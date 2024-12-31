https://anlatilaninotesi.com.tr/20241231/masterchefte-nefesler-tutuldu-danilo-sef-kasik-firlatti-son-finalist-ve-elenen-yarismaci-belli-oldu-1092200684.html
Masterchef'te nefesler tutuldu: Danilo Şef kaşık fırlattı, son finalist ve elenen yarışmacı belli oldu
Masterchef'te nefesler tutuldu: Danilo Şef kaşık fırlattı, son finalist ve elenen yarışmacı belli oldu
Sputnik Türkiye
MasterChef'te final heyecanı giderek yaklaşıyor. Son dört finalist dün akşam belli dolu. Kerem ve Beyza dünya mutfağından yemekler yaparak düello oyunu oynadı... 31.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-31T07:19+0300
2024-12-31T07:19+0300
2024-12-31T07:19+0300
türkiye
masterchef
somer sivrioğlu
danilo zanna
şef
mehmet yalçınkaya
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MasterChef Türkiye'de son finalist dün akşam belli oldu. Onur, Eda ve Semih rakipleri arasından başarılı tabağı yaparak yarı finale adını yazdıran isimler olmuştu. MasterChef'in dün akşamki bölümde ilk 4'e kalan son yarışmacı Kerem veya Beyza oldu. Peki, "MasterChef kim kazandı ve son finalist kim oldu? 30 Aralık Pazartesi MasterChef kim elendi?" İşte MasterChef Türkiye'nin son bölümünde yaşanan gelişmeler...MasterChef'te son finalist kim oldu?Masterchef'te son finalist jüri değerlendirmesi sonucu Kerem oldu.30 Aralık MasterChef kim elendi?MasterChef'te en az başarılı tabağı yapan yarışmacı Beyza oldu.Danilo şef kime kaşık attı ve kim elendi?30 Aralık 2024 tarihinde yayınlanan MasterChef Türkiye bölümünde, Beyza ve Kerem arasında gerçekleşen ceket oyununda, Danilo Şef Kerem'e kaşık atarak onu finalist ilan etti.MasterChef'te kimler finale kaldı?MasterChef Türkiye 2024'te finale kalan dört yarışmacı şöyle:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241230/masterchefte-nefes-kesen-gece-ilk-4e-kalan-ucuncu-isim-belli-oldu-somer-sef-yarismaciya-kasik-atti-1092160858.html
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Masterchef'te nefesler tutuldu: Danilo Şef kaşık fırlattı, son finalist ve elenen yarışmacı belli oldu
MasterChef'te final heyecanı giderek yaklaşıyor. Son dört finalist dün akşam belli dolu. Kerem ve Beyza dünya mutfağından yemekler yaparak düello oyunu oynadı. Peki, MasterChef'te son finalist kim oldu ve kim kazandı?
MasterChef Türkiye'de son finalist dün akşam belli oldu. Onur, Eda ve Semih rakipleri arasından başarılı tabağı yaparak yarı finale adını yazdıran isimler olmuştu. MasterChef'in dün akşamki bölümde ilk 4'e kalan son yarışmacı Kerem veya Beyza oldu. Peki, "MasterChef kim kazandı ve son finalist kim oldu? 30 Aralık Pazartesi MasterChef kim elendi?" İşte MasterChef Türkiye'nin son bölümünde yaşanan gelişmeler...
MasterChef'te son finalist kim oldu?
Masterchef'te son finalist jüri değerlendirmesi sonucu Kerem oldu.
30 Aralık MasterChef kim elendi?
MasterChef'te en az başarılı tabağı yapan yarışmacı Beyza oldu.
Danilo şef kime kaşık attı ve kim elendi?
30 Aralık 2024 tarihinde yayınlanan MasterChef Türkiye bölümünde, Beyza ve Kerem arasında gerçekleşen ceket oyununda, Danilo Şef Kerem'e kaşık atarak onu finalist ilan etti.
MasterChef'te kimler finale kaldı?
MasterChef Türkiye 2024'te finale kalan dört yarışmacı şöyle:
Semih
: 27 Aralık 2024'te ilk finalist oldu.
Onur
: 28 Aralık 2024'teki bölümde rakiplerini geçerek ikinci finalist olmuştur.
Eda
: 29 Aralık 2024'teki yarışmada en yüksek puanı alarak üçüncü finalist olmuştur.
Kerem
: 30 Aralık 2024'te Beyza ile girdiği düelloda başarılı olarak dördüncü ve son finalist olmuştur