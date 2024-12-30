Ali Koç'tan yeni hakemlik sistemiyle ilgili açıklama: 'Bir parçası olmaya karar verdik'

"Olabilir mi? Bir kulüp başkanı girebilir mi bu danışma kuruluna? Bunu baltalanmak isteyenler, 'Bu Ali Koç'un projesi.' gibi şey yapmaya çalışıyorlar. Ne hikmetse bu ülkede benim ismim bir şeye konduğu zaman onu baltalamaya, engellemeye çalışan kitle daha kolay olarak büyüyebiliyor. Dolayısıyla olmayan bir şeyi söylüyorlar. Ama futbolumuzda ne yazık ki olmayan birçok şey söyleniyor. Bu Sayın Büyükekşi'nin başlattığı bir projeydi arkadaşlar, unutmayalım. Bugünkü federasyonun başlattığı bir proje değil. Onlar bu işi rafine ettiler, daha üstüne çalıştılar ve bu noktaya getirdiler. Yani bunu hatırlatmakta fayda var. Sayın İbrahim Bey, bir gün kalkıp 'Hadi ben bunu yapacağım.' demedi. MHK üyeleri ve kurul geçmişte yapılan çalışmayı incelediler. Olumlu buldular, geliştirdiler. Yani futbolumuz içinde çok büyük yalanlar var. Bunlardan bir tanesi de 'Bu proje, Ali Koç'un, Fenerbahçe'nin projesi.' denmesi."