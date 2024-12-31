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PAOK Teknik Direktörü Lucescu 4 ay sahalardan men edildi
PAOK Teknik Direktörü Lucescu 4 ay sahalardan men edildi
Sputnik Türkiye
Yunanistan Süper Ligi ekiplerinden PAOK'ın teknik direktörü Razvan Lucescu'ya 4 ay sahalarda men cezası verildi. 31.12.2024, Sputnik Türkiye
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yunanistan süper ligi
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Yunanistan Futbol Federasyonu Disiplin Kurulu, Yunanistan Süper Ligi ekiplerinden PAOK'ın teknik direktörü Razvan Lucescu'ya 4 ay sahalarda men cezası verdi.Yapılan açıklamada, Lucescu'nun disiplin kurallarını çiğnediğine hükmedildiği belirtildi. Lucescu ile teknik ekibinde yer alan 4 kişi de dört ay sahalardan men ve 15'er bin euro para cezasına çarptırıldı.Yunanistan Kupası'nda 18 Aralık'ta PAOK'ın 1-0 kaybetmesinin ardından Lucescu ile taraftarlar arasında yaşanan gerginlik, stadyum otoparkındaki güvenlik kameralarına yansımıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241230/ali-koctan-yeni-hakemlik-sistemiyle-ilgili-aciklama-bir-parcasi-olmaya-karar-verdik-1092192640.html
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razvan lucescu, yunanistan süper ligi, paok
razvan lucescu, yunanistan süper ligi, paok

PAOK Teknik Direktörü Lucescu 4 ay sahalardan men edildi

02:35 31.12.2024
© AP Photo / Giannis PapanikosRazvan Lucescu
Razvan Lucescu - Sputnik Türkiye, 1920, 31.12.2024
© AP Photo / Giannis Papanikos
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Yunanistan Süper Ligi ekiplerinden PAOK'ın teknik direktörü Razvan Lucescu'ya 4 ay sahalarda men cezası verildi.
Yunanistan Futbol Federasyonu Disiplin Kurulu, Yunanistan Süper Ligi ekiplerinden PAOK'ın teknik direktörü Razvan Lucescu'ya 4 ay sahalarda men cezası verdi.
Yapılan açıklamada, Lucescu'nun disiplin kurallarını çiğnediğine hükmedildiği belirtildi. Lucescu ile teknik ekibinde yer alan 4 kişi de dört ay sahalardan men ve 15'er bin euro para cezasına çarptırıldı.
Yunanistan Kupası'nda 18 Aralık'ta PAOK'ın 1-0 kaybetmesinin ardından Lucescu ile taraftarlar arasında yaşanan gerginlik, stadyum otoparkındaki güvenlik kameralarına yansımıştı.
Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Ali Koç - Sputnik Türkiye, 1920, 30.12.2024
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