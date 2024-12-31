MTV'de yeniden değerleme oranı belli oldu: Hangi araç ne kadar MTV ödeyecek?
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Motorlu Taşıtlar Vergisi'nde (MTV) yeniden değerleme oranı yüzde 43,93 oldu. İlgili cumhurbaşkanlığı kararı Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı. Bu kapsamda sıfır araçta en düşük MTV, 3 bin 359 liradan 4 bin 834 liraya yükseldi.
Yeniden değerleme oranının Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla 2025 yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi belirlenmiş oldu. MTV, 2025 yılında yüzde 43,93 oranında artacak.
Hangi araç sahibi ne kadar MTV ödeyecek?
Peki 2025 yılında hangi araç sahibi ne kadar MTV ödeyecek?
İşte model model 2025 yılı için MTV oranları.
0-1300 motor
Taşıt değeri 259 bin 900 liraya kadar
1-3 yaş - 4834 TL
4-6 yaş - 3372 TL
Taşıt değeri 259 bin 900 - 455.300 lira arası
1-3 yaş - 5313 TL
4-6 yaş - 3707 TL
Taşıt değeri 455.300 lira ve üstü
1-3 yaş - 5803 TL
4-6 yaş - 4042 TL
1301-1600 motor
Taşıt değeri 259 bin 900 liraya kadar
1-3 yaş - 8421 TL
4-6 yaş - 6314 TL
1301-1600 cc
Taşıt değeri 259 bin 900 - 455.300 lira arası
1-3 yaş - 9267 TL
4-6 yaş - 6948 TL
1301-1600 cc
Taşıt değeri 455.300 lira ve üstü
1-3 yaş - 10112 TL
4-6 yaş - 7577
1601-1800 cc
Taşıt değeri 651 bin 700 lirayı aşmayanlar
1-3 yaş - 16.370 TL
4-6 yaş - 12801 TL
Taşıt değeri 651 bin 700 lirayı aşanlar
1-3 yaş - 17866 TL
4-6 yaş - 13956 TL
1801-2000 cc
Taşıt değeri 651 bin 700 lirayı aşmayanlar
1-3 yaş - 25792 TL
4-6 yaş - 19862 TL
Taşıt değeri 651 bin 700 lirayı aşanlar
1-3 yaş - 28142 TL
4-6 yaş - 21677 TL
2001 - 2500 cc
Taşıt değeri 813 bin 900 lirayı aşmayanlar
1-3 yaş - 38.695 TL
1-3 yaş - 38.695 TL
4-6 yaş - 28.091 TL
Taşıt değeri 813 bin 900 lira ve üstü
1-3 yaş - 42.217 TL
4-6 yaş - 30.642 TL
2501 - 3000 cc
Taşıt değeri 1 milyon 628 bin 900 lirayı aşmayanlar
1-3 yaş - 53.952 TL
1-3 yaş - 53.952 TL
4-6 yaş - 46.942 TL
Taşıt değeri 1 milyon 628 bin 900 lirayı aşan
1-3 yaş - 58.864 TL
4-6 yaş - 51.203 TL
3001 - 3500 cc
Taşıt değeri 1 milyon 628 bin 900 lirayı aşmayanlar
1-3 yaş - 82.173 TL
4-6 yaş - 73.942 TL
Taşıt değeri 1 milyon 628 bin 900 lirayı aşan
1-3 yaş - 89.652 TL
4-6 yaş - 80.656 TL
3501 - 4000 cc
Taşıt değeri 2 milyon 607 bin 700 lirayı aşmayanlar
1-3 yaş - 129.201 TL
4-6 yaş - 111.570 TL
Taşıt değeri 2 milyon 607 bin 700 lirayı aşan
1-3 yaş - 140.960 TL
4-6 yaş - 121.707 TL
4001 cc ve yukarısı
Taşıt değeri 3 milyon 96 bin 500 lirayı aşmayanlar
1-3 yaş - 211.479 TL
4-6 yaş - 158.577 TL
Taşıt değeri 3 milyon 96 bin 500 lirayı aşan
1-3 yaş - 230.698 TL
4-6 yaş - 172.998 TL
0-1300 motor
Taşıt değeri 259 bin 900 liraya kadar
7-11yaş - 1882 TL
12-15 yaş - 1420 TL
16 yaş ve üstü - 499 TL
Taşıt değeri 259 bin 900 - 455.300 lira arası
7-11yaş - 2068 TL
12-15 yaş- 1565 TL
16 yaş ve üstü - 551 TL
