https://anlatilaninotesi.com.tr/20241230/sivasta-44-buyuklugunde-deprem-1092196031.html

Sivas'ta 4.4 büyüklüğünde deprem

Sivas'ta 4.4 büyüklüğünde deprem

Sputnik Türkiye

AFAD, Sivas'ın Ulaş ilçesinde 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 4.3 olarak açıklarken derinliği... 30.12.2024, Sputnik Türkiye

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Sivas'ın Ulaş ilçesinde saat 23.30'da bir deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) depremin büyüklüğünü 4.4, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise 4.3 olarak belirledi. Derinlik bilgileri ise AFAD tarafından 8.41 km, Kandilli Rasathanesi'nce 1 kilometre olarak açıklandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241230/kandilli-rasathanesi-paylasti-duzcede-deprem-1092193602.html

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