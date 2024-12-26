https://anlatilaninotesi.com.tr/20241226/suriye-istihbarat-teskilati-baskanligina-atama-yapildi-bmnin-yaptirim-listesindeydi-1092067327.html
Suriye İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı'na atama yapıldı: BM'nin yaptırım listesindeydi
Suriye İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı'na atama yapıldı: BM'nin yaptırım listesindeydi
Sputnik Türkiye
Suriye Genel İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı'na Enes Hattab'ın atandığı duyuruldu. 26.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-26T17:29+0300
2024-12-26T17:29+0300
2024-12-26T17:29+0300
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Suriye Arap Haber Ajansı (SANA) X platformundaki hesabında “Genel Komutanlık, Enes Hattab'ın Suriye Arap Cumhuriyeti Genel İstihbarat Servisi Başkanı olarak atandığını duyurur” ifadelerine yer verdi.Şam kırsalındaki Cerud kasabasından olan 37 yaşındaki Hattab, daha önce 'Ebu Ahmed Hudud' olarak biliniyordu.Enes Hattab'ın, Suriye'deki yeni yönetimin lideri Ahmed el-Şara'nın en yakınlarından biri olduğu belirtildi.Yerel basında yer alan bilgilere göre Ebu Ahmed Hudud olarak bilinen Hattab, Heyet Tahrir El Şam'da (HTŞ) genel güvenlik emiri olarak görev yapıyordu. HTŞ tarafından kontrol edilen illerin çoğuna yayılan Genel Güvenlik Servisi'ni denetlemekle görevlendirilen Hattab buralarda güvenliği sağlamak, bilgi toplamak ve her bölgedeki insanlar hakkında istihbarat (casusluk) ağları kurmakla görevlendirilmişti.Yaptırım listesinde yer alıyorduEnes Hasan Hattab, Eylül 2014'te El-Kaide ile ilişkisi nedeniyle terör yaptırımları listesine alınmıştı.Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi raporuna göre Hattab'ın mali ve maddi yardım almak için Irak'taki El Kaide liderliğiyle düzenli temas halinde olduğunu ve El Nusra için finansman ve silah sağlanmasına yardımcı olduğu belirtiliyordu.Enes Hattab kimdir?1987 yılında Şam vilayetine bağlı Cerud şehrinde doğdu. Liseyi bitirdikten sonra mühendislik okumak üzere Şam Üniversitesi'ne kaydoldu ancak eğitimini tamamlayamadı ve Irak'a gitti.2012 yılının ortalarında El Nusra Cephesi'nin kurucuları arasında yer aldı ve cephenin finansmanına ve silah teminine yardımcı oldu.2013 ortalarında Nusra Cephesi'nin Şura Konseyi üyesi oldu. 2013 yılının sonlarında Cephe'nin Genel İdari Emirliği görevini üstlendi ve 2014 yılının başlarında da İdari Emir oldu.23 Eylül 2014'te Birleşmiş Milletler Enes Hasan Hattab'ın adını Nusra Cephesi ile ilişkisi ve faaliyetlerine verdiği destek nedeniyle El Kaide yaptırım listesine aldı.26 Aralık 2024'te Suriye Genel Komutanlığı, Enes Hattab'ın Genel İstihbarat Servisi'nin başına getirildiğini duyurdu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241226/rusya-disisleri-bakani-lavrovdan-suriye-aciklamasi-turkiyenin-guvenlik-kaygilari-mesru-1092065412.html
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Suriye İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı'na atama yapıldı: BM'nin yaptırım listesindeydi
Suriye Genel İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı'na Enes Hattab'ın atandığı duyuruldu.
Suriye Arap Haber Ajansı (SANA) X platformundaki hesabında “Genel Komutanlık, Enes Hattab'ın Suriye Arap Cumhuriyeti Genel İstihbarat Servisi Başkanı olarak atandığını duyurur” ifadelerine yer verdi.
Şam kırsalındaki Cerud kasabasından olan 37 yaşındaki Hattab, daha önce 'Ebu Ahmed Hudud' olarak biliniyordu.
Enes Hattab'ın, Suriye'deki yeni yönetimin lideri Ahmed el-Şara'nın en yakınlarından biri olduğu belirtildi.
Yerel basında yer alan bilgilere göre Ebu Ahmed Hudud olarak bilinen Hattab, Heyet Tahrir El Şam'da (HTŞ) genel güvenlik emiri olarak görev yapıyordu. HTŞ tarafından kontrol edilen illerin çoğuna yayılan Genel Güvenlik Servisi'ni denetlemekle görevlendirilen Hattab buralarda güvenliği sağlamak, bilgi toplamak ve her bölgedeki insanlar hakkında istihbarat (casusluk) ağları kurmakla görevlendirilmişti.
Yaptırım listesinde yer alıyordu
Enes Hasan Hattab, Eylül 2014'te El-Kaide ile ilişkisi nedeniyle terör yaptırımları listesine alınmıştı.
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi raporuna göre Hattab'ın mali ve maddi yardım almak için Irak'taki El Kaide liderliğiyle düzenli temas halinde olduğunu ve El Nusra için finansman ve silah sağlanmasına yardımcı olduğu belirtiliyordu.
1987 yılında Şam vilayetine bağlı Cerud şehrinde doğdu. Liseyi bitirdikten sonra mühendislik okumak üzere Şam Üniversitesi'ne kaydoldu ancak eğitimini tamamlayamadı ve Irak'a gitti.
2012 yılının ortalarında El Nusra Cephesi'nin kurucuları arasında yer aldı ve cephenin finansmanına ve silah teminine yardımcı oldu.
2013 ortalarında Nusra Cephesi'nin Şura Konseyi üyesi oldu. 2013 yılının sonlarında Cephe'nin Genel İdari Emirliği görevini üstlendi ve 2014 yılının başlarında da İdari Emir oldu.
23 Eylül 2014'te Birleşmiş Milletler Enes Hasan Hattab'ın adını Nusra Cephesi ile ilişkisi ve faaliyetlerine verdiği destek nedeniyle El Kaide yaptırım listesine aldı.
26 Aralık 2024'te Suriye Genel Komutanlığı, Enes Hattab'ın Genel İstihbarat Servisi'nin başına getirildiğini duyurdu.