https://anlatilaninotesi.com.tr/20241231/hollywood-yildizi-andrew-garfield-nusretten-nefret-ediyorum-1092196743.html
Hollywood yıldızı Andrew Garfield: Nusret'ten nefret ediyorum
Hollywood yıldızı Andrew Garfield: Nusret'ten nefret ediyorum
Sputnik Türkiye
Marvel'in Spider-Man karakterini canlandıran ünlü oyuncu Andrew Garfield, sosyal medya fenomeni Nusret Gökçe'den nefret ettiğini açıkladı. Hollywood yıldızı... 31.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-31T00:24+0300
2024-12-31T00:24+0300
2024-12-31T00:24+0300
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İngiliz-Amerikalı aktör Andrew Garfield son röportajında Nusret Gökçe'den nefret ettiğini duyurdu.The Social Network, Spider-Man gibi filmlerdeki rolleriyle tanınan aktör Andrew Garfield'ın son röportajı sosyal medyada gündem oldu. Röportajda sorulan en abartılı mekan neresi sorusuna yanıt veren Andrew Garfield ''En abartılı mekan Nusret Gökçe'nin, ondan gerçekten nefret ediyorum. Yerel işletmeleri destekliyorum ama Nusret'e karşı ayrı bir nefretim var'' açıklamasında bulundu.Andrew Garfield kimdir?20 Ağustos 1983 doğumlu, İngiliz-Amerikalı aktör Andrew Garfield The Amazing Spider-Man (2012) ve devam filmi The Amazing Spider-Man 2 (2014) filmlerinde oynadı. Sosyal ağın kuruluş hikayesini anlatan bir filmde Eduardo Saverin rolüyle beğeni toplamış, bu performansı ona Altın Küre adaylığı kazandırmıştır.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241114/nusret-akillara-durgunluk-veren-yontemle-dolandirildi-banka-hesabindan-nasil-para-cekebilmisler-1090370083.html
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Hollywood yıldızı Andrew Garfield: Nusret'ten nefret ediyorum
Marvel'in Spider-Man karakterini canlandıran ünlü oyuncu Andrew Garfield, sosyal medya fenomeni Nusret Gökçe'den nefret ettiğini açıkladı. Hollywood yıldızı Garfield, son röportajında en abartılı mekan Nusret Gökçe'nin ki diyerek gündem oldu.
İngiliz-Amerikalı aktör Andrew Garfield son röportajında Nusret Gökçe'den nefret ettiğini duyurdu.
The Social Network, Spider-Man gibi filmlerdeki rolleriyle tanınan aktör Andrew Garfield'ın son röportajı sosyal medyada gündem oldu. Röportajda sorulan en abartılı mekan neresi sorusuna yanıt veren Andrew Garfield ''En abartılı mekan Nusret Gökçe'nin, ondan gerçekten nefret ediyorum. Yerel işletmeleri destekliyorum ama Nusret'e karşı ayrı bir nefretim var'' açıklamasında bulundu.
20 Ağustos 1983 doğumlu, İngiliz-Amerikalı aktör Andrew Garfield The Amazing Spider-Man (2012) ve devam filmi The Amazing Spider-Man 2 (2014) filmlerinde oynadı. Sosyal ağın kuruluş hikayesini anlatan bir filmde Eduardo Saverin rolüyle beğeni toplamış, bu performansı ona Altın Küre adaylığı kazandırmıştır.