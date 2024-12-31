https://anlatilaninotesi.com.tr/20241231/ukrayna-rus-topraklarini-vurma-girisimlerini-surduruyor-69-iha-ile-2-insansiz-hucumbot-imha-edildi-1092206509.html

Ukrayna, Rus topraklarını vurma girişimlerini sürdürüyor: 69 İHA ile 2 insansız hücumbot imha edildi

Ukrayna, Rus topraklarını vurma girişimlerini sürdürüyor: 69 İHA ile 2 insansız hücumbot imha edildi

Sputnik Türkiye

Rusya topraklarındaki tesislere hedef gözetmeksizin saldırılar düzenleyen Ukrayna ordusu, gece saatlerinde 8 Rus bölgesine saldırı girişiminde bulundu. 31.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-31T10:48+0300

2024-12-31T10:48+0300

2024-12-31T10:48+0300

ukrayna krizi

sergey menyaylo

ukrayna

rostov

kursk

rusya savunma bakanlığı

kırım

sivastopol

kuzey osetya

iha

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Rusya Savunma Bakanlığı, gece saatlerinde Ukrayna'dan gönderilen 69 İHA'nın Rusya semalarında imha edildiğini duyurdu.Bakanlık, Bryansk Bölgesi'nde 25, Kırım'da 17, Krasnodar Bölgesi'nde 11, Smolensk Bölgesi'nde 10, Tver Bölgesi'nde 2, Rostov, Kursk ve Kaluga bölgelerinde 1'er İHA'nın vurulduğunu bildirdi. Kuzey Osetya lideri Sergey Menyaylo da, Şalha askeri poligonunun üzerinde 1 İHA'nın imha edildiğini duyurdu. Menyaylo, can kaybı ve hasar bulunmadığını kaydetti. Sivastopol Valisi Mihail Razvojayev, Kırım'da imha edilen İHA'ların 4'ünün Karadeniz semalarında etkisizleştirildiğini, ayrıca Sivastopol kıyı şeridi yakınında 2 insansız hücumbotun imha edildiğini belirtti.Ukrayna ordusu, Rusya topraklarındaki tesislere İHA ve çeşitli insansız araçlarla düzenlediği saldırı girişimlerini sıklaştırdı. Başta Kırım ve sınırdaki bölgeler olmak üzere başkent Moskova'daki altyapı tesislerini de hedef alan Ukrayna'nın insansız araçlarının çok büyük bir bölümü Rus ordusu tarafından hedefine ulaşamadan imha ediliyor.

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ukrayna

rostov

kursk

sivastopol

kuzey osetya

krasnodar

bryansk

smolensk

kursk bölgesi

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