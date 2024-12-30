https://anlatilaninotesi.com.tr/20241230/sivasta-44-buyuklugunde-deprem-1092196031.html
Sivas'ta 4.4 büyüklüğünde deprem
Sivas'ta 4.4 büyüklüğünde deprem
Sputnik Türkiye
AFAD, Sivas'ın Ulaş ilçesinde 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 4.3 olarak açıklarken derinliği... 30.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-30T23:43+0300
2024-12-30T23:43+0300
2024-12-31T00:05+0300
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Sivas'ın Ulaş ilçesinde saat 23.30'da bir deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) depremin büyüklüğünü 4.4, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise 4.3 olarak belirledi. Derinlik bilgileri ise AFAD tarafından 8.41 km, Kandilli Rasathanesi'nce 1 kilometre olarak açıklandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241230/kandilli-rasathanesi-paylasti-duzcede-deprem-1092193602.html
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Sivas'ta 4.4 büyüklüğünde deprem
23:43 30.12.2024 (güncellendi: 00:05 31.12.2024)
AFAD, Sivas'ın Ulaş ilçesinde 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 4.3 olarak açıklarken derinliği yüzeye oldukça yakın mesafede belirledi. Kandilli'ye göre deprem 1 kilometre derinlikte kayıtlara geçti.
Sivas'ın Ulaş ilçesinde saat 23.30'da bir deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) depremin büyüklüğünü 4.4, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise 4.3 olarak belirledi.
Derinlik bilgileri ise AFAD tarafından 8.41 km, Kandilli Rasathanesi'nce 1 kilometre olarak açıklandı.