https://anlatilaninotesi.com.tr/20241106/feto-elebasi-gulenin-molla-damadinin-oglu-abd-ordusunda-subay-cikti-1090088145.html

FETÖ elebaşı Gülen'in 'molla damadının' oğlu ABD ordusunda subay çıktı

FETÖ elebaşı Gülen'in 'molla damadının' oğlu ABD ordusunda subay çıktı

Sputnik Türkiye

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in kardeşi Seyfullah Gülen'in torunu ve Gülen'in bizzat yetiştirdiği Adem Kalaç'ın oğlunun ABD ordusunda subay olduğu ortaya çıktı... 06.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-06T11:26+0300

2024-11-06T11:26+0300

2024-11-06T11:28+0300

türkiye

fethullah gülen

fethullahçı terör örgütü (fetö/pdy)

fethullahçı terör örgütü

fethullah gülen cemaati

adem kalaç

hayrettin kalaç

abd ordusu

teğmen

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FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in ölümünün ardından örgüt içerisindeki çekişmeler devam ediyor. Öne çıkan isimler arasında Gülen'in kardeşi Seyfullah Gülen'in kızıyla evli olan 'damat' kadrosundan 'molla' Adem Kalaç da yer alıyor. Örgüt içerisinde etkin bir kişi olan Adem Kalaç'ın oğlu Hayrettin Kalaç'ın ise ABD ordusunda 'teğmen' olarak görev yaptığı ortaya çıktı. Örgütün 'etkin' isimlerindenAdem Kalaç, örgüt içerisinde sözü geçen isimlerden. İcra heyetinde yer alıyor ve Gülen'in bizzat yetiştirdiği 'mollalardan' biri. Aynı zamanda da Gülen'in son anına kadar yanından ayrılmayan 'Uzun Cevdet' lakaplı Cevdet Türkyolu'nun da bacanağı. Türkyolu örgütün 'kara kutusu' olarak biliniyor. Gülen'in kardeşi Seyfullah Gülen'in kızı Hansa Zeynep ile evli olan Kalaç'ın 15 Temmuz darbe girişimi öncesinde ABD'de kurulan ve faaliyet gösteren ‘Ebru TV'nin de yöneticiliğini yaptığı öğrenildi. 'Torun' ABD ordusunda teğmen oldu Adem Kalaç ve Zeynep Hansa'nın dört çocuğundan biri olan Hayrettin Kalaç'ın bir ABD askeri olduğu ortaya çıktı. Hayreddin Kalaç'ın New Jersey'de ABD ordusuna subay yetiştiren ‘The Scarlet Knight Battalion-Army ROTC at Rutgers University'de okuduğu, 23 Mayıs 2023 tarihinde okuldan teğmen rütbesiyle mezun olduğu, mezuniyetine örgütün yönetim kadrosunda yer alan babası Adem Kalaç ve Fetullah Gülen'in öz yeğeni olan annesi Hansa Zeynep Kalaç'ın da katıldığı belirtildi. Hayreddin Kalaç, ABD ordusunda subay olarak görevine devam ediyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241031/elebasi-fetullah-gulenin-olumunden-sonra-fetode-damatlarin-etkisi-gundeme-geldi-1089889221.html

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