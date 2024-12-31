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TBMM’de 2024 böyle geçti
TBMM’de 2024 böyle geçti
Sputnik Türkiye
Türkiye Büyük Millet Meclisi 2024 yılını yoğun bir tempoda geçirdi. Mecliste önemli düzenlemelerin görüşüldüğü yıl boyunca zaman zaman gerilimli anlarda... 31.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-31T14:51+0300
2024-12-31T14:51+0300
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TBMM’de 2024 yılında 8'inci ve 9’uncu Yargı Paketi, tasarruf paketi, vergi reformu, 12. Kalkınma Planı ile sokak hayvanlarına yönelik düzenleme yasalaştı. İsveç'in NATO'ya üyeliğinin yanı sıra pek çok uluslararası sözleşme de onandı. İsrail'in katliamları oy birliğiyle kınandı. İsrail'in katliamları oy birliğiyle kınandı. Mecliste zaman zaman tansiyonda yükseldi.2024’ün ilk düzenlemesi emekli ücretleri oldu2024 yılının ilk yargı düzenlemesi en düşük emekli ücretinin 7 bin 500 TL’den 10 bin TL’ye çıkarılması düzenlemesi oldu. Sigortalıların kısa çalışma ödeneğinden yararlanabilmesi için gereken asgari prim ödeme gün sayısı 600'den 450'ye indirildi.Enerji piyasası düzenlemesi doğalgazın LNG olarak pazarlamayı beraberinde getirdiGenel Kurul'da, enerji alanında düzenlemeler içeren 16 maddelik 'Maden Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, kabul edildi. Düzenleme ile Türkiye’nin doğalgazda ticaret merkezi olma hedefleri çerçevesinde yerli üretim ve farklı kaynaklardan ithal edilen veya ithal edilecek doğal gazların ülke sınırları içerisinde sıvılaştırılarak dünya piyasalarına LNG olarak pazarlanabilmesi düzenlendi.Yabancı dil yeterlilik belgesi olmasa da Türkçe turist rehberliği yapabilmenin önü açıldıTurist Rehberliği Meslek Kanunu ile Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliği Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi de TBMM gündeme gelen düzenlemeler arasında yer aldı. Buna göre; mesleğe kabul şartlarını yerine getiren adaylar, yabancı dil yeterlilik belgesi olmasa bile Türkçe turist rehberliği yapabilmesinin önü açıldı.8 ve 9’uncu yargı paketleri 2024'ün en çok konuşulanları arasındaydıMeclise 2024 yılı içerinden 8’nci ve 9’uncu yargı paketleri gündeme geldi. 8’nci yargı paketi ile denetimli serbestlik kriterleri değişmiş, “Örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işleme” suçlamasına da çifte ceza gelmişti. Paket ile birlikte emeklilerin bayram ikramiyesi de 3 bin TL’ye çıkartıldı. 9'uncu yargı paketine göre, İcra İflas Kanunu'nda değişiklik yapılarak açık arttırma süresinin son on dakikası içinde yeni bir teklifi verilirse açık arttırma üç dakika uzatılacak. Bölge İdare Mahkemelerinin parasal sınırları da arttırıldı.Kamuda tasarruf paketi: 1'den fazla maaş alınamaması kararlaştırıldıMecliste yasalaşan bir diğer düzenleme ise tasarruf paketi oldu. Yasaya göre kamuda çalışanlar birden fazla maaş alamayacak. Ayrıca en yüksek devlet memuru maaşı da 98 bin TL’yi geçmeyecek. Bunun yanı sıra “huzur hakkı” vb. ücretlere de üst sınır konulacak. Uygulama 1 Ocak’ta başlayacak.İsveç’in NATO üyeliği onandıTBMM Genel kurulunda 2024 yılı içerisinde uluslararası anlaşmalarda gündeme geldi. Bunlardan en önemli İsveç’in NATO üyeliği oldu. TBMM’de gerçekleştirilen görüşmeler sonrasında İsveç NATO üyesi oldu.Köpeklerin öldürülmesini içeren sokak hayvanları yasası büyük tepki çektiTBMM’de en çok tartışılan düzenlemelerden biri de sokak hayvanlarına ilişkin düzenleme oldu. Hükümet, Türkiye’de 4 milyon sokak köpeği olduğunu, buna karşın mevcut 322 barınaktaki toplam kapasitenin 105 bin olduğunu belirterek hazırladığı yasa tartışmalara neden oldu. Sokak köpeklerinin toplatılması, "insanlar için hayati tehlike oluşturan köpeklerin öldürülmesini” içeren düzenleme hayvan severlerin tepkisine neden oldu. Yasanın görüşmeler sırasında mecliste gerçekleşen eylemler o günlerde kamuoyunda sıkça yer aldı.Kavgalar bu sene de gündem olduTBMM’nin yoğun mesaisi sırasında zaman zaman tansiyonda yükseldi. Mecliste birçok oturuma kavgalar nedeniyle ara verildi. Mecliste tansiyonun en fazla yükseldiği oturum ise CHP’nin çağrısı ile gerçekleşen olağan üstü toplantı oldu. Can Atalay ile ilgili gerçekleşen oturumda TİP Milletvekili Ahmet Şık ile AK Partili Alpay Özalan arasında yumruklu kavga yaşandı.Hatta öyle ki, Ekim ayında TBMM’de kavga görüntülerinin önüne geçmek için Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş mecliste grubu bulunan partilerin grup başkanvekilleri ile bir araya gelmek zorunda kaldı. 12 Aralık günü ise Geçen yıl Genel Kurul'da yaptığı konuşma sırasında fenalaşarak yaşamını yitiren Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez milletvekilleri tarafından anıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241231/cumhurbaskani-erdogandan-2024-yilinda-yogun-diplomasi-trafigi-16-ulkeye-19-kritik-ziyaret-1091202522.html
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tbmm, tbmmde kabul edilen yasalar, tbmm 2024, tbmm kavga, tbmm bütçe görüşmeleri, 9'ncu yargı paketi, 8'nci yargı paketi, tasarruf tedbirleri
tbmm, tbmmde kabul edilen yasalar, tbmm 2024, tbmm kavga, tbmm bütçe görüşmeleri, 9'ncu yargı paketi, 8'nci yargı paketi, tasarruf tedbirleri

