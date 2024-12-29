https://anlatilaninotesi.com.tr/20241229/ekonomi-koordinasyon-kurulu-enflasyonla-mucadelede-gida-uretiminin-artirilmasinin-onemi-vurgulandi-1092157043.html
Ekonomi Koordinasyon Kurulu: Enflasyonla mücadelede gıda üretiminin artırılmasının önemi vurgulandı
Ekonomi Koordinasyon Kurulu: Enflasyonla mücadelede gıda üretiminin artırılmasının önemi vurgulandı
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Ekonomi Koordinasyon Kurulu'ndan gerçekleştirilen toplantıya dair yapılan açıklamada 'sosyal refahın güçlendirilmesi ve enflasyonla mücadelede gıda üretiminin... 29.12.2024, Sputnik Türkiye
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2024-12-29T21:49+0300
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Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK), Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında Şanlıurfa'da toplandı. Toplantının ardından yapılan yazılı açıklamada enflasyonla mücadelede atılacak adımlar, Suriye'de yaşanan son gelişmeler ve deprem sonrası toparlanmayı sağlayacak politikalarla ilgili ayrıntıların görüşüldüğü vurgusu yapıldı. Buna göre "Suriye'de yaşanan son gelişmelerin dış ticaretimiz üzerine olası etkileri değerlendirilmiş ve yeni dönemde izlenmesi gereken politikalar ele alınmıştır" denilen açıklamada sosyal refahın güçlendirilmesi ve enflasyonla mücadelede gıda üretiminin artırılmasının öneminin vurgulandığı, kamu yatırım öncelikleri ve bu alanda atılacak adımların ele alındığı belirtildi.Yazılı açıklamada Bölgesel Gelişme Ulusal Stratejisi (2024-2028) çerçevesinde küresel rekabet gücünün artırılması ve deprem sonrası toparlanmayı sağlayacak politikaların ele alındığı bildirildi.
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ekk, ekonomi koordinasyon kurulu (ekk), son dakika, enflasyon, gıda, şanlıurfa, suriye
ekk, ekonomi koordinasyon kurulu (ekk), son dakika, enflasyon, gıda, şanlıurfa, suriye
Ekonomi Koordinasyon Kurulu: Enflasyonla mücadelede gıda üretiminin artırılmasının önemi vurgulandı
21:42 29.12.2024 (güncellendi: 21:49 29.12.2024)
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Ekonomi Koordinasyon Kurulu'ndan gerçekleştirilen toplantıya dair yapılan açıklamada 'sosyal refahın güçlendirilmesi ve enflasyonla mücadelede gıda üretiminin artırılmasının önemine vurgu yapıldığı ve kamu yatırım öncelikleri ve bu alanda atılacak adımlar ele alındığı bildirildi.
Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK), Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında Şanlıurfa'da toplandı. Toplantının ardından yapılan yazılı açıklamada enflasyonla mücadelede atılacak adımlar, Suriye'de yaşanan son gelişmeler ve deprem sonrası toparlanmayı sağlayacak politikalarla ilgili ayrıntıların görüşüldüğü vurgusu yapıldı.
Buna göre "Suriye'de yaşanan son gelişmelerin dış ticaretimiz üzerine olası etkileri değerlendirilmiş ve yeni dönemde izlenmesi gereken politikalar ele alınmıştır" denilen açıklamada sosyal refahın güçlendirilmesi ve enflasyonla mücadelede gıda üretiminin artırılmasının öneminin vurgulandığı, kamu yatırım öncelikleri ve bu alanda atılacak adımların ele alındığı belirtildi.
Yazılı açıklamada Bölgesel Gelişme Ulusal Stratejisi (2024-2028) çerçevesinde küresel rekabet gücünün artırılması ve deprem sonrası toparlanmayı sağlayacak politikaların ele alındığı bildirildi.