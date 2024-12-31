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Meteoroloji açıkladı: Yeni yılın ilk gününde hava nasıl olacak?
Meteoroloji açıkladı: Yeni yılın ilk gününde hava nasıl olacak?
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Yeni yılın ilk gününde ülke genelinde yağış beklenmiyor. Hava sıcaklıkları mevsim normallerinde seyrederken, Marmara, iç ve doğu bölgelerde sis ve pus etkili... 31.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-31T13:33+0300
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yeni yılın ilk gününde Türkiye genelinde yağış beklenmediğini açıkladı. Yapılan açıklamada, yılbaşında ve yılın ilk günlerinde ülkenin yüksek basınç merkezinin etkisi altında kalacağı, genellikle az bulutlu bir havanın hakim olacağı belirtildi. Marmara, iç ve doğu bölgelerde ise gece ve sabah saatlerinde sisli ve puslu hava etkili olacak.Bugün ise zaman zaman Doğu Karadeniz kıyı kesimleri ile Ordu ve Mersin çevrelerinde yağmur ve sağanak, Karaman ve Niğde çevrelerinde ise karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor. Ancak yılın ilk gününde, yani 1 Ocak 2025'te genel olarak yağış olmayacağı tahmin ediliyor.Hava sıcaklıklarının ülke genelinde mevsim normallerinde seyretmesi, rüzgarın ise yeni yılın ilk günlerinde hafif ve yer yer orta kuvvette esmesi bekleniyor.Şehirlere göre hava durumu:
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Meteoroloji açıkladı: Yeni yılın ilk gününde hava nasıl olacak?

13:33 31.12.2024 (güncellendi: 13:34 31.12.2024)
© AA / Mehmet Murat ÖnelMeteoroloji '2 saatlik periyod' uyarısı yapmıştı: İstanbul'da etkili olacak
Meteoroloji '2 saatlik periyod' uyarısı yapmıştı: İstanbul'da etkili olacak - Sputnik Türkiye, 1920, 31.12.2024
© AA / Mehmet Murat Önel
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Yeni yılın ilk gününde ülke genelinde yağış beklenmiyor. Hava sıcaklıkları mevsim normallerinde seyrederken, Marmara, iç ve doğu bölgelerde sis ve pus etkili olacak.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yeni yılın ilk gününde Türkiye genelinde yağış beklenmediğini açıkladı. Yapılan açıklamada, yılbaşında ve yılın ilk günlerinde ülkenin yüksek basınç merkezinin etkisi altında kalacağı, genellikle az bulutlu bir havanın hakim olacağı belirtildi. Marmara, iç ve doğu bölgelerde ise gece ve sabah saatlerinde sisli ve puslu hava etkili olacak.
Bugün ise zaman zaman Doğu Karadeniz kıyı kesimleri ile Ordu ve Mersin çevrelerinde yağmur ve sağanak, Karaman ve Niğde çevrelerinde ise karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor. Ancak yılın ilk gününde, yani 1 Ocak 2025'te genel olarak yağış olmayacağı tahmin ediliyor.
Hava sıcaklıklarının ülke genelinde mevsim normallerinde seyretmesi, rüzgarın ise yeni yılın ilk günlerinde hafif ve yer yer orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Şehirlere göre hava durumu:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu, yer yer sisli ve puslu. En düşük 0, en yüksek 8 derece.
İstanbul: Parçalı ve az bulutlu, gece ve sabah saatlerinde puslu ve sisli. En düşük 4, en yüksek 11 derece.
İzmir: Az bulutlu, iç kesimlerde gece ve sabah saatlerinde puslu ve sisli. En düşük 6, en yüksek 15 derece.
Konya: Parçalı ve az bulutlu, yer yer sisli ve puslu. En düşük -2, en yüksek 6 derece.
Antalya: Az bulutlu ve açık. En düşük 7, en yüksek 18 derece.
Adana: Parçalı bulutlu. En düşük 5, en yüksek 18 derece.
Diyarbakır: Az bulutlu, gece ve sabah saatlerinde sisli ve puslu. En düşük -2, en yüksek 10 derece.
Erzurum: Az bulutlu, gece ve sabah saatlerinde sisli ve puslu. En düşük -15, en yüksek -4 derece.
Trabzon: Çok bulutlu, salı günü aralıklı yağmurlu. En düşük 8, en yüksek 11 derece.
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