Taşıt değeri 455.300 lira ve üstü
7-11yaş - 2264 TL
12-15 yaş- 1709 TL
16 yaş ve üstü - 594 TL
1301-1600 motor
Taşıt değeri 259 bin 900 liraya kadar
7-11yaş - 3661 TL
12-15 yaş - 2588 TL
16 yaş ve üstü - 993 TL
Taşıt değeri 259 bin 900 - 455.300 lira arası
7-11yaş - 4031 TL
12-15 yaş- 2838 TL
16 yaş ve üstü - 1085 TL
Taşıt değeri 455.300 lira ve üstü
7-11yaş - 4389 TL
12-15 yaş- 3098 TL
16 yaş ve üstü - 1184
MOTOSİKLET 2025 MTV ORANLARI
100-250 cc 1-3 yaş arası - 899 TL
100-250 cc 4-6 yaş arası - 672 TL
100-250 cc 7-11 yaş arası - 496 TL
100-250 cc 12-15 yaş arası - 305 TL
100-250 cc 16 yaş ve üzeri - 115 TL
251-650 cc 1-3 yaş arası - 1862 TL
251-650 cc 4-6 yaş arası - 1409 TL
251-650 cc 7-11 yaş arası - 899 TL
251-650 cc 12-15 yaş arası - 396 TL
251-650 cc 16 yaş ve üzeri - 305 TL
100-250 cc 7-11 yaş arası - 496 TL
100-250 cc 12-15 yaş arası - 305 TL
100-250 cc 16 yaş ve üzeri - 115 TL
251-650 cc 1-3 yaş arası - 1862 TL
251-650 cc 4-6 yaş arası - 1409 TL
251-650 cc 7-11 yaş arası - 899 TL
251-650 cc 12-15 yaş arası - 396 TL
251-650 cc 16 yaş ve üzeri - 305 TL
MİNİBÜS
1-6 YAŞ ARASI - 5780 TL'ye çıktı
7-15 YAŞ ARASI - 3817 TL'ye çıktı
16 YAŞ ÜSTÜ - 1862 TL'ye çıktı
Elektrikli araçlarda MTV
İçten yanmalı otomobillerde uygulanan MTV elektrikli otomobillerde dörtte bire düşüyor olsa da, yeni modellerin yüksek motor gücü nedeniyle son dönemde MTV ödemeleri üst seviyelere çıkmış durumda.
Elektrikli aracın yaşı, piyasa değeri ve kilovatı (kW) ödenmesi gereken MTV tutarında belirleyici.
2024 model - 241 kW ve üstü
Taşıt değeri 2 milyon 151 bine kadar - 52.869 TL
Taşıt değeri 2 milyon 151 bin ve üstü - 57.674 TL
2024 model - 211 kW-241 kW
Taşıt değeri 1 milyon 811 bin 800 TL'ye kadar- - 32.299 TL
Taşıt değeri 1 milyon 811 bin 800 TL ve üstü - 35.299 TL
2024 model - 181 kW-210 kW
Taşıt değeri 1 milyon 131 bin 800 TL'ye kadar- - 20.543 TL
Taşıt değeri 1 milyon 131 bin 800 TL ve üstü - 22.412 TL
2024 model - 151 kW-180 kW
Taşıt değeri 1 milyon 131 bin 800 TL'ye kadar- - 13.487 TL
Taşıt değeri 1 milyon 131 bin 800 TL ve üstü - 14.715 TL
2024 model - 121 kW-150 kW
Taşıt değeri 565 bin TL'ye kadar- 9.673 TL
Taşıt değeri 565 bin TL ve üstü - 10.554 TL
2024 model - 106 kW-120 kW
Taşıt değeri 452 bin 800 TL'ye kadar- 6.448 TL
Taşıt değeri 452 bin 800 TL ve üstü - 7.035 TL
2024 model - 86 kW-105 kW
Taşıt değeri 452 bin 800 TL'ye kadar- 4.091 TL
Taşıt değeri 452 bin 800 TL ve üstü - 4.466 TL
2024 model - 71 kW-85 kW
Taşıt değeri 316 bin 400 TL ve üstü - 2.527 TL
MTV ödemesi nasıl yapılıyor?
MTV ödemeleri, Gelir İdaresi Başkanlığının internet sitesinden anlaşmalı bankalar aracılığı ile yapılabiliyor.
MTV ödemeleri alternatif olarak anlaşmalı bankaların İnternet Bankacılığı, Mobil Bankacılığından yapılabilmektedir. Ayrıca PTT ve Vergi dairesinden de ödeme yapılabiliyor.
Gelir İdaresi Başkanlığının internet sitesinden geçmiş dönem borçları da sorgulanabiliyor.