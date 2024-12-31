https://anlatilaninotesi.com.tr/20241231/milli-piyango-yilbasi-cekilisi-saat-kacta-buyuk-ikramiye-ne-zaman-aciklanacak-ceyrek-ve-tam-bilet-1092216705.html

Milli Piyango yılbaşı çekilişi saat kaçta? Büyük ikramiye ne zaman açıklanacak? Çeyrek ve tam bilet fiyatı ne kadar?

Milli Piyango yılbaşı çekilişi saat kaçta? Büyük ikramiye ne zaman açıklanacak? Çeyrek ve tam bilet fiyatı ne kadar?

Sputnik Türkiye

Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi sonuçları merakla bekleniyor. Çekiliş, 31 Aralık 2024 akşamı saat 18:30'da başlayacak ve büyük ikramiye için saat 23:30'da... 31.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-31T16:13+0300

2024-12-31T16:13+0300

2024-12-31T16:15+0300

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Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi, her yıl olduğu gibi bu yıl da milyonlarca kişinin heyecanla takip ettiği bir etkinlik. 31 Aralık 2024 Salı akşamı saat 18:30'da başlayacak olan çekiliş, amorti ve büyük ikramiye çekilişleriyle devam edecek. Büyük ikramiyenin kazananı, saat 23:30 itibarıyla belli olacak.Milli piyango sonuçları nereden ve nasıl öğrenilecek?Çekiliş sonuçları, Milli Piyango’nun resmi sitesinden anlık olarak takip edilebilecek. Vatandaşlar, bilet numaralarını sorgulama ekranına girerek sonuçlara hızlıca ulaşabilecek. Ayrıca mobil uygulama üzerinden de "Milli Piyango bilet sorgulama" işlemi yapılabilecek.Büyük ikramiye ne kadar? Bu yılki çekilişte dağıtılacak toplam ödül miktarı tam 3 milyar 499 milyon 50 bin TL. Büyük ikramiye kazanan biletin sahibine tam 600 milyon TL kazandıracak. İkincilik ödülü ise iki adet 60 milyon TL olacak. Amorti kazandıran numaralar, çekilişin tamamlanmasının hemen ardından açıklanacak.Çeyrek, yarım ve tam bilet fiyatları kaç TL?Bu yıl bilet fiyatları, tam bilet için 600 TL, yarım bilet için 300 TL, çeyrek bilet için ise 150 TL olarak belirlendi. Büyük ikramiye, satılan bilet türüne göre bölüştürülecek. Örneğin, çeyrek bilet alan bir kişi büyük ikramiyenin yalnızca dörtte birini alabilecek.Milli Piyango çeyrek bilet sorgulama nasıl yapılır?Çeyrek bilet sahipleri, çekiliş sonrası bilet numaralarını sisteme girerek kazanan numaraları öğrenebilecek. Çeyrek biletler, ikramiye kazanan diğer biletlerle aynı sistem üzerinden sorgulanabilir.Büyük i̇kramiye hangi şehirde?Milli Piyango’nun en merak edilen sorusu: "Büyük ikramiye kime çıktı ve hangi ile gitti?" Çekiliş sonrası bu soru netlik kazanacak. Sonuçlar açıklandığında büyük ikramiyenin adresi de duyurulacak.Vatandaşlar, çekilişi anbean takip edebilmek için "Milli Piyango canlı izle" ekranına gözlerini çevirdi. Çekilişler, Milli Piyango resmi web sitesi ve belirlenen TV kanalları üzerinden canlı yayınlanacak.

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