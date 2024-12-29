https://anlatilaninotesi.com.tr/20241229/ekonomi-koordinasyon-kurulu-enflasyonla-mucadelede-gida-uretiminin-artirilmasinin-onemi-vurgulandi-1092157043.html

Ekonomi Koordinasyon Kurulu: Enflasyonla mücadelede gıda üretiminin artırılmasının önemi vurgulandı

Ekonomi Koordinasyon Kurulu: Enflasyonla mücadelede gıda üretiminin artırılmasının önemi vurgulandı

Sputnik Türkiye

Ekonomi Koordinasyon Kurulu'ndan gerçekleştirilen toplantıya dair yapılan açıklamada 'sosyal refahın güçlendirilmesi ve enflasyonla mücadelede gıda üretiminin... 29.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-29T21:42+0300

2024-12-29T21:42+0300

2024-12-29T21:49+0300

ekonomi

ekk

ekonomi koordinasyon kurulu (ekk)

son dakika

enflasyon

gıda

şanlıurfa

suriye

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Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK), Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında Şanlıurfa'da toplandı. Toplantının ardından yapılan yazılı açıklamada enflasyonla mücadelede atılacak adımlar, Suriye'de yaşanan son gelişmeler ve deprem sonrası toparlanmayı sağlayacak politikalarla ilgili ayrıntıların görüşüldüğü vurgusu yapıldı. Buna göre "Suriye'de yaşanan son gelişmelerin dış ticaretimiz üzerine olası etkileri değerlendirilmiş ve yeni dönemde izlenmesi gereken politikalar ele alınmıştır" denilen açıklamada sosyal refahın güçlendirilmesi ve enflasyonla mücadelede gıda üretiminin artırılmasının öneminin vurgulandığı, kamu yatırım öncelikleri ve bu alanda atılacak adımların ele alındığı belirtildi.Yazılı açıklamada Bölgesel Gelişme Ulusal Stratejisi (2024-2028) çerçevesinde küresel rekabet gücünün artırılması ve deprem sonrası toparlanmayı sağlayacak politikaların ele alındığı bildirildi.

şanlıurfa

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ekk, ekonomi koordinasyon kurulu (ekk), son dakika, enflasyon, gıda, şanlıurfa, suriye