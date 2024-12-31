https://anlatilaninotesi.com.tr/20241231/mtvde-yeniden-degerleme-orani-belli-oldu-hangi-arac-ne-kadar-mtv-odeyecek-1092199289.html

MTV'de yeniden değerleme oranı belli oldu: Hangi araç ne kadar MTV ödeyecek?

MTV'de yeniden değerleme oranı belli oldu: Hangi araç ne kadar MTV ödeyecek?

Sputnik Türkiye

Motorlu Taşıtlar Vergisi'nde (MTV) yeniden değerleme oranı yüzde 43,93 oldu. İlgili cumhurbaşkanlığı kararı Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı. Bu... 31.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-31T06:48+0300

2024-12-31T06:48+0300

2024-12-31T06:48+0300

ekonomi

mtv

motorlu taşıtlar vergisi (mtv)

türkiye

tl

yeniden değerleme oranı

zam

elektrikli araç

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Yeniden değerleme oranının Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla 2025 yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi belirlenmiş oldu. MTV, 2025 yılında yüzde 43,93 oranında artacak.Hangi araç sahibi ne kadar MTV ödeyecek?Peki 2025 yılında hangi araç sahibi ne kadar MTV ödeyecek? İşte model model 2025 yılı için MTV oranları.0-1300 motorTaşıt değeri 259 bin 900 liraya kadar1-3 yaş - 4834 TL4-6 yaş - 3372 TLTaşıt değeri 259 bin 900 - 455.300 lira arası1-3 yaş - 5313 TL4-6 yaş - 3707 TLTaşıt değeri 455.300 lira ve üstü1-3 yaş - 5803 TL4-6 yaş - 4042 TL1301-1600 motorTaşıt değeri 259 bin 900 liraya kadar1-3 yaş - 8421 TL4-6 yaş - 6314 TL1301-1600 ccTaşıt değeri 259 bin 900 - 455.300 lira arası1-3 yaş - 9267 TL4-6 yaş - 6948 TL1301-1600 ccTaşıt değeri 455.300 lira ve üstü1-3 yaş - 10112 TL4-6 yaş - 7577 1601-1800 ccTaşıt değeri 651 bin 700 lirayı aşmayanlar1-3 yaş - 16.370 TL4-6 yaş - 12801 TLTaşıt değeri 651 bin 700 lirayı aşanlar1-3 yaş - 17866 TL4-6 yaş - 13956 TL1801-2000 ccTaşıt değeri 651 bin 700 lirayı aşmayanlar1-3 yaş - 25792 TL4-6 yaş - 19862 TLTaşıt değeri 651 bin 700 lirayı aşanlar1-3 yaş - 28142 TL4-6 yaş - 21677 TL2001 - 2500 ccTaşıt değeri 813 bin 900 lirayı aşmayanlar1-3 yaş - 38.695 TL4-6 yaş - 28.091 TLTaşıt değeri 813 bin 900 lira ve üstü1-3 yaş - 42.217 TL4-6 yaş - 30.642 TL2501 - 3000 ccTaşıt değeri 1 milyon 628 bin 900 lirayı aşmayanlar1-3 yaş - 53.952 TL4-6 yaş - 46.942 TLTaşıt değeri 1 milyon 628 bin 900 lirayı aşan1-3 yaş - 58.864 TL4-6 yaş - 51.203 TL3001 - 3500 ccTaşıt değeri 1 milyon 628 bin 900 lirayı aşmayanlar1-3 yaş - 82.173 TL4-6 yaş - 73.942 TLTaşıt değeri 1 milyon 628 bin 900 lirayı aşan1-3 yaş - 89.652 TL4-6 yaş - 80.656 TL3501 - 4000 ccTaşıt değeri 2 milyon 607 bin 700 lirayı aşmayanlar1-3 yaş - 129.201 TL4-6 yaş - 111.570 TLTaşıt değeri 2 milyon 607 bin 700 lirayı aşan1-3 yaş - 140.960 TL4-6 yaş - 121.707 TL4001 cc ve yukarısıTaşıt değeri 3 milyon 96 bin 500 lirayı aşmayanlar1-3 yaş - 211.479 TL4-6 yaş - 158.577 TLTaşıt değeri 3 milyon 96 bin 500 lirayı aşan1-3 yaş - 230.698 TL4-6 yaş - 172.998 TL0-1300 motorTaşıt