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Sivas depremi sonrası Prof. Dr. Ahmet Ercan'dan açıklama: 'Şaşırtır' diyerek fay hattını işaret etti
Sivas depremi sonrası Prof. Dr. Ahmet Ercan'dan açıklama: 'Şaşırtır' diyerek fay hattını işaret etti
Sputnik Türkiye
Sivas'ın Ulaş ilçesinde saat 23.30'da 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sivas depremi sonrası Prof. Dr. Ahmet Ercan, sosyal medya hesabından açıklama... 31.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-31T09:29+0300
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türkiye
ahmet ercan
övgün ahmet ercan
deprem
sivas
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Sivas'ta dün gece saatlerinde 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Kent merkezi ve bazı ilçelerde de hissedilen deprem endişeye yol açtı. Deprem uzmanı Prof. Dr. Ahmet Ercan, Sivas'taki deprem sonrası sosyal medya hesabından açıklama yaptı.Ercan, sol yanaş atımlı Deliler Kırığı üzerinde gerginliğin boşaldığına dikkat çekerek "Büyük deprem olması şaşırtır" ifadelerini kullandı. Ercan paylaşımında şunları kaydetti:"Sivas- Ulaş küçük Depremi M4.3. 30Aralık 23.30’da 5 kilometre derinde sol yanaş atımlı Deliler Kırığı üzerinde gerginliğini boşalttı. Ardından büyük deprem olması şaşırtır."
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241230/sivasta-44-buyuklugunde-deprem-1092196031.html
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ahmet ercan, övgün ahmet ercan, deprem, sivas, fay hattı
ahmet ercan, övgün ahmet ercan, deprem, sivas, fay hattı

Sivas depremi sonrası Prof. Dr. Ahmet Ercan'dan açıklama: 'Şaşırtır' diyerek fay hattını işaret etti

09:29 31.12.2024
© İHAAhmet Ercan
Ahmet Ercan - Sputnik Türkiye, 1920, 31.12.2024
© İHA
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Sivas'ın Ulaş ilçesinde saat 23.30'da 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sivas depremi sonrası Prof. Dr. Ahmet Ercan, sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Ercan büyük bir deprem beklemediğini ve gerginliğin boşaltıldığını açıkladı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Sivas'ta dün gece saatlerinde 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Kent merkezi ve bazı ilçelerde de hissedilen deprem endişeye yol açtı. Deprem uzmanı Prof. Dr. Ahmet Ercan, Sivas'taki deprem sonrası sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
Ercan, sol yanaş atımlı Deliler Kırığı üzerinde gerginliğin boşaldığına dikkat çekerek "Büyük deprem olması şaşırtır" ifadelerini kullandı. Ercan paylaşımında şunları kaydetti:
"Sivas- Ulaş küçük Depremi M4.3. 30Aralık 23.30’da 5 kilometre derinde sol yanaş atımlı Deliler Kırığı üzerinde gerginliğini boşalttı. Ardından büyük deprem olması şaşırtır."
Sismograf - deprem - AFAD - Sputnik Türkiye, 1920, 30.12.2024
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