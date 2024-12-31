https://anlatilaninotesi.com.tr/20241231/paok-teknik-direktoru-lucescu-4-ay-sahalardan-men-edildi-1092197935.html

PAOK Teknik Direktörü Lucescu 4 ay sahalardan men edildi

PAOK Teknik Direktörü Lucescu 4 ay sahalardan men edildi

Sputnik Türkiye

Yunanistan Süper Ligi ekiplerinden PAOK'ın teknik direktörü Razvan Lucescu'ya 4 ay sahalarda men cezası verildi. 31.12.2024, Sputnik Türkiye

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spor

razvan lucescu

yunanistan süper ligi

paok

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Yunanistan Futbol Federasyonu Disiplin Kurulu, Yunanistan Süper Ligi ekiplerinden PAOK'ın teknik direktörü Razvan Lucescu'ya 4 ay sahalarda men cezası verdi.Yapılan açıklamada, Lucescu'nun disiplin kurallarını çiğnediğine hükmedildiği belirtildi. Lucescu ile teknik ekibinde yer alan 4 kişi de dört ay sahalardan men ve 15'er bin euro para cezasına çarptırıldı.Yunanistan Kupası'nda 18 Aralık'ta PAOK'ın 1-0 kaybetmesinin ardından Lucescu ile taraftarlar arasında yaşanan gerginlik, stadyum otoparkındaki güvenlik kameralarına yansımıştı.

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razvan lucescu, yunanistan süper ligi, paok