https://anlatilaninotesi.com.tr/20241231/sivas-depremi-sonrasi-prof-dr-ahmet-ercandan-aciklama-sasirtir-diyerek-fay-hattini-isaret-etti-1092202661.html

Sivas depremi sonrası Prof. Dr. Ahmet Ercan'dan açıklama: 'Şaşırtır' diyerek fay hattını işaret etti

Sivas depremi sonrası Prof. Dr. Ahmet Ercan'dan açıklama: 'Şaşırtır' diyerek fay hattını işaret etti

Sputnik Türkiye

Sivas'ın Ulaş ilçesinde saat 23.30'da 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sivas depremi sonrası Prof. Dr. Ahmet Ercan, sosyal medya hesabından açıklama... 31.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-31T09:29+0300

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2024-12-31T09:29+0300

türkiye

ahmet ercan

övgün ahmet ercan

deprem

sivas

fay hattı

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Sivas'ta dün gece saatlerinde 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Kent merkezi ve bazı ilçelerde de hissedilen deprem endişeye yol açtı. Deprem uzmanı Prof. Dr. Ahmet Ercan, Sivas'taki deprem sonrası sosyal medya hesabından açıklama yaptı.Ercan, sol yanaş atımlı Deliler Kırığı üzerinde gerginliğin boşaldığına dikkat çekerek "Büyük deprem olması şaşırtır" ifadelerini kullandı. Ercan paylaşımında şunları kaydetti:"Sivas- Ulaş küçük Depremi M4.3. 30Aralık 23.30’da 5 kilometre derinde sol yanaş atımlı Deliler Kırığı üzerinde gerginliğini boşalttı. Ardından büyük deprem olması şaşırtır."

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241230/sivasta-44-buyuklugunde-deprem-1092196031.html

türkiye

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ahmet ercan, övgün ahmet ercan, deprem, sivas, fay hattı