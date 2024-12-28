https://anlatilaninotesi.com.tr/20241228/husiler-abdye-ait-insansiz-hava-aracini-dusurduk-1092143589.html

Husiler: ABD'ye ait insansız hava aracını düşürdük

Husiler: ABD'ye ait insansız hava aracını düşürdük

Sputnik Türkiye

Husiler, Yemen semalarında bir ABD insansız hava aracını (İHA) düşürdüklerini iddia etti. 28.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-28T23:36+0300

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mq-9b

nevatim hava üssü

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Husiler tarafından yapılan açıklamada, Yemen'in El-Beyda vilayeti semalarında ABD'ye ait bir MQ-9 İHA'sını füzeyle düşürdüklerini duyurdu.Husi Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü Yahya Sara, "Yemen Silahlı Kuvvetleri hava savunma güçleri, ABD'ye ait MQ-9 insansız hava aracını, El-Beyda vilayeti semalarında düşman görevlerini yerine getirirken düşürmeyi başardı ve İHA, yerel yapım uçaksavar bir füze tarafından imha edildi" şeklinde konuştu.Daha önce Husiler, İsrail'in güneyindeki Necef Çölü'nde bulunan Nevatim Hava Üssü'ne Filistin-2 hipersonik füzesiyle saldırdıklarını açıklamışlardı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240916/husiler-abdnin-mq-9-reaper-ihasini-dusurdu-son-bir-haftada-ucuncusu--1088072992.html

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husiler, husiler hareketi, ortadoğu, abd, yemen, israil, mq-9 reaper iha, mq-9b, nevatim hava üssü