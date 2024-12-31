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Milyonların beklediği karar duyuruldu: 2025 yılı için günlük yemek ve ulaşım bedeli açıklandı
Milyonların beklediği karar duyuruldu: 2025 yılı için günlük yemek ve ulaşım bedeli açıklandı
Sputnik Türkiye
2025 yılı günlük yemek ücreti, Resmî Gazete'de yayımlanan kararla göre 240 TL oldu. Günlük ulaşım bedeli ise 126 lira olarak belirlendi. 31.12.2024, Sputnik Türkiye
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ekonomi
ulaşım
toplu ulaşım
yemek
ekonomi
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Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığının Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu Genel Tebliği, Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği, Harçlar Kanunu Genel Tebliği ve Gelir Vergisi Genel Tebliği, Resmi Gazete'nin bugünkü mükerrer sayısında yayımlandı.Asgari ücrete yüzde 30 oranında yapılan artış gelir vergisi ve damga vergisi istisnasına da yansıdı, ücretlilerin ödeyeceği vergiyi azalttı. Asgari ücretin vergi dışı olması nedeniyle tüm ücretliler 2025 yılında 47 bin 519,79 lira gelir vergisi ve damga vergisi ödemeyecek.Günlük yemek parası 240 TL'ye yükseldiGünlük 170 lira olan yemek parası istisna tutarı 240 liraya çıktı.Günlük yol parası ne kadar?Günlük 88 lira olan yol parası istisna tutarı da 126 liraya çıktı. Böylece, aylık 6 bin 240 lira yemek parası, 3 bin 276 lira yol parası ödemeleri de vergiden istisna olarak çalışanlara ödenebilecek.Öte yandan, yemek kartları için Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) prim istisnasında ise üst limit 2 Aralık tarihli karar ile kaldırılmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241231/mtvde-yeniden-degerleme-orani-belli-oldu-hangi-arac-ne-kadar-mtv-odeyecek-1092199289.html
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2025 günlük yemek bedeli, 2025 yemek ücreti istisnası, 2025 günlük ulaşım bedeli, 2025 yol parası istisnası, 2025 yemek ve yol yardımı, 2025 yemek parası vergiden muaf tutar, 2025 ulaşım ücreti vergiden muaf tutar, 2025 yemek ve ulaşım yardımı vergi istisnası, 2025 yemek kartı günlük limit, 2025 yol yardımı günlük limit
2025 günlük yemek bedeli, 2025 yemek ücreti istisnası, 2025 günlük ulaşım bedeli, 2025 yol parası istisnası, 2025 yemek ve yol yardımı, 2025 yemek parası vergiden muaf tutar, 2025 ulaşım ücreti vergiden muaf tutar, 2025 yemek ve ulaşım yardımı vergi istisnası, 2025 yemek kartı günlük limit, 2025 yol yardımı günlük limit

Milyonların beklediği karar duyuruldu: 2025 yılı için günlük yemek ve ulaşım bedeli açıklandı

06:56 31.12.2024
© AA / BURAK CAN EKİZOĞLU-AW194801Sağanağın vurduğu Ankara'da metro istasyonlarında aksama sürüyor
Sağanağın vurduğu Ankara'da metro istasyonlarında aksama sürüyor - Sputnik Türkiye, 1920, 31.12.2024
© AA / BURAK CAN EKİZOĞLU-AW194801
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2025 yılı günlük yemek ücreti, Resmî Gazete'de yayımlanan kararla göre 240 TL oldu. Günlük ulaşım bedeli ise 126 lira olarak belirlendi.
Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığının Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu Genel Tebliği, Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği, Harçlar Kanunu Genel Tebliği ve Gelir Vergisi Genel Tebliği, Resmi Gazete'nin bugünkü mükerrer sayısında yayımlandı.
Asgari ücrete yüzde 30 oranında yapılan artış gelir vergisi ve damga vergisi istisnasına da yansıdı, ücretlilerin ödeyeceği vergiyi azalttı. Asgari ücretin vergi dışı olması nedeniyle tüm ücretliler 2025 yılında 47 bin 519,79 lira gelir vergisi ve damga vergisi ödemeyecek.

Günlük yemek parası 240 TL'ye yükseldi

Günlük 170 lira olan yemek parası istisna tutarı 240 liraya çıktı.

Günlük yol parası ne kadar?

Günlük 88 lira olan yol parası istisna tutarı da 126 liraya çıktı. Böylece, aylık 6 bin 240 lira yemek parası, 3 bin 276 lira yol parası ödemeleri de vergiden istisna olarak çalışanlara ödenebilecek.
Öte yandan, yemek kartları için Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) prim istisnasında ise üst limit 2 Aralık tarihli karar ile kaldırılmıştı.
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