değeri 259 bin 900 liraya kadar7-11yaş - 1882 TL12-15 yaş - 1420 TL16 yaş ve üstü - 499 TLTaşıt değeri 259 bin 900 - 455.300 lira arası7-11yaş - 2068 TL12-15 yaş- 1565 TL16 yaş ve üstü - 551 TLTaşıt değeri 455.300 lira ve üstü7-11yaş - 2264 TL12-15 yaş- 1709 TL16 yaş ve üstü - 594 TL1301-1600 motorTaşıt değeri 259 bin 900 liraya kadar7-11yaş - 3661 TL12-15 yaş - 2588 TL16 yaş ve üstü - 993 TLTaşıt değeri 259 bin 900 - 455.300 lira arası7-11yaş - 4031 TL12-15 yaş- 2838 TL16 yaş ve üstü - 1085 TLTaşıt değeri 455.300 lira ve üstü7-11yaş - 4389 TL12-15 yaş- 3098 TL16 yaş ve üstü - 1184 MOTOSİKLET 2025 MTV ORANLARI100-250 cc 1-3 yaş arası - 899 TL100-250 cc 4-6 yaş arası - 672 TL100-250 cc 7-11 yaş arası - 496 TL100-250 cc 12-15 yaş arası - 305 TL100-250 cc 16 yaş ve üzeri - 115 TL251-650 cc 1-3 yaş arası - 1862 TL251-650 cc 4-6 yaş arası - 1409 TL251-650 cc 7-11 yaş arası - 899 TL251-650 cc 12-15 yaş arası - 396 TL251-650 cc 16 yaş ve üzeri - 305 TLMİNİBÜS1-6 YAŞ ARASI - 5780 TL'ye çıktı7-15 YAŞ ARASI - 3817 TL'ye çıktı16 YAŞ ÜSTÜ - 1862 TL'ye çıktıElektrikli araçlarda MTVİçten yanmalı otomobillerde uygulanan MTV elektrikli otomobillerde dörtte bire düşüyor olsa da, yeni modellerin yüksek motor gücü nedeniyle son dönemde MTV ödemeleri üst seviyelere çıkmış durumda.Elektrikli aracın yaşı, piyasa değeri ve kilovatı (kW) ödenmesi gereken MTV tutarında belirleyici.2024 model - 241 kW ve üstüTaşıt değeri 2 milyon 151 bine kadar - 52.869 TLTaşıt değeri 2 milyon 151 bin ve üstü - 57.674 TL2024 model - 211 kW-241 kWTaşıt değeri 1 milyon 811 bin 800 TL'ye kadar- - 32.299 TLTaşıt değeri 1 milyon 811 bin 800 TL ve üstü - 35.299 TL2024 model - 181 kW-210 kWTaşıt değeri 1 milyon 131 bin 800 TL'ye kadar- - 20.543 TLTaşıt değeri 1 milyon 131 bin 800 TL ve üstü - 22.412 TL2024 model - 151 kW-180 kWTaşıt değeri 1 milyon 131 bin 800 TL'ye kadar- - 13.487 TLTaşıt değeri 1 milyon 131 bin 800 TL ve üstü - 14.715 TL2024 model - 121 kW-150 kWTaşıt değeri 565 bin TL'ye kadar- 9.673 TLTaşıt değeri 565 bin TL ve üstü - 10.554 TL2024 model - 106 kW-120 kWTaşıt değeri 452 bin 800 TL'ye kadar- 6.448 TLTaşıt değeri 452 bin 800 TL ve üstü - 7.035 TL2024 model - 86 kW-105 kWTaşıt değeri 452 bin 800 TL'ye kadar- 4.091 TLTaşıt değeri 452 bin 800 TL ve üstü - 4.466 TL2024 model - 71 kW-85 kWTaşıt değeri 316 bin 400 TL ve üstü - 2.527 TLMTV ödemesi nasıl yapılıyor?MTV ödemeleri, Gelir İdaresi Başkanlığının internet sitesinden anlaşmalı bankalar aracılığı ile yapılabiliyor.MTV ödemeleri alternatif olarak anlaşmalı bankaların İnternet Bankacılığı, Mobil Bankacılığından yapılabilmektedir. Ayrıca PTT ve Vergi dairesinden de ödeme yapılabiliyor.Gelir İdaresi Başkanlığının internet sitesinden geçmiş dönem borçları da sorgulanabiliyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241229/ekonomi-koordinasyon-kurulu-enflasyonla-mucadelede-gida-uretiminin-artirilmasinin-onemi-vurgulandi-1092157043.html

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