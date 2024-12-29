Ekonomi Koordinasyon Kurulu: Enflasyonla mücadelede gıda üretiminin artırılmasının önemi vurgulandı

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
SESLİ HABER
Yapay zeka ile hazırlanan video linkine tıkladı, hesabından 650 bin TL çekildi
07:22
1 dk
SESLİ HABER
Migreni olanlar dikkat: Erbain soğukları baş ağrısını tetikliyor
07:45
2 dk
ÖZEL HABER
Kimine suikast kimine ihmal dendi: Türkiye’de patlayan mühimmat fabrikaları
08:28
5 dk
ÖZEL HABER
Uzmanlar uyardı: Atom meyve sularına dikkat
09:05
3 dk
ÖZEL HABER
Milletvekilleri talep etti: TBMM'de latte servisi başladı
09:29
1 dk
SESLİ HABER
Trump'ın Noel dilek listesi şaşırtmadı: Panama Kanalı, Grönland, Kanada
09:50
2 dk
ÖZEL HABER
Barış Adıbelli: 'Rusya gördü ki cephede aslında Ukrayna postu giymiş ABD ve NATO’yla savaşıyor'
10:04
2 dk
ÖZEL HABER
Rus arkeologlar çalışma başlatmıştı: Noel Baba’nın mezarı Türkiye’de mi?
10:24
3 dk
SESLİ HABER
Uzayda mahsur kalan astronotlardan Noel kutlaması
10:44
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
6 dk
ÖZEL HABER
Kural uygulama sanatı: Hakemlerin mesleki arka planları
11:11
5 dk
ÖZEL HABER
Hasan Erel: 'BRICS, G7’ye alternatif bir oluşum olarak ortaya koyuldu'
11:50
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
ÖZEL HABER
Zelenskiy’den Noel arifesinde “Ekümenik” mesajı
12:22
3 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
12:33
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
HAFTA SONU HALLERI
Erdal Kaplanseren'le Hafta Sonu Halleri
13:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
6 dk
ÖZEL HABER
Zelenskiy’den Noel arifesinde “Ekümenik” mesajı
16:11
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
6 dk
ÖZEL HABER
Uzmanlar uyardı: Atom meyve sularına dikkat
09:19
3 dk
ÖZEL HABER
Kimine suikast kimine ihmal dendi: Türkiye’de patlayan mühimmat fabrikaları
10:34
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
SESLİ HABER
Uzayda mahsur kalan astronotlardan Noel kutlaması
11:10
3 dk
ÖZEL HABER
Kural uygulama sanatı: Hakemlerin mesleki arka planları
11:29
5 dk
ÖZEL HABER
Milletvekilleri talep etti: TBMM'de latte servisi başladı
11:48
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
ÖZEL HABER
Hasan Erel: 'BRICS, G7’ye alternatif bir oluşum olarak ortaya koyuldu'
12:10
3 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
12:34
8 dk
SESLİ HABER
Migreni olanlar dikkat: Erbain soğukları baş ağrısını tetikliyor
12:56
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
HAFTA SONU HALLERI
Erdal Kaplanseren'le Hafta Sonu Halleri
13:05
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
GÜNDEM DIŞI
Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı 1. bölüm
16:06
51 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
5 dk
GÜNDEM DIŞI
Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı 2. bölüm
17:06
49 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
5 dk
ÖZEL HABER
Barış Adıbelli: 'Rusya gördü ki cephede aslında Ukrayna postu giymiş ABD ve NATO’yla savaşıyor'
18:10
2 dk
SESLİ HABER
Trump'ın Noel dilek listesi şaşırtmadı: Panama Kanalı, Grönland, Kanada
18:23
2 dk
SESLİ HABER
Yapay zeka ile hazırlanan video linkine tıkladı, hesabından 650 bin TL çekildi
18:56
1 dk
ÖZEL HABER
Rus arkeologlar çalışma başlatmıştı: Noel Baba’nın mezarı Türkiye’de mi?
20:54
3 dk
ÖZEL HABER
Zelenskiy’den Noel arifesinde “Ekümenik” ifadesi
22:33
3 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241229/ekonomi-koordinasyon-kurulu-enflasyonla-mucadelede-gida-uretiminin-artirilmasinin-onemi-vurgulandi-1092157043.html
Ekonomi Koordinasyon Kurulu: Enflasyonla mücadelede gıda üretiminin artırılmasının önemi vurgulandı
Ekonomi Koordinasyon Kurulu: Enflasyonla mücadelede gıda üretiminin artırılmasının önemi vurgulandı
Sputnik Türkiye
Ekonomi Koordinasyon Kurulu'ndan gerçekleştirilen toplantıya dair yapılan açıklamada 'sosyal refahın güçlendirilmesi ve enflasyonla mücadelede gıda üretiminin... 29.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-29T21:42+0300
2024-12-29T21:49+0300
ekonomi
ekk
ekonomi koordinasyon kurulu (ekk)
son dakika
enflasyon
gıda
şanlıurfa
suriye
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/17/1086140440_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_6399c06239b9b14b05ad54955647462a.jpg
Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK), Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında Şanlıurfa'da toplandı. Toplantının ardından yapılan yazılı açıklamada enflasyonla mücadelede atılacak adımlar, Suriye'de yaşanan son gelişmeler ve deprem sonrası toparlanmayı sağlayacak politikalarla ilgili ayrıntıların görüşüldüğü vurgusu yapıldı. Buna göre "Suriye'de yaşanan son gelişmelerin dış ticaretimiz üzerine olası etkileri değerlendirilmiş ve yeni dönemde izlenmesi gereken politikalar ele alınmıştır" denilen açıklamada sosyal refahın güçlendirilmesi ve enflasyonla mücadelede gıda üretiminin artırılmasının öneminin vurgulandığı, kamu yatırım öncelikleri ve bu alanda atılacak adımların ele alındığı belirtildi.Yazılı açıklamada Bölgesel Gelişme Ulusal Stratejisi (2024-2028) çerçevesinde küresel rekabet gücünün artırılması ve deprem sonrası toparlanmayı sağlayacak politikaların ele alındığı bildirildi.
şanlıurfa
suriye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/17/1086140440_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_02bd7ca86efc078f0c0361d8c0ff7f4b.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
ekk, ekonomi koordinasyon kurulu (ekk), son dakika, enflasyon, gıda, şanlıurfa, suriye
ekk, ekonomi koordinasyon kurulu (ekk), son dakika, enflasyon, gıda, şanlıurfa, suriye

