https://anlatilaninotesi.com.tr/20241222/musilaj-geri-geldi-bakanlik-musilaj-bilim-kurulunu-topluyor-1091868333.html

Çevre Bakanlığı 'Müsilaj Bilim Kurulunu' topluyor: Müsilaj geri mi geldi?

Çevre Bakanlığı 'Müsilaj Bilim Kurulunu' topluyor: Müsilaj geri mi geldi?

Sputnik Türkiye

Marmara Denizi'nde 2021 yılında ortaya çıkan müsilajı, Kasım ayında Prof. Dr. Mustafa Sarı Erdek Körfezi'nde görüntülemişti. Müsilaj Bilim ve Teknik Kurulu, 25... 22.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-22T12:47+0300

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türkiye

fatma varank

mustafa sarı

tübitak

çevre, şehircilik ve iklim değişikliği bakanlığı

müsilaj

erdek körfezi

marmara denizi

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Müsilaj Bilim Kurulu üyesi ve Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Sarı, Kasım ayında Erdek Körfezi'nde su altında yapılan çekimlerle müsaijın geri geldiğini duyurmuştu. Marmara Denizi Eylem Planı kapsamında oluşturulan Müsilaj Bilim ve Teknik Kurulu'nun, 25 Aralık Çarşamba günü Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Yardımcısı Fatma Varank başkanlığında toplanacağı açıklandı. Müsilaj ihbarları görüşülecekÇevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, son dönemde Marmara Denizi’nde müsilaj oluşumuna ilişkin ihbarlar üzerine tekrar harekete geçti. Marmara Denizi’nde benzer çevresel sorunların tekrar yaşanma ihtimali göz önünde bulundurularak, güncel durum değerlendirmesi, atılacak adımların planlanması amacıyla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının ilgili birimleri, Müsilaj Bilim ve Teknik Kurulu ile konuya ilişkin çalışma yapan akademisyenler bir araya gelecek. Toplantıya Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Başkanı’nın yanı sıra Marmara Belediyeler Birliği, Marmara Araştırma Merkezi başkanlıklarının yetkilileri, Bursa Teknik Üniversitesi, Bursa Uludağ Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Gebze Teknik Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Piri Reis Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Kocaeli üniversitelerinden bilim kurulu üyeleri ile konuya ilişkin çalışmaları olan akademisyenler katılacak. Önce yerel yönetimlerle görüşülecekBu yıl 27 Haziran’da İstanbul’da toplanan Müsilaj Bilim Kurulu’nda atık su arıtma tesislerinin ileri biyolojik atık su arıtma tesislerine dönüştürülmesi konusunda karara varılmıştı. Ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile 14 Ağustos’ta bir toplantı daha yapılmıştı. Müsilaj Bilim Kurulu toplantısı öncesi Marmara Denizi Havzası’nda bulunan diğer illerdeki yerel yönetimlerle de 23 Aralık Pazartesi günü Bakanlık binasında toplantı gerçekleştirilecek. 4 yılda 38 bin 545 denetim yapıldı, 268 tesis kapatıldı 2021 yılından bugüne Marmara Denizinde yaşanan müsilaj nedeni ile Marmara Denizi’ne kıyısı olan Kocaeli, İstanbul, Yalova, Tekirdağ, Bursa, Balıkesir, Çanakkale İllerinde gerçekleştirilen 38 bin 545 çevre denetiminde çevre mevzuatına aykırı hareket eden bin 998 tesis ve 749 deniz aracına toplamda 1 milyar 227 milyon 363 bin 368 TL ceza uygulandı. 268 tesis de faaliyetten men edildi. Marmara Havzası’nda bu yıl içerisinde 11 bin 314 denetim yapıldı. 727 tesise 318 milyon 715 bin TL idari ceza uygulandı. 88 tesisin faaliyeti durduruldu.Denizin içini hayalet bir ağ gibi kaplayan müsilajın yoğunluğu görenleri hayrete düşürürken görüntülerin sahibi ve Müsilaj Bilim Kurulu’nun da üyesi olan Prof. Dr. Mustafa Sarı Kasım ayında uyarmış ve "Marmara Denizi'nin kirlilik yükü olmasını gerekenin çok çok üzerinde" demişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241108/musilaj-geri-geldi-marmara-denizinin-kirlilik-yuku-olmasini-gerekenin-cok-cok-uzerinde-1090183038.html

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fatma varank, mustafa sarı, tübitak, çevre, şehircilik ve iklim değişikliği bakanlığı, müsilaj, erdek körfezi, marmara denizi