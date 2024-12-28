https://anlatilaninotesi.com.tr/20241228/rus-bilim-insani-acikladi-kucuk-uzay-araclari-marsta-hangi-gorevleri-yerine-getirecek-1092139592.html

Rus bilim insanı açıkladı: Küçük uzay araçları Mars'ta hangi görevleri yerine getirecek?

Rus bilim insanı açıkladı: Küçük uzay araçları Mars'ta hangi görevleri yerine getirecek?

Sputnik Türkiye

Fizik ve Matematik Bilimleri Uzmanı Profesör Ovçinnikov, küçük uzay araçlarının Mars atmosferini inceleyebileceğini açıkladı. 28.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-28T18:21+0300

2024-12-28T18:21+0300

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Fizik ve Matematik Bilimleri Profesörü Mihail Ovçinnikov, Fransız Aegosratiale şirketi tarafından tanıtılan küçük uzay aracı sınıflandırmasından söz ederek bu araçların, 10 kilograma kadar olanlar nanosatellit, 10 ila 100 kg arası mikrosatellit, 100 ila 500 arası mini-satellit ve hepsi birlikte küçük uzay uyduları olarak adlandırıldığını dile getirdi.Bu tür araçların Mars'ta yerine getirebileceği görevler arasında bilim insanı, gezegenin atmosferinin araştırılması olacağını dile getiren Ovçinnikov şu cümleleri kaydetti:Ovçinnikov açıklamasında, küçük uzay araçlarının avantanın fırlatılmasının nispeten ucuz ucuz olması olduğunu belirterek bu tür uyduların bir grup halinde fırlatılabileceğinin de altını çizerek bu hususun güvenilirlik sağlayacağını dile getirdi. Fırlatılan araçlardan bir tanesinin tanesinin arızalanması halinde diğerlerinin hedef gezegene ulaşabileceğini vurgulayan Ovçinnikov açıklamasını, "Uzaya bir sürü gönderildiğinde, bu sürü, her bir araçtan bağımsız olarak, belirlenen görevi yerine getirecektir. Eğer uydu arızalanırsa, finansal kayıplar düşük olacaktır ve bu da görevin başarısını etkilemeyecektir" cümleleriyle sonlandırdı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241224/rus-bilim-insanlari-50-bin-yillik-iyi-korunmus-bebek-mamut-kalintisi-bulundugunu-duyurdu-1091955559.html

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