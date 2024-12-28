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Husiler: ABD'ye ait insansız hava aracını düşürdük
Husiler: ABD'ye ait insansız hava aracını düşürdük
Sputnik Türkiye
Husiler, Yemen semalarında bir ABD insansız hava aracını (İHA) düşürdüklerini iddia etti. 28.12.2024, Sputnik Türkiye
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Husiler tarafından yapılan açıklamada, Yemen'in El-Beyda vilayeti semalarında ABD'ye ait bir MQ-9 İHA'sını füzeyle düşürdüklerini duyurdu.Husi Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü Yahya Sara, "Yemen Silahlı Kuvvetleri hava savunma güçleri, ABD'ye ait MQ-9 insansız hava aracını, El-Beyda vilayeti semalarında düşman görevlerini yerine getirirken düşürmeyi başardı ve İHA, yerel yapım uçaksavar bir füze tarafından imha edildi" şeklinde konuştu.Daha önce Husiler, İsrail'in güneyindeki Necef Çölü'nde bulunan Nevatim Hava Üssü'ne Filistin-2 hipersonik füzesiyle saldırdıklarını açıklamışlardı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240916/husiler-abdnin-mq-9-reaper-ihasini-dusurdu-son-bir-haftada-ucuncusu--1088072992.html
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Husiler: ABD'ye ait insansız hava aracını düşürdük

23:36 28.12.2024
© AFP 2023 / LUDOVIC MARINABD MQ-9 Reaper tipi insansız hava aracı (İHA)
ABD MQ-9 Reaper tipi insansız hava aracı (İHA) - Sputnik Türkiye, 1920, 28.12.2024
© AFP 2023 / LUDOVIC MARIN
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Husiler, Yemen semalarında bir ABD insansız hava aracını (İHA) düşürdüklerini iddia etti.
Husiler tarafından yapılan açıklamada, Yemen'in El-Beyda vilayeti semalarında ABD'ye ait bir MQ-9 İHA'sını füzeyle düşürdüklerini duyurdu.
Husi Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü Yahya Sara, "Yemen Silahlı Kuvvetleri hava savunma güçleri, ABD'ye ait MQ-9 insansız hava aracını, El-Beyda vilayeti semalarında düşman görevlerini yerine getirirken düşürmeyi başardı ve İHA, yerel yapım uçaksavar bir füze tarafından imha edildi" şeklinde konuştu.
Daha önce Husiler, İsrail'in güneyindeki Necef Çölü'nde bulunan Nevatim Hava Üssü'ne Filistin-2 hipersonik füzesiyle saldırdıklarını açıklamışlardı.
MQ-9 Reaper - insansız hava aracı - Sputnik Türkiye, 1920, 16.09.2024
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