TBMM’de 2024 böyle geçti

14:51 31.12.2024
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TBMM - Sputnik Türkiye, 1920, 31.12.2024
© AA
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Türkiye Büyük Millet Meclisi 2024 yılını yoğun bir tempoda geçirdi. Mecliste önemli düzenlemelerin görüşüldüğü yıl boyunca zaman zaman gerilimli anlarda yaşandı.
TBMM’de 2024 yılında 8'inci ve 9’uncu Yargı Paketi, tasarruf paketi, vergi reformu, 12. Kalkınma Planı ile sokak hayvanlarına yönelik düzenleme yasalaştı. İsveç'in NATO'ya üyeliğinin yanı sıra pek çok uluslararası sözleşme de onandı. İsrail'in katliamları oy birliğiyle kınandı. İsrail'in katliamları oy birliğiyle kınandı. Mecliste zaman zaman tansiyonda yükseldi.

2024’ün ilk düzenlemesi emekli ücretleri oldu

2024 yılının ilk yargı düzenlemesi en düşük emekli ücretinin 7 bin 500 TL’den 10 bin TL’ye çıkarılması düzenlemesi oldu. Sigortalıların kısa çalışma ödeneğinden yararlanabilmesi için gereken asgari prim ödeme gün sayısı 600'den 450'ye indirildi.

Enerji piyasası düzenlemesi doğalgazın LNG olarak pazarlamayı beraberinde getirdi

Genel Kurul'da, enerji alanında düzenlemeler içeren 16 maddelik 'Maden Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, kabul edildi. Düzenleme ile Türkiye’nin doğalgazda ticaret merkezi olma hedefleri çerçevesinde yerli üretim ve farklı kaynaklardan ithal edilen veya ithal edilecek doğal gazların ülke sınırları içerisinde sıvılaştırılarak dünya piyasalarına LNG olarak pazarlanabilmesi düzenlendi.

