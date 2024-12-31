Ukrayna, Rus topraklarını vurma girişimlerini sürdürüyor: 69 İHA ile 2 insansız hücumbot imha edildi
© Sputnik / Vitaliy Ankov/
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Rusya topraklarındaki tesislere hedef gözetmeksizin saldırılar düzenleyen Ukrayna ordusu, gece saatlerinde 8 Rus bölgesine saldırı girişiminde bulundu.
Rusya Savunma Bakanlığı, gece saatlerinde Ukrayna'dan gönderilen 69 İHA'nın Rusya semalarında imha edildiğini duyurdu.
Bakanlık, Bryansk Bölgesi'nde 25, Kırım'da 17, Krasnodar Bölgesi'nde 11, Smolensk Bölgesi'nde 10, Tver Bölgesi'nde 2, Rostov, Kursk ve Kaluga bölgelerinde 1'er İHA'nın vurulduğunu bildirdi.
Kuzey Osetya lideri Sergey Menyaylo da, Şalha askeri poligonunun üzerinde 1 İHA'nın imha edildiğini duyurdu. Menyaylo, can kaybı ve hasar bulunmadığını kaydetti.
Sivastopol Valisi Mihail Razvojayev, Kırım'da imha edilen İHA'ların 4'ünün Karadeniz semalarında etkisizleştirildiğini, ayrıca Sivastopol kıyı şeridi yakınında 2 insansız hücumbotun imha edildiğini belirtti.
Ukrayna ordusu, Rusya topraklarındaki tesislere İHA ve çeşitli insansız araçlarla düzenlediği saldırı girişimlerini sıklaştırdı. Başta Kırım ve sınırdaki bölgeler olmak üzere başkent Moskova'daki altyapı tesislerini de hedef alan Ukrayna'nın insansız araçlarının çok büyük bir bölümü Rus ordusu tarafından hedefine ulaşamadan imha ediliyor.
Bakanlık, Bryansk Bölgesi'nde 25, Kırım'da 17, Krasnodar Bölgesi'nde 11, Smolensk Bölgesi'nde 10, Tver Bölgesi'nde 2, Rostov, Kursk ve Kaluga bölgelerinde 1'er İHA'nın vurulduğunu bildirdi.
Kuzey Osetya lideri Sergey Menyaylo da, Şalha askeri poligonunun üzerinde 1 İHA'nın imha edildiğini duyurdu. Menyaylo, can kaybı ve hasar bulunmadığını kaydetti.
Sivastopol Valisi Mihail Razvojayev, Kırım'da imha edilen İHA'ların 4'ünün Karadeniz semalarında etkisizleştirildiğini, ayrıca Sivastopol kıyı şeridi yakınında 2 insansız hücumbotun imha edildiğini belirtti.
Ukrayna ordusu, Rusya topraklarındaki tesislere İHA ve çeşitli insansız araçlarla düzenlediği saldırı girişimlerini sıklaştırdı. Başta Kırım ve sınırdaki bölgeler olmak üzere başkent Moskova'daki altyapı tesislerini de hedef alan Ukrayna'nın insansız araçlarının çok büyük bir bölümü Rus ordusu tarafından hedefine ulaşamadan imha ediliyor.