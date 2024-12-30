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Arda Güler 'Gibi' setinde: Paylaşımı dikkat çekti, 'Bir sahne gelir mi?'
Arda Güler 'Gibi' setinde: Paylaşımı dikkat çekti, 'Bir sahne gelir mi?'
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Real Madrid’in genç yıldızı Arda Güler, yaptığı ziyaretlerle gündem oldu. Eski kulübü Fenerbahçe’nin ardından popüler dizi Gibi’nin setine konuk olan Güler... 30.12.2024, Sputnik Türkiye
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spor
gibi
arda güler
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Real Madrid’in Türk yıldızı Arda Güler, lige verilen arada gerçekleştirdiği ziyaretlerle dikkat çekiyor. Genç futbolcu, önce eski kulübü Fenerbahçe’yi ziyaret ederek Ali Koç ve Ahmet Ketenci ile bir araya geldi. Güler, şimdi de fenomen dizi Gibi’nin setine sürpriz bir ziyaret yaptı.Gibi setinde dizinin oyuncularıyla bir araya gelen Arda Güler, sette keyifli anlar yaşadı. Fotoğraf çekilen genç yıldız, sosyal medya hesabından diziden alıntı yaparak esprili bir paylaşımda bulundu. Güler, “Bizler sorunlarımızdan kahvaltı yaparak kaçan insanlar değiliz” ifadelerine yer verdi. Bu paylaşım, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.Arda Güler dizide oynayacak mı? Yorum yağdıArda Güler’in paylaşımı, hayranları ve dizi izleyicileri arasında esprili yorumlara yol açtı. Sosyal medya kullanıcıları, “Ufak bir rol verselerdi”, “Mutluluktan çay bardağını ısırayım mı” ve “Dizide mi oynayacak?” gibi eğlenceli yorumlar yaptı. Paylaşım, kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.Arda Güler’in İstanbul turu sadece Gibi setiyle sınırlı kalmadı. Fenerbahçe’ye de sürpriz bir ziyaret yapan genç yıldız, burada Ali Koç, Ahmet Ketenci ve ünlü teknik direktör Jose Mourinho ile buluştu.
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Arda Güler 'Gibi' setinde: Paylaşımı dikkat çekti, 'Bir sahne gelir mi?'

10:43 30.12.2024 (güncellendi: 10:46 30.12.2024)
© FotoğrafArda Güler
Arda Güler - Sputnik Türkiye, 1920, 30.12.2024
© Fotoğraf
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Real Madrid’in genç yıldızı Arda Güler, yaptığı ziyaretlerle gündem oldu. Eski kulübü Fenerbahçe’nin ardından popüler dizi Gibi’nin setine konuk olan Güler, paylaşımıyla sosyal medyada yankı uyandırdı.
Real Madrid’in Türk yıldızı Arda Güler, lige verilen arada gerçekleştirdiği ziyaretlerle dikkat çekiyor. Genç futbolcu, önce eski kulübü Fenerbahçe’yi ziyaret ederek Ali Koç ve Ahmet Ketenci ile bir araya geldi. Güler, şimdi de fenomen dizi Gibi’nin setine sürpriz bir ziyaret yaptı.
Gibi setinde dizinin oyuncularıyla bir araya gelen Arda Güler, sette keyifli anlar yaşadı. Fotoğraf çekilen genç yıldız, sosyal medya hesabından diziden alıntı yaparak esprili bir paylaşımda bulundu. Güler, “Bizler sorunlarımızdan kahvaltı yaparak kaçan insanlar değiliz” ifadelerine yer verdi. Bu paylaşım, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Arda Güler dizide oynayacak mı? Yorum yağdı

Arda Güler’in paylaşımı, hayranları ve dizi izleyicileri arasında esprili yorumlara yol açtı. Sosyal medya kullanıcıları, “Ufak bir rol verselerdi”, “Mutluluktan çay bardağını ısırayım mı” ve “Dizide mi oynayacak?” gibi eğlenceli yorumlar yaptı. Paylaşım, kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.
Arda Güler’in İstanbul turu sadece Gibi setiyle sınırlı kalmadı. Fenerbahçe’ye de sürpriz bir ziyaret yapan genç yıldız, burada Ali Koç, Ahmet Ketenci ve ünlü teknik direktör Jose Mourinho ile buluştu.
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