https://anlatilaninotesi.com.tr/20241228/husiler-abdye-ait-insansiz-hava-aracini-dusurduk-1092143589.html
Husiler: ABD'ye ait insansız hava aracını düşürdük
Husiler: ABD'ye ait insansız hava aracını düşürdük
Sputnik Türkiye
Husiler, Yemen semalarında bir ABD insansız hava aracını (İHA) düşürdüklerini iddia etti. 28.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-28T23:36+0300
2024-12-28T23:36+0300
2024-12-28T23:36+0300
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husiler
husiler hareketi
ortadoğu
abd
yemen
israil
mq-9 reaper iha
mq-9b
nevatim hava üssü
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Husiler tarafından yapılan açıklamada, Yemen'in El-Beyda vilayeti semalarında ABD'ye ait bir MQ-9 İHA'sını füzeyle düşürdüklerini duyurdu.Husi Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü Yahya Sara, "Yemen Silahlı Kuvvetleri hava savunma güçleri, ABD'ye ait MQ-9 insansız hava aracını, El-Beyda vilayeti semalarında düşman görevlerini yerine getirirken düşürmeyi başardı ve İHA, yerel yapım uçaksavar bir füze tarafından imha edildi" şeklinde konuştu.Daha önce Husiler, İsrail'in güneyindeki Necef Çölü'nde bulunan Nevatim Hava Üssü'ne Filistin-2 hipersonik füzesiyle saldırdıklarını açıklamışlardı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240916/husiler-abdnin-mq-9-reaper-ihasini-dusurdu-son-bir-haftada-ucuncusu--1088072992.html
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husiler, husiler hareketi, ortadoğu, abd, yemen, israil, mq-9 reaper iha, mq-9b, nevatim hava üssü
husiler, husiler hareketi, ortadoğu, abd, yemen, israil, mq-9 reaper iha, mq-9b, nevatim hava üssü
Husiler: ABD'ye ait insansız hava aracını düşürdük
Husiler, Yemen semalarında bir ABD insansız hava aracını (İHA) düşürdüklerini iddia etti.
Husiler tarafından yapılan açıklamada, Yemen'in El-Beyda vilayeti semalarında ABD'ye ait bir MQ-9 İHA'sını füzeyle düşürdüklerini duyurdu.
Husi Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü Yahya Sara, "Yemen Silahlı Kuvvetleri hava savunma güçleri, ABD'ye ait MQ-9 insansız hava aracını, El-Beyda vilayeti semalarında düşman görevlerini yerine getirirken düşürmeyi başardı ve İHA, yerel yapım uçaksavar bir füze tarafından imha edildi" şeklinde konuştu.
Daha önce Husiler, İsrail'in güneyindeki Necef Çölü'nde bulunan Nevatim Hava Üssü'ne Filistin-2 hipersonik füzesiyle saldırdıklarını açıklamışlardı.