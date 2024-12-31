https://anlatilaninotesi.com.tr/20241231/kirgizistandan-feto-hamlesi-orgutle-baglantili-tum-okullar-maarif-vakfina-devredildi-1092211184.html
Kırgızistan'dan FETÖ hamlesi: Örgütle bağlantılı tüm okullar Maarif Vakfı'na devredildi
Kırgızistan'dan FETÖ hamlesi: Örgütle bağlantılı tüm okullar Maarif Vakfı'na devredildi
Sputnik Türkiye
Kırgızistan FETÖ ile mücadele kapsamında kritik bir karar aldı. Hükümetten tarafından yapılan açıklamada 'Ülkedeki FETÖ bağlantılı eğitim kurumları ağı... 31.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-31T12:47+0300
2024-12-31T12:47+0300
2024-12-31T12:47+0300
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fetö, fetö/pdy, fethullahçı terör örgütü (fetö/pdy), ak parti, türkiye, maarif vakfı, orta asya, kırgızistan
fetö, fetö/pdy, fethullahçı terör örgütü (fetö/pdy), ak parti, türkiye, maarif vakfı, orta asya, kırgızistan
Kırgızistan'dan FETÖ hamlesi: Örgütle bağlantılı tüm okullar Maarif Vakfı'na devredildi
Ayrıntılar geliyor
Kırgızistan FETÖ ile mücadele kapsamında kritik bir karar aldı. Hükümetten tarafından yapılan açıklamada 'Ülkedeki FETÖ bağlantılı eğitim kurumları ağı, Maarif Vakfına devredildi' ifadelerine yer verildi.