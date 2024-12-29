https://anlatilaninotesi.com.tr/20241229/dogalgaz-patlamasi-sonrasi-daricada-okullar-tatil-edildi-1092155881.html

Doğalgaz patlaması sonrası Darıca’da okullar tatil edildi

Doğalgaz patlaması sonrası Darıca’da okullar tatil edildi

Sputnik Türkiye

Kocaeli’nin Darıca ilçesinde dün yaşanan iki ayrı doğalgaz patlaması sonrası okulların 2 gün tatil edildiği açıklandı. Patlamalarda 15 kişi yaralanmıştı. 29.12.2024, Sputnik Türkiye

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türkiye

doğalgaz

doğalgaz patlaması

darıca

okul

eğitim

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Darıca'da meydana gelen iki ayrı doğalgaz patlamasında 15 kişinin yaralanmasının ardından okullarda eğitime ara verildi.Darıca Kaymakamlığı tarafından "İlçemiz genelinde kamu ve özel okullar ile kreşler, 30-31 Aralık tarihlerinde iki gün süreyle tatil edilmiştir" açıklaması yapıldı.Dün yaşanan gaz kaçağının ardından Darıca'da iki büyük patlama meydana gelmiş ve 15 kişi yaralanmıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241228/kocaelide-dogal-gaz-patlamasi-10-yarali-1092141899.html

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doğalgaz, doğalgaz patlaması, darıca, okul, eğitim