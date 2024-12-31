https://anlatilaninotesi.com.tr/20241231/masterchefte-nefesler-tutuldu-danilo-sef-kasik-firlatti-son-finalist-ve-elenen-yarismaci-belli-oldu-1092200684.html

Masterchef'te nefesler tutuldu: Danilo Şef kaşık fırlattı, son finalist ve elenen yarışmacı belli oldu

Masterchef'te nefesler tutuldu: Danilo Şef kaşık fırlattı, son finalist ve elenen yarışmacı belli oldu

Sputnik Türkiye

MasterChef'te final heyecanı giderek yaklaşıyor. Son dört finalist dün akşam belli dolu. Kerem ve Beyza dünya mutfağından yemekler yaparak düello oyunu oynadı... 31.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-31T07:19+0300

2024-12-31T07:19+0300

2024-12-31T07:19+0300

türkiye

masterchef

somer sivrioğlu

danilo zanna

şef

mehmet yalçınkaya

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/0d/1091488427_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_ee7014131d211081184d656fd9ddf280.jpg

MasterChef Türkiye'de son finalist dün akşam belli oldu. Onur, Eda ve Semih rakipleri arasından başarılı tabağı yaparak yarı finale adını yazdıran isimler olmuştu. MasterChef'in dün akşamki bölümde ilk 4'e kalan son yarışmacı Kerem veya Beyza oldu. Peki, "MasterChef kim kazandı ve son finalist kim oldu? 30 Aralık Pazartesi MasterChef kim elendi?" İşte MasterChef Türkiye'nin son bölümünde yaşanan gelişmeler...MasterChef'te son finalist kim oldu?Masterchef'te son finalist jüri değerlendirmesi sonucu Kerem oldu.30 Aralık MasterChef kim elendi?MasterChef'te en az başarılı tabağı yapan yarışmacı Beyza oldu.Danilo şef kime kaşık attı ve kim elendi?30 Aralık 2024 tarihinde yayınlanan MasterChef Türkiye bölümünde, Beyza ve Kerem arasında gerçekleşen ceket oyununda, Danilo Şef Kerem'e kaşık atarak onu finalist ilan etti.MasterChef'te kimler finale kaldı?MasterChef Türkiye 2024'te finale kalan dört yarışmacı şöyle:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241230/masterchefte-nefes-kesen-gece-ilk-4e-kalan-ucuncu-isim-belli-oldu-somer-sef-yarismaciya-kasik-atti-1092160858.html

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

masterchef kim yukarı çıktı, masterchef finali ne zaman, masterchef kaşık kim aldı, masterchef beyza, masterchef son bölüm, tv8 canlı izle masterchef izle, masterchef beyza kaç yaşında, masterchef beyza nereli, masterchef 3 finalist kim oldu, masterchef türkiye son bölüm, masterchef eda kaşık aldı, somer şef kaşık attı, danilo kaşık attı, danilo kime kaşık attı, masterchef ilk 4 yarışmacı, beyza sunum hatası, masterchef 3 farklı tabak, masterchef kıran kırana mücadele, masterchef puanlama detayları, eda’nın tatlısı somer şef, masterchef beyza’nın talihsizliği, eda masterchef 74 puan, masterchef final heyecanı, masterchef yarışmacıların tabakları, masterchef şef yorumları, masterchef kaşık atan şef