https://anlatilaninotesi.com.tr/20241231/meteoroloji-acikladi-yeni-yilin-ilk-gununde-hava-nasil-olacak--1092212395.html

Meteoroloji açıkladı: Yeni yılın ilk gününde hava nasıl olacak?

Meteoroloji açıkladı: Yeni yılın ilk gününde hava nasıl olacak?

Sputnik Türkiye

Yeni yılın ilk gününde ülke genelinde yağış beklenmiyor. Hava sıcaklıkları mevsim normallerinde seyrederken, Marmara, iç ve doğu bölgelerde sis ve pus etkili... 31.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-31T13:33+0300

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yeni yılın ilk gününde Türkiye genelinde yağış beklenmediğini açıkladı. Yapılan açıklamada, yılbaşında ve yılın ilk günlerinde ülkenin yüksek basınç merkezinin etkisi altında kalacağı, genellikle az bulutlu bir havanın hakim olacağı belirtildi. Marmara, iç ve doğu bölgelerde ise gece ve sabah saatlerinde sisli ve puslu hava etkili olacak.Bugün ise zaman zaman Doğu Karadeniz kıyı kesimleri ile Ordu ve Mersin çevrelerinde yağmur ve sağanak, Karaman ve Niğde çevrelerinde ise karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor. Ancak yılın ilk gününde, yani 1 Ocak 2025'te genel olarak yağış olmayacağı tahmin ediliyor.Hava sıcaklıklarının ülke genelinde mevsim normallerinde seyretmesi, rüzgarın ise yeni yılın ilk günlerinde hafif ve yer yer orta kuvvette esmesi bekleniyor.Şehirlere göre hava durumu:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241231/batuhan-karadeniz-hakkinda-kirmizi-bulten-cikarildi-1092211073.html

türkiye

trabzon

istanbul

izmir

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