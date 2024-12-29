https://anlatilaninotesi.com.tr/20241229/dogalgaz-patlamasi-sonrasi-daricada-okullar-tatil-edildi-1092155881.html
Doğalgaz patlaması sonrası Darıca’da okullar tatil edildi
Doğalgaz patlaması sonrası Darıca’da okullar tatil edildi
Sputnik Türkiye
Kocaeli’nin Darıca ilçesinde dün yaşanan iki ayrı doğalgaz patlaması sonrası okulların 2 gün tatil edildiği açıklandı. Patlamalarda 15 kişi yaralanmıştı. 29.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-29T20:41+0300
2024-12-29T20:41+0300
2024-12-29T20:41+0300
türkiye
doğalgaz
doğalgaz patlaması
darıca
okul
eğitim
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/1d/1092155725_34:0:1266:693_1920x0_80_0_0_43ed69bf676cd1cc41ce2ad154b5f257.jpg
Darıca'da meydana gelen iki ayrı doğalgaz patlamasında 15 kişinin yaralanmasının ardından okullarda eğitime ara verildi.Darıca Kaymakamlığı tarafından "İlçemiz genelinde kamu ve özel okullar ile kreşler, 30-31 Aralık tarihlerinde iki gün süreyle tatil edilmiştir" açıklaması yapıldı.Dün yaşanan gaz kaçağının ardından Darıca'da iki büyük patlama meydana gelmiş ve 15 kişi yaralanmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241228/kocaelide-dogal-gaz-patlamasi-10-yarali-1092141899.html
türkiye
darıca
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/1d/1092155725_188:0:1112:693_1920x0_80_0_0_cc55f8a0ca7e14ee7e2b7b4fb5175ed7.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
doğalgaz, doğalgaz patlaması, darıca, okul, eğitim
doğalgaz, doğalgaz patlaması, darıca, okul, eğitim
Doğalgaz patlaması sonrası Darıca’da okullar tatil edildi
Kocaeli’nin Darıca ilçesinde dün yaşanan iki ayrı doğalgaz patlaması sonrası okulların 2 gün tatil edildiği açıklandı. Patlamalarda 15 kişi yaralanmıştı.
Darıca'da meydana gelen iki ayrı doğalgaz patlamasında 15 kişinin yaralanmasının ardından okullarda eğitime ara verildi.
Darıca Kaymakamlığı tarafından "İlçemiz genelinde kamu ve özel okullar ile kreşler, 30-31 Aralık tarihlerinde iki gün süreyle tatil edilmiştir" açıklaması yapıldı.
Dün yaşanan gaz kaçağının ardından Darıca'da iki büyük patlama meydana gelmiş ve 15 kişi yaralanmıştı.