muhalefet partileri, 'sıkıyönetim ilanının anayasaya aykırı' olduğu gerekçesiyle Yoon'un azli için iki kere meclise önerge sunmuştu. 14 Aralık'ta yapılan ikinci oylamada, Yoon'unda üyesi olduğu PPP'den de oy alarak nitelikli çoğunluk sağlanmıştı. Çoğunluğun kabul ettiği azil önergesinden dolayı Yoon, Anayasa Mahkemesinin hakkında vereceği karara dek görevden geçici olarak uzaklaştırıldı.
Yoon'un yerine Başbakan Han Duck-Soo vekaleten Devlet Başkanlığı görevine getirildi.

İktidar parti liderinden istifa

İktidardaki Halkın Gücü Partisi (PPP) lideri Han Dong-hoon düzenlediği basın toplantısında, partinin Yüksek Divan'dan gelen baskı karşısında görevini sürdüremeyeceğini, bu yüzden istifa ettiğini duyurdu.
Önergenin, Yoon'un üyesi olduğu, onu başkanlığa aday gösteren PPP'den 12 milletvekilinin desteğini alması, meclis grubunda parti disiplinine ilişkin tartışmalar yaratmış, partinin Yüksek Divanı'ndaki seçilmiş 5 üye, istifa niyetlerini bildirmişti.
Güney Kore lideri Yoon Suk Yeol - Sputnik Türkiye, 1920, 14.12.2024
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Sıkıyönetim ilan etmişti: Güney Kore Parlamentosu, Cumhurbaşkanı Yeol'u görevden aldı
14 Aralık, 11:11
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