Ekonomi Koordinasyon Kurulu: Enflasyonla mücadelede gıda üretiminin artırılmasının önemi vurgulandı

21:42 29.12.2024 (güncellendi: 21:49 29.12.2024)
© AA / Arman ÖnalEkonomi Koordinasyon Kurulu
Ekonomi Koordinasyon Kurulu - Sputnik Türkiye, 1920, 29.12.2024
© AA / Arman Önal
Abone ol
Ayrıntılar geliyor
Ekonomi Koordinasyon Kurulu'ndan gerçekleştirilen toplantıya dair yapılan açıklamada 'sosyal refahın güçlendirilmesi ve enflasyonla mücadelede gıda üretiminin artırılmasının önemine vurgu yapıldığı ve kamu yatırım öncelikleri ve bu alanda atılacak adımlar ele alındığı bildirildi.
Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK), Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında Şanlıurfa'da toplandı. Toplantının ardından yapılan yazılı açıklamada enflasyonla mücadelede atılacak adımlar, Suriye'de yaşanan son gelişmeler ve deprem sonrası toparlanmayı sağlayacak politikalarla ilgili ayrıntıların görüşüldüğü vurgusu yapıldı.
Buna göre "Suriye'de yaşanan son gelişmelerin dış ticaretimiz üzerine olası etkileri değerlendirilmiş ve yeni dönemde izlenmesi gereken politikalar ele alınmıştır" denilen açıklamada sosyal refahın güçlendirilmesi ve enflasyonla mücadelede gıda üretiminin artırılmasının öneminin vurgulandığı, kamu yatırım öncelikleri ve bu alanda atılacak adımların ele alındığı belirtildi.
Yazılı açıklamada Bölgesel Gelişme Ulusal Stratejisi (2024-2028) çerçevesinde küresel rekabet gücünün artırılması ve deprem sonrası toparlanmayı sağlayacak politikaların ele alındığı bildirildi.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала