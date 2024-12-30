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MasterChef’te nefes kesen gece: ilk 4'e kalan üçüncü isim belli oldu, Somer Şef yarışmacıya kaşık attı
MasterChef’te nefes kesen gece: ilk 4'e kalan üçüncü isim belli oldu, Somer Şef yarışmacıya kaşık attı
Sputnik Türkiye
MasterChef Türkiye’de rekabet iyice kızıştı! Şeflerin istediği 3 farklı tabakla yarışan yarışmacılar arasında puanlama sonunda Eda, Somer Şef’ten kaşık alarak... 30.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-30T06:49+0300
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MasterChef Türkiye’de sona yaklaştıkça heyecan doruğa çıktı. Şefler, yarışmacılardan başlangıç, ana yemek ve tatlı olmak üzere 3 farklı tabak hazırlamalarını istedi. Yarışmacılar en yüksek puanı almak için kıran kırana mücadele etti. Gece sonunda şeflerden biri, mükemmel bir tabağa kaşık atarak yarışmanın unutulmaz anlarına bir yenisini daha ekledi.Beyza’nın sunumda yaşadığı talihsizlikGecenin ilk turunda başlangıç tabağı hazırlayan Beyza, sunum sırasında büyük bir aksilik yaşadı. Hazırladığı çıtır ekmeklerin tabağın içine düşmesi, sunumunu değiştirdi. Bu talihsiz olay karşısında duygusal anlar yaşayan Beyza gözyaşlarını tutamadı ve şeflere duygularını şu sözlerle dile getirdi:“Üzerimdeki ceketin hakkını vermek istiyorum. Çünkü benim yerimde olmak isteyen tonlarca insan var. Size karşı böyle istemediğim tabaklarla çıkınca çok üzülüyorum.”Şeflerden Eda’ya kritik yorumlarİlk turda başarılı bir yemek hazırlayan Eda, 22,5 puanla Kerem’i yarım puan farkla geride bırakarak liderliğe oturdu. Ancak tabaklama konusunda kendi kendini eleştiren Eda’ya Somer Şef’ten destek geldi:“Tabak gayet güzel. Kendini boşuna düşürme. İlk turda birinci oldun ve bunu devam ettir.”Somer Şef’ten Eda’ya kaşık!Gecenin son turunda yarışmacılardan tatlı tabağı hazırlamaları istendi. Eda’nın hazırladığı tatlı, Somer Şef’ten tam not aldı. “Kusursuz, görülmemiş ve müthiş tatlı” ifadelerini kullanan şef, Eda’ya kaşık atarak ödüllendirdi. Eda, 74 puanla balkona çıkan üçüncü yarışmacı oldu ve MasterChef Türkiye’nin ilk 4’ü için yerini garantiledi.MasterChef’te i̇lk 4’e kimler kaldı?Gecenin sonunda açıklanan puanlama sonucunda Eda’nın yanı sıra diğer yarışmacıların da yüksek performansları dikkat çekti. İlk 4 için rekabet daha da kızışırken, bir sonraki bölümde yaşanacaklar şimdiden merak konusu oldu.
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masterchef türkiye son bölüm, masterchef eda kaşık aldı, somer şef kaşık attı, masterchef ilk 4 yarışmacı, beyza sunum hatası, masterchef 3 farklı tabak, masterchef kıran kırana mücadele, masterchef puanlama detayları, eda’nın tatlısı somer şef, masterchef beyza’nın talihsizliği, eda masterchef 74 puan, masterchef final heyecanı, masterchef yarışmacıların tabakları, masterchef şef yorumları, masterchef kaşık atan şef

MasterChef’te nefes kesen gece: ilk 4'e kalan üçüncü isim belli oldu, Somer Şef yarışmacıya kaşık attı

06:49 30.12.2024
© AAMasterChef All Star
MasterChef All Star - Sputnik Türkiye, 1920, 30.12.2024
© AA
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MasterChef Türkiye’de rekabet iyice kızıştı! Şeflerin istediği 3 farklı tabakla yarışan yarışmacılar arasında puanlama sonunda Eda, Somer Şef’ten kaşık alarak ilk 4’e kalan üçüncü yarışmacı oldu. Beyza’nın talihsiz sunum hatası ve şeflerin yorumları geceye damga vurdu. İşte detaylar...
MasterChef Türkiye’de sona yaklaştıkça heyecan doruğa çıktı. Şefler, yarışmacılardan başlangıç, ana yemek ve tatlı olmak üzere 3 farklı tabak hazırlamalarını istedi. Yarışmacılar en yüksek puanı almak için kıran kırana mücadele etti. Gece sonunda şeflerden biri, mükemmel bir tabağa kaşık atarak yarışmanın unutulmaz anlarına bir yenisini daha ekledi.

Beyza’nın sunumda yaşadığı talihsizlik

Gecenin ilk turunda başlangıç tabağı hazırlayan Beyza, sunum sırasında büyük bir aksilik yaşadı. Hazırladığı çıtır ekmeklerin tabağın içine düşmesi, sunumunu değiştirdi. Bu talihsiz olay karşısında duygusal anlar yaşayan Beyza gözyaşlarını tutamadı ve şeflere duygularını şu sözlerle dile getirdi:
“Üzerimdeki ceketin hakkını vermek istiyorum. Çünkü benim yerimde olmak isteyen tonlarca insan var. Size karşı böyle istemediğim tabaklarla çıkınca çok üzülüyorum.”

Şeflerden Eda’ya kritik yorumlar

İlk turda başarılı bir yemek hazırlayan Eda, 22,5 puanla Kerem’i yarım puan farkla geride bırakarak liderliğe oturdu. Ancak tabaklama konusunda kendi kendini eleştiren Eda’ya Somer Şef’ten destek geldi:
“Tabak gayet güzel. Kendini boşuna düşürme. İlk turda birinci oldun ve bunu devam ettir.”

Somer Şef’ten Eda’ya kaşık!

Gecenin son turunda yarışmacılardan tatlı tabağı hazırlamaları istendi. Eda’nın hazırladığı tatlı, Somer Şef’ten tam not aldı. “Kusursuz, görülmemiş ve müthiş tatlı” ifadelerini kullanan şef, Eda’ya kaşık atarak ödüllendirdi. Eda, 74 puanla balkona çıkan üçüncü yarışmacı oldu ve MasterChef Türkiye’nin ilk 4’ü için yerini garantiledi.

MasterChef’te i̇lk 4’e kimler kaldı?

Gecenin sonunda açıklanan puanlama sonucunda Eda’nın yanı sıra diğer yarışmacıların da yüksek performansları dikkat çekti. İlk 4 için rekabet daha da kızışırken, bir sonraki bölümde yaşanacaklar şimdiden merak konusu oldu.
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