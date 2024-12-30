Ali Koç'tan yeni hakemlik sistemiyle ilgili açıklama: 'Bir parçası olmaya karar verdik'
20:10 30.12.2024 (güncellendi: 20:11 30.12.2024)
© AA / Erhan ElaldıKulüpler Birliği Vakfı Başkanı Ali Koç
© AA / Erhan Elaldı
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Ali Koç, Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı olarak yeni hakemlik sistemine dair kulüpler olarak bu yol haritasının bir parçası olmaya karar verdiklerini belirterek İbrahim Hacıosmanoğlu'nun verdiği kararın çok cesur bir karar olduğunu söyledi.
Kulüpler Birliği Vakfı Toplantısı Süper Lig ve 1. Lig ekiplerinin yetkililerinin katılımıyla İstanbul'da gerçekleştirildi. Toplantının ardından Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Ali Koç basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
Türkiye Futbol Federasyonu'nun kendilerine önerdiği yeni hakemlik müessesesi modelini konuşmak için toplandıklarını ifade eden Koç, "Sağolsun Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanımız ve Mecnun Otyakmaz başkan tekrar geldiler. Bir kez daha anlattılar ve bugünün en önemli çıktısı, bizler kulüpler olarak bu yol haritasının bir parçası olmaya karar verdik" dedi.
Ali Koç, oluşturulacak danışma kuruluyla ilgili olarak şunları söyledi:
"O danışma kurulunda kulüplerin temsili olacak. O temsilde tabii hangi sırada olacağı da önemli bir kriter. Buradan 20. haftada başlamak istediğini söyledi MHK Başkanı ve federasyon. Bu danışma kurulu aslında önümüzdeki sezondan itibaren uygulanmaya başlanması düşünülen bir anonim şirket üzerinden hakemlik müessesesinin yönetilmesi, kulüplerin ve federasyonun temsili olan bir yönetim kurulu devam etmesi. Zaten modern futbola baktığımız zaman bu yönde bir gidişat olduğunu net bir şekilde görüyoruz. Pek çok konuda modernleşmemiz gerekiyor. Hakemlik müessesesinin kronik bir sıkıntı olduğu hepimiz açısından bilinen bir mevzu. Bu yüzden belki yirminci hafta değil bir, iki hafta daha erteleyebiliriz."
Ali Koç, resmiyette kulüplerin söz haklarının olmadığını vurgulayarak sözlerine şöyle devam etti:
"Ne kadar söz sahibiyiz? Resmiyette hiç değiliz. Mevcut federasyonlar ne kadar bizi topa sokarsa o kadar. O açıdan baktığımız zaman Sayın İbrahim Hacıosmanoğlu'nun verdiği karar, çok cesur bir karar. Hakemlik müessesesini 'Tamam kardeşim beğenmiyor musunuz, yoksa sorun mu görüyorsunuz, kronik problem mi görüyorsunuz, her hafta hakem mi konuşuyorsunuz, o zaman alın siz de bu işin parçası olun. Gelin bizle beraber dizayn edin.' Şimdi burada kulüpler elini taşın altına koymazsa bundan sonra hiçbir şekilde söz etmeye, laf etmeye, şikayet etmeye hakkı yoktur. O yüzden federasyonumuzun bu adımını ben çok cesur buluyorum."
'Danışma kuruluna kulüp başkanı giremez'
Danışma kuruluna bir kulüp başkanının girmesinin mümkün olmadığını aktaran Koç şunları söyledi:
"Olabilir mi? Bir kulüp başkanı girebilir mi bu danışma kuruluna? Bunu baltalanmak isteyenler, 'Bu Ali Koç'un projesi.' gibi şey yapmaya çalışıyorlar. Ne hikmetse bu ülkede benim ismim bir şeye konduğu zaman onu baltalamaya, engellemeye çalışan kitle daha kolay olarak büyüyebiliyor. Dolayısıyla olmayan bir şeyi söylüyorlar. Ama futbolumuzda ne yazık ki olmayan birçok şey söyleniyor. Bu Sayın Büyükekşi'nin başlattığı bir projeydi arkadaşlar, unutmayalım. Bugünkü federasyonun başlattığı bir proje değil. Onlar bu işi rafine ettiler, daha üstüne çalıştılar ve bu noktaya getirdiler. Yani bunu hatırlatmakta fayda var. Sayın İbrahim Bey, bir gün kalkıp 'Hadi ben bunu yapacağım.' demedi. MHK üyeleri ve kurul geçmişte yapılan çalışmayı incelediler. Olumlu buldular, geliştirdiler. Yani futbolumuz içinde çok büyük yalanlar var. Bunlardan bir tanesi de 'Bu proje, Ali Koç'un, Fenerbahçe'nin projesi.' denmesi."