Yabancı dil yeterlilik belgesi olmasa da Türkçe turist rehberliği yapabilmenin önü açıldı

Turist Rehberliği Meslek Kanunu ile Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliği Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi de TBMM gündeme gelen düzenlemeler arasında yer aldı. Buna göre; mesleğe kabul şartlarını yerine getiren adaylar, yabancı dil yeterlilik belgesi olmasa bile Türkçe turist rehberliği yapabilmesinin önü açıldı.

8 ve 9’uncu yargı paketleri 2024'ün en çok konuşulanları arasındaydı

Meclise 2024 yılı içerinden 8’nci ve 9’uncu yargı paketleri gündeme geldi. 8’nci yargı paketi ile denetimli serbestlik kriterleri değişmiş, “Örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işleme” suçlamasına da çifte ceza gelmişti. Paket ile birlikte emeklilerin bayram ikramiyesi de 3 bin TL’ye çıkartıldı. 9'uncu yargı paketine göre, İcra İflas Kanunu'nda değişiklik yapılarak açık arttırma süresinin son on dakikası içinde yeni bir teklifi verilirse açık arttırma üç dakika uzatılacak. Bölge İdare Mahkemelerinin parasal sınırları da arttırıldı.

Kamuda tasarruf paketi: 1'den fazla maaş alınamaması kararlaştırıldı

Mecliste yasalaşan bir diğer düzenleme ise tasarruf paketi oldu. Yasaya göre kamuda çalışanlar birden fazla maaş alamayacak. Ayrıca en yüksek devlet memuru maaşı da 98 bin TL’yi geçmeyecek. Bunun yanı sıra “huzur hakkı” vb. ücretlere de üst sınır konulacak. Uygulama 1 Ocak’ta başlayacak.

İsveç’in NATO üyeliği onandı

TBMM Genel kurulunda 2024 yılı içerisinde uluslararası anlaşmalarda gündeme geldi. Bunlardan en önemli İsveç’in NATO üyeliği oldu. TBMM’de gerçekleştirilen görüşmeler sonrasında İsveç NATO üyesi oldu.

Köpeklerin öldürülmesini içeren sokak hayvanları yasası büyük tepki çekti

TBMM’de en çok tartışılan düzenlemelerden biri de sokak hayvanlarına ilişkin düzenleme oldu. Hükümet, Türkiye’de 4 milyon sokak köpeği olduğunu, buna karşın mevcut 322 barınaktaki toplam kapasitenin 105 bin olduğunu belirterek hazırladığı yasa tartışmalara neden oldu. Sokak köpeklerinin toplatılması, "insanlar için hayati tehlike oluşturan köpeklerin öldürülmesini” içeren düzenleme hayvan severlerin tepkisine neden oldu. Yasanın görüşmeler sırasında mecliste gerçekleşen eylemler o günlerde kamuoyunda sıkça yer aldı.

Kavgalar bu sene de gündem oldu

TBMM’nin yoğun mesaisi sırasında zaman zaman tansiyonda yükseldi. Mecliste birçok oturuma kavgalar nedeniyle ara verildi. Mecliste tansiyonun en fazla yükseldiği oturum ise CHP’nin çağrısı ile gerçekleşen olağan üstü toplantı oldu. Can Atalay ile ilgili gerçekleşen oturumda TİP Milletvekili Ahmet Şık ile AK Partili Alpay Özalan arasında yumruklu kavga yaşandı.Hatta öyle ki, Ekim ayında TBMM’de kavga görüntülerinin önüne geçmek için Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş mecliste grubu bulunan partilerin grup başkanvekilleri ile bir araya gelmek zorunda kaldı. 12 Aralık günü ise Geçen yıl Genel Kurul'da yaptığı konuşma sırasında fenalaşarak yaşamını yitiren Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez milletvekilleri tarafından anıldı.
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