https://anlatilaninotesi.com.tr/20241231/milyonlarin-bekledigi-karar-duyuruldu-2025-yili-icin-gunluk-yemek-ve-ulasim-bedeli-aciklandi-1092200310.html

Milyonların beklediği karar duyuruldu: 2025 yılı için günlük yemek ve ulaşım bedeli açıklandı

Milyonların beklediği karar duyuruldu: 2025 yılı için günlük yemek ve ulaşım bedeli açıklandı

Sputnik Türkiye

2025 yılı günlük yemek ücreti, Resmî Gazete'de yayımlanan kararla göre 240 TL oldu. Günlük ulaşım bedeli ise 126 lira olarak belirlendi. 31.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-31T06:56+0300

2024-12-31T06:56+0300

2024-12-31T06:56+0300

ekonomi

ulaşım

toplu ulaşım

yemek

ekonomi

hazine ve maliye bakanlığı

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Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığının Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu Genel Tebliği, Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği, Harçlar Kanunu Genel Tebliği ve Gelir Vergisi Genel Tebliği, Resmi Gazete'nin bugünkü mükerrer sayısında yayımlandı.Asgari ücrete yüzde 30 oranında yapılan artış gelir vergisi ve damga vergisi istisnasına da yansıdı, ücretlilerin ödeyeceği vergiyi azalttı. Asgari ücretin vergi dışı olması nedeniyle tüm ücretliler 2025 yılında 47 bin 519,79 lira gelir vergisi ve damga vergisi ödemeyecek.Günlük yemek parası 240 TL'ye yükseldiGünlük 170 lira olan yemek parası istisna tutarı 240 liraya çıktı.Günlük yol parası ne kadar?Günlük 88 lira olan yol parası istisna tutarı da 126 liraya çıktı. Böylece, aylık 6 bin 240 lira yemek parası, 3 bin 276 lira yol parası ödemeleri de vergiden istisna olarak çalışanlara ödenebilecek.Öte yandan, yemek kartları için Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) prim istisnasında ise üst limit 2 Aralık tarihli karar ile kaldırılmıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241231/mtvde-yeniden-degerleme-orani-belli-oldu-hangi-arac-ne-kadar-mtv-odeyecek-1092199289.html

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